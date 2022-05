Mi-séance Paris : pas vraiment de rebond pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une baisse de 1,66% hier, le CAC40 avait bien démarré la journée mais n'est pas parvenu à rejoindre les 6.300 points avant de réduire l'essentiel de sa progression. En fin de matinée, l'indice parisien ne gagne plus que 0,2% autour de 6.265 points.

Alors que l'Allemagne a évité de peu une récession avec une légère progression (+0,2%) du PIB au premier trimestre 2022 après -0,3% au quatrième trimestre 2021, les préoccupations liées à la dégradation des perspectives de croissance et à son impact sur les résultats des entreprises sont de plus en plus prégnantes, les avertissements sur résultats étant désormais redoutés par les investisseurs. A l'image de celui de la société américaine Snap qui s'est conclu par une chute de -40% du titre et a pesé hier sur toutes les valeurs "techs" américaines.

Dans ce contexte, la remontée rapide des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, censée juguler l'inflation est toujours en question et les investisseurs suivront donc avec une attention particulière la publication du compte rendu de la réunion d'avril de la Réserve fédérale en fin de journée, alors que le débat sur l'opportunité de hausses de taux de plus d'un demi-point lors d'une ou plusieurs des prochaines réunions n'est toujours pas tranché...

VALEURS EN HAUSSE

* Total Energies (+2% à 53,5 euros) a annoncé la signature avec Global Infrastructure Partners (GIP) d'accords pour l'acquisition de 50 % de Clearway Energy Group (CEG), le 5ème acteur américain des énergies renouvelables. Il s'agit de sa plus grande acquisition dans les énergies renouvelables aux Etats-Unis, l'un des trois principaux marchés renouvelables au monde. Avec cette transaction, TotalEnergies accélère encore sa croissance dans le secteur des énergies renouvelables en s'associant à GIP, un des principaux fonds d'infrastructure mondiaux.

* EDF progresse de 1,8% à 8,4 euros. Les déboires qui affectent le parc nucléaire français ainsi que ses chantiers à l'étranger, pourraient coûter à l'électricien public français un nouvel abaissement de sa notation financière. L'agence de notation S&P Global Ratings a ainsi annoncé mardi qu'elle avait mis sous surveillance la note de solvabilité du groupe, actuellement de "BBB" pour la dette à long terme. Dans le jargon des agences de notation, cela signifie que cette note pourrait être abaissée d'un cran dans le cadre d'une revue qui sera menée sur les six prochains mois, a précisé S&P.

* Bonduelle s'adjuge 4,6% à 16,4 euros. Le roi des légumes en conserve a annoncé être en négociations exclusives avec le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec en vue de la cession de 65% du capital de Bonduelle Americas Long Life sur la base d'une valeur d'entreprise de 850 millions de dollars canadiens (environ 625 millions d'euros).

* Compagnie des Alpes bondit de près de 10% à 14,5 euros, les investisseurs saluant logiquement le relèvement de la guidance annuelle après des résultats semestriels nettement supérieurs aux attentes des analystes. "Alors que le retour à un niveau de chiffre d'affaires et d'EBO d'avant crise était attendu en 2022/2023, le niveau dynamique de l'activité conjugué aux efforts du Groupe pour contenir les coûts et accélérer la mise en oeuvre d'initiatives visant à favoriser la demande, permettent d'envisager, dès cet exercice, un chiffre d'affaires et un EBO supérieurs à ceux de l'exercice de référence 2018/2019", a indiqué le management.

* Veolia (+2,2% à 26,14 euros) et Séché Environnement ont annoncé la signature d'une promesse unilatérale d'achat en vertu de laquelle Séché Environnement s'est engagé à acquérir des activités de Veolia dans les services de traitement des eaux industrielles en France, qui constituent le dernier volet des remèdes antitrust exigés par la Commission européenne en matière de concurrence dans le cadre du rapprochement entre Veolia et Suez. Le montant de la vente des actifs cédés s'élève à environ 40 millions d'euros et sera financé sur la trésorerie disponible de Séché Environnement.

VALEURS EN BAISSE

* Sodexo abandonne 5% à 68,2 euros après avoir finalement renoncé à ouvrir le capital de son activité "Services Avantages & Récompenses". Le Conseil d'Administration du groupe de restauration collective a estimé qu'elle n'était pas suffisamment créatrice de valeur et a donc décidé de définir une nouvelle feuille de route pour accélérer le développement de l'activité, sans en dire davantage.

* Stellantis (-0,9% à 13 euros) et le spécialiste des batteries Samsung SDI (filiale du géant sud-coréen Samsung) ont annoncé mardi qu'ils allaient investir plus de 2,5 milliards de dollars pour construire une usine géante de batteries de voitures à Kokomo, dans l'Etat américain de l'Indiana. La production devrait démarrer en 2025 dans cette première usine de batteries pour Stellantis aux Etats-Unis. Le site disposera d'une capacité initiale de production annuelle de 23 gigawatt-heure, qui pourrait être portée jusqu'à 33 gigawatt-heure au cours des années suivantes.

* Le secteur du luxe reste à la peine : Hermès reperd 1,2% en se rapprochant des 1.000 euros et LVMH cède 0,7% à 517,7 euros. L'Oréal perd aussi 1% à 305 euros.