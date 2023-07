Mi-séance Paris : pas facile d'éviter une semaine entièrement rouge

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une semaine à cinq séances dans le rouge puis une semaine à cinq séances dans le vert, le CAC40 affiche les quatre premières séances de la semaine actuelle dans le rouge ! Une configuration assez singulière. Mais l'uniformité hebdomadaire pourrait être rompue lors de l'ultime séance de ce vendredi. Une légère hausse l'emporte pour l'instant avec un CAC40 juste au-dessus des 7.100 points (+0,35%).

Le CAC 40 n'avait plus connu de chute comme celle enregistrée hier (-3,13%) depuis le 15 mars dernier (-3,58%). L'enquête mensuelle du cabinet ADP publiée jeudi, a créé le trouble puisque les créations d'emplois ont atteint 497.000 postes aux Etats-Unis, plus de deux fois la valeur attendue par les marchés, qui craignent que la robustesse de l'économie américaine n'incite la Fed à poursuivre son tour de vis monétaire.

Les investisseurs attendent désormais fébrilement le rapport mensuel du gouvernement sur le marché du travail qui sera publié en début d'après-midi. Alors que le nombre de créations de jobs non-agricole a été systématiquement sous-évalué par le consensus depuis 14 mois, le marché table sur 230.000 embauches en juin après 339.000 en mai, avec un taux de chômage qui reculerait légèrement à 3,6%. Autre donnée très attendue, l'évolution du salaire horaire moyen : il est anticipé en hausse de 0,3% en séquentiel, comme en mai, et en progression de 4,2% sur un an, après 4,3% le mois précédent.

VALEURS EN HAUSSE

* SES-imagotag rebondit de 30% à 115 euros malgré le second rapport mettant en cause le groupe, publié ce matin par le fonds spéculatif Gotham City Research. Après s'en être pris au spécialiste des étiquettes électroniques pour de prétendus comptes " trompeurs, incorrects et incomplets " et diverses irrégularités, le vendeur à découvert cible cette fois la direction générale et le conseil d'administration qu'il juge "suspects " en raison de "fautes graves et conflits d'intérêts". Il cite notamment le cas d'une propriété en Autriche où opère le centre de R&D de SES-imagotag et qui serait détenue par les membres de la direction. Le marché ne semble pas prendre au sérieux ces nouvelles accusations qui provoquent au contraire un rachat massif de positions vendeuses.

* Plus forte hausse du CAC40, Unibail-Rodamco-Westfield reprend plus de 3% à 49 euros ce vendredi, après sa forte correction d'hier de 5,5% sur fond de tensions sur les taux, alors que Goldman Sachs a porté son objectif de cours de 63 à 70 euros avec un avis à l'achat. La banque d'affaires insiste sur la performance opérationnelle du groupe qui pourrait surprendre à la hausse, tandis que son ratio prêt/valeur, bien qu'élevé, est largement gérable.

* Saint-Gobain (+1,2% à 53,6 euros) Amérique du Nord a annoncé son intention d'investir 235 millions de dollars (environ 215 millions d'euros) au cours des deux prochaines années pour agrandir et moderniser son usine de gypse CertainTeed (anciennement Continental Building Products) à Palatka, en Floride. Cet investissement permettra de doubler la capacité de production de l'usine existante et améliorera sa consommation énergétique.

* Airbus (+1% à 130,8 euros) a bien livré 72 appareils en juin, soit 20% de plus qu'en juin 2022. Depuis le premier janvier, les expéditions atteignent ainsi 316 unités. Le géant européen a notamment livré 7 A350 le mois passé, soit 21 sur la période janvier-juin. Du côté des commandes, Airbus enregistre 1.080 commandes brutes sur le semestre, soit 1.044 nettes après 36 annulations. Airbus ambitionne de livrer 720 avions en 2023.

* Carrefour (+1%) et le promoteur immobilier Nexity ont présenté un projet de la revalorisation de 76 sites Carrefour en France. Sur ces 76 sites répartis sur l'ensemble du territoire français, les projets de transformation touchent l'ensemble des formats des magasins Carrefour : (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité. Le but est notamment de poursuivre l'intégration des centres Carrefour dans des quartiers repensés en étroite concertation avec les élus et les collectivités locales en intégrant une mixité d'usages sur des fonciers déjà artificialisés. Ce partenariat de long terme permettra à Carrefour et Nexity de développer des programmes mixtes à haute performance environnementale, accueillant des logements, des résidences de services, des commerces, bureaux ou des hôtels.

* Stellantis (+1% à 16 euros) a signé une lettre d'intention pour la fourniture de terres rares avec le groupe américain NioCorp. L'objectif est de conclure un accord définitif pour l'approvisionnement sur une durée de 10 ans de quantités spécifiques d'oxyde de praséodyme-néodyme, d'oxyde de dysprosium et d'oxyde de terbium. NioCorp envisage de produire ces oxydes via son projet de minéraux critiques d'Elk dans le sud-est du Nebraska qui est soumis à l'obtention d'un financement suffisant. Les quantités finales seront définies dans l'accord définitif envisagé.

VALEURS EN BAISSE

* Publicis est la seule valeur du CAC40 à abandonner plus de 1% à la mi-journée.

* Engie reperd 0,5% sous les 15 euros ce vendredi, alors que HSBC a ajusté la mire de 15,5 à 16 euros avec un avis à 'conserver' sur le titre. La Deutsche Bank reste de son côté à l'achat sur le dossier mais avec un objectif ajusté de 17 à 16,50 euros.

* Verallia redonne 1,2% à 33,75 euros. Citi a ramené son objectif de cours de 52,5 à 51,5 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier.