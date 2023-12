Mi-séance Paris : nouveau record du CAC40 pour 1 petit point supplémentaire

(Boursier.com) — C 'est fait pour 1 petit point supplémentaire : le CAC40 s'est payé un nouveau record historique de mardi matin, atteignant pour la première fois de l'histoire 7.582 points. Le précédent plus haut remontait à avril dernier. Le palmarès du CAC40 est pourtant toujours très calme aujourd'hui mais l'absence de baisses significatives fait de nouveau pencher de justesse la balance en territoire positif si bien que le CAC40 grappille actuellement 0,1% autour de 7.560 points

A Wall Street, le S&P 500 et le Dow Jones sont également très proches désormais des pics historiques avant la publication toit à l'heure de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre (14h30, consensus FactSet stable en comparaison du mois antérieur et +3,1% sur un an, +0,3% et +4% hors alimentaire et énergie ; salaire horaire moyen attendu à +0,3% en comparaison du mois précédent et +4% sur un an).

La réunion monétaire (FOMC) de la Fed débute aussi ce jour. Le communiqué monétaire de la Fed sera dévoilé demain mercredi à 20 heures, alors que la conférence de Jerome Powell se tiendra à 20h30. La banque centrale américaine devrait très probablement laisser ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5% sur les fed funds (probabilité de plus de 98% selon le baromètre FedWatch). Les marchés anticipent surtout un potentiel assouplissement monétaire le 20 mars (probabilité de 50% environ) ou le 1er mai 2024 et c'est bien ce calendrier qui déterminera l'orientation des indices dans les prochaines semaines.

Toujours très attendues en fin d'exercice, les prévisions de Goldman Sachs pour l'année qui vient sont plutôt optimistes : la banque US a ainsi relevé sa prévision à 12 mois pour l'indice paneuropéen Stoxx 600 qui pourrait atteindre le cap des 500 points dans la perspective d'une baisse des taux d'intérêt, ce qui correspond à un gain de quelque 6% d'ici fin 2024. La banque d'investissement US prévoyait auparavant que le Stoxx 600 monterait de "seulement" 480 points à la fin de l'année prochaine. Rappelons que le Stoxx 600 a grimpé depuis le début de l'année 2023 de plus de 11%...

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, ArcelorMittal progresse de 1,7% à 24,4 euros. JP Morgan a relevé sa recommandation sur ArcelorMittal à 'surpondérer'.

* Parmi les autres hausses significatives des valeurs du CAC40, Publicis gagne 0,8% à presque 82 euros, nouveau record historique du groupe publicitaire.

VALEURS EN BAISSE

* Aucune baisse supérieure à 1% parmi les valeurs du CAC40.

* Airbus cède 0,8% à 141,2 euros au lendemain d'un nouveau sommet à 143 euros pour le groupe aéronautique.

* Dassault Aviation trébuche de 2,9% à 175,5 euros en fin de matinée à Paris, victime d'une note d'Oddo BHF qui a dégradé le dossier à 'neutre' tout en ramenant sa cible de 214 à 201 euros.

* Valbiotis (-15% à 4,8 euros) a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et mise en oeuvre d'un délai de priorité au profit des actionnaires actuels. Son montant est de 15 ME par l'émission de 3.363.229 Actions Nouvelles au prix unitaire de 4,46 euros représentant une décote faciale de 20,1% par rapport au cours de clôture du 8 décembre 2023 (5,58 euros), et une décote de 16,5% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 5 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l'émission par le Directoire (5,34 euros). L'augmentation de capital est sécurisée par des engagements de souscription et des engagements à titre de garantie pour un montant total de 13,8 ME, soit 91,7% du montant de l'opération.