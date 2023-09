Mi-séance Paris : petit mieux pour le CAC40 qui s'accroche aux 7.100 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui a brièvement dépassé les 7.100 points ce matin, avant de repasser dans le rouge, progresse de 0,20% à 7.090 points ce midi après 5 séances de baisse consécutive, alors que la tendance de fond reste lourde avec une Réserve fédérale américaine qui martèle son message restrictif... Elle maintiendra ses taux plus élevés plus longtemps que ce que n'anticipaient les marchés, et les responsables de politique monétaire américains ne cessent de réitérer cette posture ce qui déplait fortement aux investisseurs en actions. Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, a ainsi répété mercredi que de nouvelles hausses de taux pourraient être nécessaires, la résistance de l'économie américaine justifiant un durcissement supplémentaire des conditions monétaires. Ajoutant à la prudence des investisseurs, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, doit s'exprimer à 15h aujourd'hui, et Jerome Powell à 22h... A suivre de près ! En attendant, l'euro baisse à 1,0520/$ et le dollar monte à 96,50$ le brent. A noter que l'Indice allemand préliminaire des prix à la consommation est prévu à 14h00...

ECO ET DEVISES

A suivre aussi aux Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- PIB américain du deuxième trimestre (3e estimation - finale). (14h30)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

VALEURS EN HAUSSE

Eutelsat monte de 5% suivi de Teract (+4%) et de Rallye

Vantiva : +2,5% avec SergeFerrari, CGG, Neoen,

Alten : +1,5% avec TotalEnergies et Technip Energies

Neurones : +1% suivi de Saint-Gobain

Chargeurs : +0,5% avec Airbus, Essilor, Interparfums

Pizzorno Environnement (stable) a réalisé un chiffre d'affaires de 128 millions d'euros, en forte hausse de +18,7% par rapport au 1er semestre 2022. Sur le premier semestre 2023, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 24,4 ME en hausse de +10,1% par rapport au 30 juin 2022, représentant un taux de marge de 19,1% du chiffre d'affaires, en retrait de 1,5 point par rapport au 1er semestre 2022. Le résultat opérationnel ressort en augmentation de 69,2% à 9,1 ME (5,4 ME au 1er semestre 2022), ce dernier ayant été fortement impacté par des éléments ponctuels essentiellement liés à une mise à jour des provisions pour suivi trentenaire. Le bénéfice net part du Groupe s'élève à 7,8 ME, stable par rapport au 1er semestre 2022.

Vinci (stable) a pris connaissance du projet de loi de finances pour 2024 (PLF 2024), présenté en Conseil des ministres. L'article 15 de ce projet prévoit la mise en place, à compter de 2024, d'une taxe sur l'exploitation de certaines infrastructures de transport de longue distance en France. En première approche, son impact pour le groupe, sur la base des chiffres d'affaires 2022 des entités concernées (ASF, Cofiroute, Escota et Aéroports de Lyon), serait une charge supplémentaire de l'ordre de 260 millions d'euros sur l'exercice. Ce montant porte quasi-exclusivement sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Vinci "conteste ce projet contraire à la lettre et à l'esprit des contrats de concessions, notamment ceux signés entre l'Etat concédant et les sociétés concessionnaires d'autoroutes - lesquels comprennent des clauses de neutralité fiscale - et entend utiliser toutes les voies de recours".

VALEURS EN BAISSE

Bénéteau (14%) : Le résultat net part du groupe s'est élevé à 117,1MEUR au premier semestre 2023 et a ainsi plus que doublé par rapport au premier semestre 2022 (52,9MEUR). le Groupe confirme la prévision de chiffre d'affaires de sa division Bateau pour l'exercice 2023, qui devrait atteindre 1450 MEUR (+16% vs. 2022), et relève sa prévision de marge opérationnelle à 12% (vs. 11.5% précédemment).

Fermentalg recule de 7% avec Abivax (-5%) et Ose

Poxel perd 4% suivi de Voltalia, Antin, et Catana

SMCP : -2,5% avec Forvia, S30, FNAC Darty

Atos : -2% suivi de Ubisoft, Air France KLM, Elior, BigBen, Bastide

Eurofins : -1,5% avec Accor, Valeo, Michelin, Casino, Quadient, ADP, Danone, Publicis, Capgemini