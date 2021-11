Mi-séance Paris : nouveaux records au-dessus des 7.100 points pour le CAC40

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 va chercher de nouveaux records en ce début de semaine en dépassant les 7.100 points. L'indice de la bourse de Paris est monté ce matin jusqu'à 7.118 points et progresse actuellement de 0,22% à 7.108 points. Le secteur du luxe apporte encore sa contribution avec Hermès qui a touché ce matin un nouveau record proche des 1.500 euros.

La Bourse de New York a quant à elle gagné du terrain vendredi, mais a malgré tout reculé sur la semaine, sur fond d'inquiétudes croissantes sur l'inflation. La hausse des prix a entraîné une chute surprise du sentiment des consommateurs américains, tombé début novembre au plus bas depuis 10 ans. Malgré cela, les bons résultats des entreprises au troisième trimestre, qui témoignent d'une reprise économique solide, ont encore soutenu les marchés d'actions qui restent proches de leurs records.

VALEURS EN HAUSSE

* Airbus gagne 2% à 114,4 euros après avoir décroché une méga-commande de plus de 30 milliards de dollars (au prix catalogue) auprès d'Indigo Partners. Le groupe de l'homme d'affaires américain spécialisé dans le transport aérien à bas coûts Bill Franke va acquérir 255 A321 destinés à ses quatre compagnies aériennes : Wizz Air, Frontier Airlines, JetSMART et Volaris. Wizz Air, le transporteur hongrois, sera le principal bénéficiaire de ce contrat puisqu'il recevra 102 A321, 75 A321neo et 27 Airbus A321XLR, la plupart devant être livrés entre 2025 et 2027. Dans certaines circonstances, Wizz Air pourrait acquérir 19 A321neo supplémentaires. Airbus a également accordé à Wizz Air des droits d'achat portant sur 75 A321neo pour des livraisons en 2028-29, à convertir en une commande ferme d'ici la fin 2022.

* Hermèsgagne encore 0,7% à 1.489 euros et Kering 1% à 685 euros pendant que LVMH consolide légèrement sur ses plus hauts.

* Remy Cointreau (+3,3% à 186 euros) évolue sur un plus haut historique, dopé par une note de Barclays qui est passé à 'surpondérer' sur le dossier tout en portant son objectif de 175 à 234 euros. La banque pense que la division cognac peut offrir une croissance à moyen terme de 10%, supérieure aux 8% indiqués par la société. L'offre de cognac étant limitée, Remy augmente considérablement ses prix et concentre son attention sur les marchés à prix élevés. Ce qui in fine devrait profiter à la marge brute...

* Carmat (+1%) a annoncé la première implantation du coeur artificiel Aeson aux Pays-Bas.

* Ubisoft (+2,5% à 47,1 euros) a annoncé que le jeu Tom Clancy's Rainbow Six Extraction sera disponible dans le monde entier, le 20 janvier 2022.

VALEURS EN BAISSE

* Pierre & Vacances Center Parcs trébuche de 9% à 8,3 euros, portant son passif depuis le premier janvier à plus de 40%. La situation reste très difficile pour le numéro un européen des résidences de loisirs, toujours à la recherche de fonds pour redresser la barre. Alors que la société avait indiqué le mois dernier avoir reçu plusieurs offres indicatives, une seule offre ferme aurait été déposée pour recapitaliser le groupe, selon 'Les Echos'. Le groupement réunissant les fonds Alcentra et Fidera, et la société d'investissement Atream a concrétisé son intérêt pour la totalité de l'entreprise. Bpifrance s'est vu proposé d'investir à leurs côtés, selon les sources du quotidien économique.

* Interparfums revient en arrière de 1,2% à 72 euros ce lundi, alors que Midcap Partners a dégradé le dossier à 'conserver' avec un cours de 75 euros dans le viseur. Fin octobre, le groupe avait relevé sa guidance annuelle après un troisième trimestre "explosif". Sur les trois mois clos fin septembre, le parfumeur a enregistré un chiffre d'affaires de 175 ME, en hausse de 35%. Cette performance reflète une demande soutenue, notamment sur le marché américain, tant sur les lignes majeures du portefeuille que sur les nouveautés, particulièrement sur les lignes Jimmy Choo I Want Choo et Montblanc Explorer Ultra Blue. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint ainsi 441 ME, en hausse de 20% à devises courantes et de 24% à devises constantes. Le management tablait précédemment sur une marge opérationnelle "autour de 15%" pour des revenus compris entre 460 et 480 ME.

* Peu de baisses significatives sur le CAC40. Saint-Gobain ferme le palmarès sur un repli de 1,2% à 60 euros.