Mi-séance Paris : pas de rebond pour le CAC40 qui bascule sous les 6.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le rebond initial du CAC40 (+0,70%) a été de courte durée ce matin. La barre des 6.000 points s'est vite rapprochée et a été enfoncée en fin de matinée. L'indice de la bourse de Paris perd ainsi 0,8% désormais à 5.970 points, au plus bas depuis le 7 mars qui avait marqué le creux des marchés au début de la guerre en Ukraine. Le CAC40 vient déjà d'enchaîner cinq séances consécutives dans le rouge, abandonnant près de 9% (presque 600 points) lors de cette séquence.

La défiance pour les actifs risqués est alimentée par les anticipations de hausses de taux d'intérêt de la Fed qui se durcissent. Les responsables de la Réserve fédérale américaine, qui réunira son comité de politique monétaire (FOMC) mardi et mercredi, envisagent de relever les taux directeurs de 75 points de base cette semaine, et non de 50 pb comme attendu jusqu'ici par les marchés, selon des informations publiées lundi soir par le 'Wall Street Journal'.

Le quotidien financier américain n'a pas cité de sources, mais a indiqué que les responsables de la banque centrale américaine vont reconsidérer leurs positions pour tenir compte de plusieurs rapports publiés récemment, et montrant que l'inflation est non seulement historiquement élevée mais qu'elle continue d'accélérer. Rappelons que les membres de la Fed sont actuellement tenus au silence, selon la règle de la "quiet period" observée pendant une dizaine de jours précédant les réunions du FOMC.

Goldman Sachs a d'ailleurs annoncé lundi soir tabler désormais sur des hausses de taux de 75 points de base mercredi et le mois prochain et la probabilité estimée d'une hausse de trois quarts de point de l'objectif de taux des "fed funds" est passée de 30% à 96% en moins de 24 heures selon le baromètre FedWatch de CME.

La Bourse de New York a sombré dans le pessimisme lundi. L'indice S&P 500 est retombé dans un "bear market", chutant de plus de 20% par rapport à ses sommets. A la clôture, le Dow Jones a chuté de 2,79% à 30.516 points, tandis que l'indice large S&P 500 a perdu 3,88% à 3.749 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a dégringolé de 4,68% à 10.809 pts, revenant au plus bas depuis septembre 2020.

VALEURS EN HAUSSE

* Léger sursaut des valeurs bancaires avec Société Générale et BNP Paribas qui font partie des rares hausses significatives (environ +1%) observées ce mardi sur le CAC40.

* TotalEnergies (+0,4% à 53,6 euros) a conclu un accord avec Adani Enterprises Limited (AEL) pour acquérir une participation de 25% dans Adani New Industries Limited (ANIL). ANIL sera la plateforme exclusive d'AEL et de TotalEnergies pour la production et la commercialisation d'hydrogène vert à grande échelle en Inde. ANIL vise, comme premier jalon, une production d'un million de tonnes d'hydrogène vert par an (Mtpa) d'ici à 2030, en s'appuyant sur de nouvelles capacités de production d'électricité renouvelable d'environ 30 gigawatts (GW).

VALEURS EN BAISSE

* Atos accroît ses pertes et chute désormais de 20% autour de 15 euros. Le groupe a annoncé sa scission en deux entités cotées en bourse : SpinCo (Evidian), qui concentrerait les activités Big Data et Sécurité (BDS) et serait dirigée par Philippe Oliva, et Tech Foundations (TFCo, Atos), regroupant les activités historiques de services informatiques du groupe, dirigée par Nourdine Bihmane. Cette opération permettrait de "libérer de la valeur" dans le cadre d'un plan plus large dont le coût est estimé à 1,6 milliard d'euros en 2022-2023. La confirmation du prochain départ du directeur général, Rodolphe Belmer, arrivé seulement en début d'année à la tête du spécialiste français des services numériques, en raison de profondes divergences avec le conseil d'administration sur la stratégie à mener n'est pas faite pour rassurer. D'autant que la nomination de l'ancien patron d'Eutelsat devait justement permettre de répondre à la perte de confiance des investisseurs à la suite d'erreurs comptables et de l'échec d'une tentative d'acquisition d'un grand groupe américain par Atos. Atos, qui pesait plus de 8 milliards d'euros en bourse fin 2020 et faisait alors encore partie du CAC40, ne valait plus que 1,85 MdE ce matin.

* Worldline chute de 8% à 32,2 euros après que Atos eut finalisé la cession du reste de sa participation. Dans le détail, Atos a cédé environ 7 millions d'actions représentant environ 2,5% du capital de Worldline au prix unitaire de 33,41 euros, matérialisant une décote de 4,8% sur le cours de clôture de Worldline de lundi soir. Le produit net de la cession s'élève à environ 220 millions d'euros.

* Air France-KLM (-11% à 1,33 euro) a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dont le lancement a été annoncé le 24 mai 2022. Le produit brut de l'Augmentation de Capital s'élève à 2.256 millions d'euros (dont 1.611 millions d'euros souscrit en espèces), prime d'émission incluse, correspondant à l'émission de 1.928 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 1,17 euro.

Michelin abandonne 2,8% à 108,8 euros en matinée à Paris. JP Morgan est à l'origine de cette pression vendeuse sur le pneumaticien dans la mesure où la banque a dégradé le titre à 'sous-performer' tout en ramenant son objectif de 140 à 110 euros. Après sa récente conférence sur l'automobile, le courtier fait part de son "opinion renforcée sur des signaux clairs" de stabilisation de la production en Europe, en Amérique du Nord et "une reprise en forme de V" en Chine.

* Schneider, Saint-Gobain ou Legrand reculent d'environ 3% alors que le secteur français du bâtiment attend beaucoup des prochaines Assises du BTP, un rendez-vous pour lequel le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a déjà fixé un ordre du jour prometteur. Il s'agit pour les professionnels d'éviter les conséquences dramatiques de l'effondrement des ventes de logements neufs qui s'observe depuis le début de l'année et qui assombrit les perspectives de la filière pour 2023.