Mi-séance Paris : nouveau record confirmé pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Nouveau record absolu pour le CAC40 qui évolue en hausse de 0,45% autour de 7.675 points ce mardi en fin de matinée, battant ainsi son sommet précédent de 7.654 points, datant du 14 décembre dernier. La bourse de Paris suit globalement la tendance de Wall Street où les indices S&P 500, Dow Jones et Nasdaq 100 terminaient hier soir sur de nouveaux plus hauts historiques.

Comme en France, le PIB de la zone euro, corrigé des variations saisonnières, est resté stable au quatrième trimestre 2023. Alors que l'activité avait diminué de 0,1% au trimestre précédent, la zone euro évite ainsi la récession. Le marché tablait sur un nouveau recul du PIB de 0,1% sur les trois derniers mois de 2023. La résilience de l'activité en Italie et en Espagne ont notamment permis de compenser la faiblesse de l'économie allemande. Selon une première estimation du taux de croissance annuel pour 2023, basée sur les données trimestrielles corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier, le PIB a augmenté de 0,5% dans la zone euro, précise Eurostat.

BNP Paribas sera la première banque française à publier se comptes 2023 jeudi. Parmi les publications les plus attendues de la semaine figure aussi le groupe pharmaceutiques Sanofi (jeudi).

VALEURS EN HAUSSE

* Renault (+1,1% à 34,7 euros) a décidé d'annuler l'introduction en bourse d'Ampere, sa division dédiée aux véhicules électriques et au software, qui opère de manière autonome depuis le 1er novembre 2023. Le dernier calendrier envisageait pourtant cette introduction en bourse au premier semestre 2024, en fonction des conditions de marché. Or Renault Group considère que les conditions de marchés actuelles ne sont pas réunies pour poursuivre ce processus d'introduction en bourse et servir au mieux les intérêts du groupe, de ses actionnaires et d'Ampere.

* TotalEnergies (+0,2%) et Wenea ont annoncé la signature d'un accord en vue de construire un acteur majeur de la mobilité électrique en Espagne en développant un réseau de hubs de recharge rapide. Pour commencer, TotalEnergies a réalisé l'acquisition de Nordian CPO, filiale du groupe Wenea, et de ses 200 sites de recharge. Ces sites alimentés en énergie renouvelable sont situés sur les grands axes routiers et dans des zones urbaines et péri-urbaines des 17 régions que compte l'Espagne. De plus, TotalEnergies et Wenea poursuivent leurs discussions pour conclure un partenariat en vue de mettre en commun leurs expertises et compétences dans les infrastructures, la distribution d'électricité et la mobilité pour investir ensemble dans la construction de hubs de recharge haute puissance et développer le réseau actuel.

* Air France KLM gagne 0,3% à 12,1 euros. Morgan Stanley a ajusté la mire de 14 à 15 euros ('pondération en ligne').

* Publicis s'adjuge 1,2% à 93,2 euros. Le groupe français est porté par les annonces de son homologue WPP. En amont d'une journée investisseurs, le géant de la publicité britannique a confirmé ses objectifs annuels et rehaussé sa guidance de marge opérationnelle à moyen terme.

VALEURS EN BAISSE

* Dans le sillage de Diageo, Pernod Ricard et Remy Cointreau perdent respectivement 2% et 3% sur le marché parisien. Le distillateur britannique a une nouvelle fois déçu les investisseurs avec des ventes et des bénéfices inférieurs aux attentes, alors qu'un ralentissement en Amérique du Nord a aggravé un effondrement de la demande en Amérique latine et dans les Caraïbes.