Mi-séance Paris : nouveau record en vue pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Si le record en clôture du CAC40 n'est finalement pas tombé hier, et demeure le niveau atteint le 21 avril dernier, à 7.577 points malgré l'envolée initiale du CAC40 lui ayant permis de battre son record historique en séance, à 7.653,99 points, il pourrait bien tomber ce vendredi : l'indice parisien reprend en effet son ascension à 7.630 points (+0,7%) en fin de matinée.

Après l'euphorie liée aux propos de Jerome Powell évoquant le probable pic sur les taux d'intérêt, les investisseurs ont fait preuve de davantage de prudence après que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre eurent encore évité d'évoquer des baisses de taux hier. Pour autant, de nombreux analystes évoquent désormais la possibilité d'une première baisses des taux directeurs de la BCE dès le deuxième trimestre 2024 alors que les derniers chiffres de l'inflation restent très encourageants. En France, l'Insee vient par exemple de réviser à la baisse ses projections d'inflation qui tendrait vers 3% début 2024 après un ralentissement déjà notable en cette fin 2023 (+3,5% en novembre).

Wall Street a encore progressé jeudi, dans la foulée de son rallye de la veille marqué par un nouveau sommet historique du Dow Jones. Les marchés ont continué de saluer les annonces de la Fed, qui table sur trois baisses de taux l'an prochain, tandis que les commentaires plus souples que prévu de Jerome Powell ont marqué les esprits.

VALEURS EN HAUSSE

* Chargeurs s'envole logiquement de près de 30% à 11,6 euros au lendemain de l'annonce, surprise, du lancement d'une OPA par Michaël Fribourg (PDG de la société) au prix de 12 euros par action. Cette opération, menée par Colombus Holding et de Colombus Holding 2, sociétés contrôlées au plus haut niveau par Michaël Fribourg, vise à renforcer la cohérence de la structure actionnariale avec son modèle diversifié, ses mutations et ses objectifs.

* Lacroix (+3,7% à 28,8 euros) est entré en négociation exclusive avec la société d'investissement industriel nord-américaine American Industrial Acquisition Corporation (AIAC) en vue de la cession de son segment signalisation (8% du chiffre d'affaires de Lacroix en 2022). Cette annonce fait suite à la communication du 9 février dans laquelle Lacroix faisait part de sa volonté de trouver un repreneur pour cette activité, afin de concentrer ses investissements sur ses marchés stratégiques autour de l'IoT industriel et des équipements électroniques.

* Seb (+4% à 115,5 euros) : A l'issue de la Journée Investisseurs organisée jeudi, le groupe a affiché ses ambitions financières à moyen terme : Chiffre d'affaires : Au moins 5% de taux de croissance annuel composé à tcpc; Résultat Opérationnel d'Activité : Marge proche de 10% en 2024 (ROPA/Chiffre d'affaires) / En progression vers 11% à moyen terme; Génération annuelle substantielle de Cash-flow libre.

* Atos reprend 16% à 7,57 euros. Les bruits de couloir autour d'Atos se multiplient. Le dernier en date vient du 'Figaro' qui annonce qu'Airbus est en pourparlers avancés pour racheter les activités big data et cybersécurité (BDS) de la société de services du numérique. Citant deux personnes sans les nommer, le quotidien précise que le géant de l'aéronautique et le Conseil d'administration d'Atos ont entamé des discussions bilatérales, sans aucun autre acteur dans les négociations. Atos ne commente pas les rumeurs du marché, a déclaré un porte-parole de la société à 'Bloomberg News' en réponse à une demande de commentaires. Airbus a également indiqué qu'il ne faisait aucun commentaire sur les rumeurs du marché.

* Sur le CAC40, Saint-Gobain s'offre un nouveau record historique de 67,4 euros (+2%) et STMicro (+3%) bénéficie d'une note de Citi qui a relevé son objectif de cours de 67 à 80 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

* Lumibird (-13% à 11,2 euros) a réévalué, à quelques semaines de la clôture de l'exercice, son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. Celui-ci est ajusté à un minimum de 200 ME, soit une croissance organique d'au moins 5%, inférieure aux 8% annoncés en début d'année et confirmés fin octobre. Les facteurs d'ajustement, pour les divisions Médical et Photonique, ne remettent pas en cause la bonne dynamique commerciale et les perspectives de croissance moyen-terme. Il s'agit principalement de reports de livraisons du 4e trimestre sur 2024, de reports de commandes et d'effets de change défavorables persistants au 4e trimestre. La révision du chiffre d'affaires annuel impactera mécaniquement la marge d'EBITDA qui est attendue supérieure à 17%, en-dessous des 20% annoncés.

* Soitec cède 0,5% à 166,5 euros. Citi a dégradé Soitec à 'neutre' avec une cible de 180 euros.

* Pas de baisses significatives parmi les valeurs du CAC40.