Mi-séance Paris : nouveaux niveaux records du CAC40 autour de 7.940 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 évolue encore sur de nouveaux niveaux records ce vendredi, en hausse de 0,4% autour de 7.940 points. Pour la première fois de son histoire, le CAC40 avait dépassé hier les 7.900 points. La séquence actuelle est marquée par 7 séances de hausse et une journée stable sur les 8 dernières séances.

Les marchés ont applaudi hier les derniers résultats de Nvidia (+16%) publiés mercredi aux Etats-Unis, qui ont participé à porter le CAC40 comme les autres indices mondiaux. Le S&P 500 a pris 2,11%, au sommet à 5.087 pts, alors que le Dow Jones a gagné 1,18% à 39.069 pts et le Nasdaq 2,96% à 16.041 pts.

Peu d'indicateurs sont attendus ce vendredi mais la publication de FNAC Darty complète une semaine riche en réactions positives à la lecture des résultats annuels et des perspectives 2024.

VALEURS EN HAUSSE

* Air Liquide reste bien orienté ce vendredi avec un gain de 1,8% à 188,8 euros, nouveau sommet historique. En tête du CAC40, le géant des gaz industriels reste porté par sa publication annuelle et bénéficie également d'un coup de pouce de Berenberg qui a rehaussé son objectif de 178 à 205 euros tout en confirmant son avis 'achat'.

* Nouveau sommet aussi pour Hermès qui gagne encore 1,3% à presque 2.300 euros et talonne toujours L'Oréal pour la deuxième place des plus fortes du CAC40 derrière l'autre géant du luxe, LVMH (+0,6% à 845 euros).

* Fnac Darty avance de 7% à 26,3 euros au lendemain de son point annuel. Fnac Darty proposera à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, du 29 mai, d'approuver la distribution d'un dividende de 0,45 euro par action. Le groupe anticipe un Résultat Opérationnel Courant (ROC) pour 2024 au moins égal à celui de 2023. Le Groupe réaffirme son objectif d'atteindre un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2024, soit un niveau de 180 ME en 2024.

* JCDecaux gagne 5% à presque 20 euros. Goldman Sachs est passé à l''achat' en visant 24,8 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Bouygues perd 3% à 33,7 euros. Bouygues Telecom a signé un protocole d'exclusivité avec le groupe La Poste en vue d'acquérir 100% du capital de sa filiale La Poste Telecom, 1er opérateur virtuel du marché français (détenue à date à 51% par le groupe La Poste et à 49% par SFR). Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance de Bouygues Telecom. Elle lui permettrait de renforcer son parc d'environ 2,3 millions de clients Mobile. La Poste Telecom regroupe 400 collaborateurs et devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 300 ME en 2023. Le prix d'acquisition des titres est de 950 millions d'euros, montant qui sera ajusté en fonction du calendrier de réalisation de l'opération. Il correspond à une valeur d'entreprise de 963,4 ME.

* Credit Agricole perd 1,2% à 12,44 euros. Berenberg a dégradé le Credit Agricole à 'vendre' et ramène son objectif de 13,25 à 10,50 euros. HSBC a ajusté la mire de 14 à 13 euros ('conserver').

* Danone recule de 2,2% à 60,3 euros. Barclays a abaissé sa cible de 72 à 70 euros ('surpondérer').