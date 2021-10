Mi-séance Paris : octobre commence mal

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 débute le mois d'octobre en baisse de -0,9%, sous les 6.500 points, à 6.465 points, alors que septembre s'est terminé hier sur un recul mensuel de 2,40%, le premier depuis celui de janvier (-2,74%).

Les craintes animant les marchés depuis plusieurs semaines sont toujours présentes (Evergrande, inflation, taux...), même si l'une des plus récentes, le risque de "shutdown" a été surmonté par le Congrès américain qui a voté jeudi soir une loi de finances permettant de prolonger le financement de l'Etat fédéral jusqu'au 3 décembre, évitant ainsi la fermeture des services fédéraux non essentiels, qui aurait pesé sur la croissance de la première économie mondiale.

Reste que les querelles politiques aux Etats-Unis qui font courir le risque d'un défaut sur la dette US se poursuivent...

ECO ET DEVISES

Malgré cette avancée, le bras de fer politique se poursuit en effet outre-Atlantique sur le sujet brûlant du relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis, qui a été atteint courant août. Sans un relèvement, ou une suspension, de ce plafond par le Congrès, les Etats-Unis risquent de faire défaut sur leur dette dans les prochaines semaines... Une situation inédite et que les experts jugent inimaginable, tout en déplorant les postures des responsables politiques qui jouent avec le feu, au risque de provoquer un accident... Le Congrès n'a ainsi toujours pas résolu le problème critique du relèvement du plafond de la dette, alors qu'un défaut menace après la mi-octobre. Le chemin vers la résolution reste semé d'embuches, les républicains refusant de soutenir une augmentation de la limite d'endettement et les démocrates insistant sur le fait qu'ils n'aborderont pas le problème par la réconciliation.

Les inquiétudes des investisseurs ont augmenté récemment avec l'avertissement de Standard & Poor's concernant des conséquences "graves et extraordinaires" pour les marchés financiers. S&P a déclaré s'attendre à ce que le Congrès résolve finalement le problème. Cependant, si un défaut survenait, cela inciterait probablement l'agence à réduire sa note de crédit des États-Unis au niveau le plus bas de 'D'...

A suivre aux Etats-Unis ce jour :

- Les Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- L'Indice PMI manufacturier américain final. (15h45)

- L'ISM manufacturier américain. (16h00)

- L'Indice révisé du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Les Dépenses de construction. (16h00)

En Europe, l'inflation dans la zone euro a atteint en septembre son plus haut niveau depuis 13 ans, selon la première estimation publiée par Eurostat. Les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont ainsi augmenté de 3,4% sur un an le mois dernier après +3% en août. Il s'agit du chiffre le plus élevé enregistré depuis septembre 2008.

Cette accélération s'explique en premier lieu par l'envolée des prix de l'énergie, due au rebond rapide des cours du pétrole après la chute provoquée par la pandémie de COVID-19. Mais l'impact des "goulets d'étrangement" dans les chaînes d'approvisionnement de nombreux secteurs et dans les transports a aussi joué sur les prix des biens durables, en hausse de 2,3% sur un mois. Cette évolution pourrait porter l'inflation à 4% d'ici la fin de l'année, soit le double de l'objectif à moyen terme que s'est fixé la BCE...

Cette dernière anticipe pour l'instant un reflux relativement rapide à partir du début 2022, mais les pénuries de matières premières et de composants semblent pour le moment empirer.

La BCE s'en tient pour l'instant au discours selon lequel cette poussée inflationniste sera de courte durée et la hausse des prix retombera sous son objectif pendant plusieurs années encore.

La parité euro/dollar pointe à 1,1580$ ce midi. Le baril de Brent se négocie 78$.

VALEURS EN HAUSSE

Itesoft (+16%) : une offre publique serait lancée par CDML, pour le compte du concert, au prix de 4,00 euros par action Itesoft, ainsi que de la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire si le concert venait à détenir plus de 90 % du capital et des droits de vote.

Metabolic Explorer (+5%). Le chiffre d'affaires de Metabolic Explorer se monte à 36,57 millions d'euros. Ce niveau d'activité intègre la perte de chiffre d'affaires engendrée par l'incident industriel qui s'élève à 11,7 ME sur le 2è trimestre. Le groupe estime son impact total sur les ventes de l'exercice à 20 ME, dont 8,3 ME attendu sur le 3ème trimestre 2021. Le groupe anticipe toujours pour l'exercice 2021, clos au 31 décembre, un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 170 ME. L'évolution favorable des prix des acides aminés, et en particulier de la lysine, permet à Metabolic Explorer de maintenir le niveau de revenus envisagé pour 2021. L'Ebitda devrait légèrement être affecté. Initialement attendu proche de l'équilibre, il devrait s'inscrire en léger recul près de -4 ME.

EDF remonte de 4% suivi de Quadient et d'Elior (+3%)

Nicox : +2% avec Rothschild, Fermentalg, L'Oreal, Savencia

Engie : +1% avec Catana, Coface, Trigano et Eutelsat

VALEURS EN BAISSE

Claranova (-5%) a annoncé que les premières semaines d'activité de l'exercice 2021-2022 (1er juillet 2021 - 30 juin 2022) faisaient apparaître un chiffre d'affaires de la division PlanetArt en baisse par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le Groupe anticipe un recul de l'ordre de -5% de son chiffre d'affaires consolidé sur le 1er trimestre 2021-2022 (1er juillet 2021 - 30 septembre 2021).

Solutions30 : -4% avec XFab, DMS et Balyo

FNAC Darty : -3% suivi de Eramet, Séché et Guillemot

Valneva : -2,5% en compagnie de Saint-Gobain, Stellantis, 2CRSI et Jacquet

Vinci : -2% avec Publicis, BNP Paribas, Valeo et AXA

Icade (-1%) : après une semaine active de "roadshows" et 6 jours de tenue du livre d'ordres, la couverture de ce dernier a été assurée mercredi 29 septembre après-midi... Cependant, les conditions actuelles des marchés actions ne permettent pas de finaliser l'opération d'introduction en Bourse d'Icade Santé dans des conditions satisfaisantes. Dans ce contexte, Icade et Icade Santé explorent plusieurs options et reviendront vers le marché dans les prochains jours pour préciser la suite donnée à l'opération.

Orange (-1%) a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'opérateur fixe Telekom Romania Communications (TKR). La signature de cet accord permettra à Orange Roumanie d'acquérir une participation majoritaire de 54% dans l'un des principaux opérateurs fixes du pays. L'État roumain conservera les 46% restants. Orange a obtenu l'agrément des autorités compétentes pour l'aboutissement de cette opération. La valeur d'entreprise s'élève à 497 millions d'euros, comme indiqué précédemment, sur une base de 100% de la valeur de Telekom Romania Communications et de sa base d'abonnés convergents. Cela correspond à une valeur d'équité de 296 ME.