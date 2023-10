Mi-séance Paris : nouvelle poussée du pétrole, le CAC40 reste sous pression

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 ne s'éloigne guère de la barre des 7.000 points et s'en rapproche même ce mercredi midi, en baisse de 0,2% à 7.015 points. Risque géopolitique, publications de résultats et données macroéconomiques à venir incitent toujours les investisseurs à la prudence alors que le conflit entre Israël et le Hamas s'intensifie et pousse le pétrole plus haut.

Pas de mauvaise surprise à signaler du côté de l'évolution des prix à la consommation dans la zone euro en septembre. Selon les données finales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel s'est bien établi à 4,3% en septembre, contre 5,2% en août. L'inflation annuelle 'core', la plus surveillée par la BCE, est confirmée à 4,5% après 5,3% le mois précédent.

VALEURS EN HAUSSE

* Worldline grimpe de plus de 5% à 24,5 euros, dopé par une actualité porteuse. Outre les rumeurs autour de l'Italien Nexi, le spécialiste des services de paiements électroniques bénéficie du soutien de Goldman Sachs qui a réitéré son avis 'achat' sur le titre malgré une cible abaissée de 45 à 39 euros. Citi a également confirmé son conseil 'achat' avec un objectif de 40 euros.

* Renault progresse de 0,7% à 37,2 euros à la veille de son point trimestriel. Le consensus 'Bloomberg' attend un chiffre d'affaires de 10,77 milliards d'euros, dont 9,79 MdsE pour la branche automobile. Le cash-flow opérationnel de la division automobile est attendu à 2,68 MdsE sur l'ensemble de l'exercice avec une marge opérationnelle de 7,57%.

* TotalEnergies revient sur ses plus hauts, en hausse de 1,2% à presque 64 euros pendant que le baril de Brent grimpe d'environ 3% à 92,7 dollars.

* Pierre et Vacances (+0,5% à 1,24 euro) a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 8,2% sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023. Celle-ci est portée par l'ensemble des marques pour un chiffre d'affaires global à un niveau record de 1,914 milliard d'euros. Le 4e trimestre affiche une croissance de +5,3%, à 640,6 ME.

VALEURS EN BAISSE

* Getlink abandonne 2,8% à 14,35 euros en fin de matinée à Paris, sur un plancher de plus d'un an. L'exploitant du tunnel sous la Manche fait les frais d'une note de Bank of America qui a dégradé le dossier à 'neutre' avec un objectif fixé à 16,5 euros. Le groupe dévoilera l'activité de son troisième trimestre demain.

* Air France KLM cède 0,8% à 12 euros. Citi a abaissé la mire de 24 à 17 euros ('achat').

* Les valeurs liées à la construction et la rénovation des bâtiments plombent le CAC40 : Schneider, Legrand et Saint-Gobain reculent de 2 à 3%.