Mi-séance Paris : nouveaux records à suivre !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — De nouveaux records pourraient bien être inscrits ce mardi en bourse de Paris. Le record historique inscrit en séance vendredi, à 7.800,91 points, n'a pas été battu hier mais le CAC40 a bien terminé sur un nouveau sommet en clôture à 7.768,55 points. En fin de matinée ce jour, l'indice parisien progresse de 0,3% à 7.790 points. Les deux records précédents (en clôture et en séance) pourraient donc tomber aujourd'hui...

Mention spéciale à Air Liquide qui domine le palmarès du CAC40 et pulvérise ses précédents records boursiers après la publication d'excellents résultats 2023 permettant une nouvelle progression significative du dividende.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Air Liquide bondit de près de 6% à 181,5 euros, nouveau record pour le titre après les comptes 2023. Le chiffre d'affaires 2023 est légèrement supérieur aux attentes des analystes, à hauteur de 27,608 MdsE, en croissance de 3,7% par rapport à l'année 2022. Air Liquide a déclaré avoir presque atteint son objectif d'augmentation de marge opérationnelle, à +160 points de base, prévu pour 2025, et indique doubler son ambition initiale. Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe atteint ainsi 5.068 Millions d'euros en 2023, en hausse publiée de 4,2%. À données comparables, il progresse de +11,4%, ce qui est nettement supérieur à la croissance comparable des ventes de +3,7%. Lors de l'Assemblée Générale du 30 avril 2024, le versement d'un dividende de 3,20 euros par action sera proposé aux actionnaires au titre de l'exercice 2023, représentant une croissance de +8,5% par rapport à l'année précédente. Le dividende sera détaché le 20 mai 2024 et mis en paiement le 22 mai 2024. Pour 2024, le groupe se dit confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant.

Cotation...

* Bic s'adjuge plus de 10% à 69,2 euros. La marge brute au 4e trimestre 2023 est ressortie à 51,6%, soit une hausse de 5,4 points. La marge brute en 2023 est de 50,7%, soit une hausse de 2,4 points, portée par l'impact favorable du rapport de prix et de mix et l'amélioration du processus de production et d'achat. Ces effets positifs n'ont été que partiellement compensés par l'inflation des coûts (matières premières et électricité). La marge d'exploitation ajustée en 2023 ressort à 14,7% (14% en 2022). Il sera proposé d'augmenter le dividende à 4,27 euros par action, comprenant un dividende ordinaire de 2,85 euros par action à verser le 12 juin 2024, et un dividende exceptionnel de 1,42 euro par action à verser le 18 septembre 2024. La croissance du chiffre d'affaires de BIC en 2024 devrait être comprise entre +5% et +7% à taux de change constants grâce à l'effet des volumes, du prix et du mix. En 2024, le groupe attend une légère amélioration de la marge d'exploitation ajustée, grâce à un effet de levier positif sur les coûts d'exploitation.

* Technip Energies grimpe de près de 2% à presque 20 euros ce mardi, alors que Berenberg a débuté le suivi de la valeur avec un avis à "acheter" et un objectif de cours de 26 euros. Technip Energies publiera ses résultats 2023 le 29 février.

VALEURS EN BAISSE

* Forvia chute encore de 9% après 13% de perdus hier, de retour à 12,7 euros ce mardi, au plus bas depuis octobre 2022, dans la foulée de la correction spectaculaire des équipementiers automobiles sous la pression chinoise et les annonces plus que prudentes du groupe. L'ex-Faurecia a annoncé lundi un projet de réduction de 10.000 emplois en Europe au cours des 5 prochaines années, en anticipant une baisse de la demande et de la concurrence chinoise.

* Renault revient aussi en arrière de presque 4%, de retour à 36,7 euros ce mardi.

* Eutelsat Communications retombe de 4% sur les 4 euros ce mardi, alors que le broker Morgan Stanley est à 'pondération en ligne' sur le dossier avec un objectif ramené de 5,50 à 5 euros.