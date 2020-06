Mi-séance Paris : nouvelle phase de rebond !

Le CAC40 attaque fort la nouvelle phase de déconfinement ! De retour largement au-dessus des 4.800 points, l'indice parisien revient près de trois mois en arrière en progressant de presque 2% en fin de matinée à 4.854 points.

Les investisseurs continuent de privilégier les signes de reprise de l'économie qui pointent, à mesure que l'épidémie de Covid-19 se termine, avec plus de 375.000 morts à travers le monde sur 6,3 millions de cas confirmés.

En France, le Ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, annonce ce matin que la récession en France est désormais attendue autour de -11% cette année ! Cela constitue une révision significative à la baisse du scénario économique en France.

VALEURS EN HAUSSE

* TF1 bondit de 6% à 5,28 euros, les investisseurs saluant le partenariat surprise entre la 'une' et le groupe Mediapro, nouvel acteur clé du football français. L'accord de quatre ans, renouvelable, verra notamment la création d'une nouvelle chaîne baptisée Telefoot, nom de la marque historique du magazine de TF1, un partenariat éditorial et de production de contenus alors que Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires de 20 matchs de la Ligue 1 le dimanche soir, dont les dix plus belles affiches de la saison.

* Renault (+3,8% à 22,27 euros) et Bercy continuent à discuter autour du prêt de 5 milliards d'euros que doit recevoir le constructeur automobile. Sur 'RTL', Bruno Le Maire a indiqué que les détails seront bientôt finalisés car "Renault a besoin de cet argent". Le ministre de l'Economie et des finances a toutefois souligné que l'obtention de ce prêt dépend de l'évolution des discussions entre les syndicats, la direction et le gouvernement : elles doivent être "transparentes et constructives".

* Les bancaires sont parmi les plus fortes hausses du CAC40 : Société Générale reprend plus de 5% et BNP Paribas 4%.

* Nicox (+6% à 4,2 euros) a annoncé le démarrage de la première étude clinique de phase 3, Mont Blanc, par le recrutement, hier, des premiers 12 patients. L'étude Mont Blanc vise à évaluer le NCX 470 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. NCX 470 est le nouvel analogue de bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO) de deuxième génération de la société.

* Technicolor s'enflamme de plus de 20% à 4,4 euros après avoir obtenu le feu vert de ses créanciers pour l'ouverture d'une procédure de conciliation, sans que cette démarche constitue un cas de défaut au titre des Contrats de Crédit. Considérant que cette initiative permettrait d'encadrer au mieux les discussions avec les prêteurs du Groupe et les investisseurs potentiels, Technicolor a décidé de déposer une requête devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris en vue de l'ouverture d'une telle procédure.

* Dans le sillage de la Lufthansa, Air France KLM grimpe de 4% à 4,45 euros. Le conseil de surveillance de la compagnie aérienne allemande a approuvé hier le plan d'aide gouvernemental de 9 milliards d'euros après que la direction et la Commission européenne eurent fini par trouver un terrain d'entente.

VALEURS EN BAISSE

* Carrefour ne profite pas du nouveau bond des marchés avec un titre qui redonne 0,7% à 13,8 euros, seule baisse significative du CAC40. Le distributeur a conclu un accord avec Dairy Farm pour acquérir Wellcome Taiwan, une opération qui lui permet de mettre la main sur 224 magasins de proximité à Taïwan dans le cadre d'une transaction de 97 millions d'euros. Wellcome Taiwan a réalisé un chiffre d'affaires HT d'environ 390 millions d'euros en 2019. Carrefour opère actuellement 137 magasins à Taïwan, dont 69 magasins de proximité sous enseigne Market. Le Groupe y a réalisé un chiffre d'affaires HT de 1,968 milliard d'euros, un EBITDA de 209 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de 83 ME en 2019. Carrefour prévoit de convertir les magasins Wellcome sous enseigne Market au cours des 12 mois suivant la réalisation de l'opération, puis de convertir les magasins Jasons sous une enseigne Carrefour premium. Bryan Garnier note que cette opération montre que Carrefour est maintenant dans une phase plus agressive en termes de fusions-acquisitions, surtout après le rachat de 30 magasins 'cash and carry' au Brésil début 2020.