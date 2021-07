Mi-séance Paris : nouveau coup de mou estival pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Gros coup de mou pour le CAC40 en ce début de semaine. L'indice principal de la bourse de Paris décroche de 2% autour de 6.330 points. Il s'agit de la troisième baisse significative d'affilée du CAC40 et de la cinquième séance sans progression. Le retour de la pandémie, avec le variant Delta et ses nouvelles mesures de restrictions, notamment en France, inquiète les investisseurs qui se demandent quelles seront les conséquences sur le niveau de croissance.

Alors que les contaminations au Covid-19 continuent à grimper en France sous l'effet du variant Delta, le gouvernement souhaite notamment vérifier que les compagnies aériennes effectuent bien les contrôles du pass sanitaire. Le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes Clément Beaune a indiqué ce lundi que ces dernières seront ainsi elles-mêmes contrôlées cette semaine. Les secteurs liés au tourisme sont ainsi bousculés.

Le marché pétrolier recule après que les pays de l'Opep+ sont parvenus à un accord hier pour augmenter leur production de brut à partir d'août, ce qui suscite logiquement des inquiétudes quant à un excédent de l'offre alors que la pandémie repart dans de nombreux pays... Le baril WTI repasse sous les 70 dollars (-2,5%).

VALEURS EN HAUSSE

* Virbac grimpe de 3% à 327 euros, dopé par Kepler Cheuvreux qui a relevé sa recommandation à acheter et son objectif de cours de 270 à 370 euros.

* Carmat bondit de plus de 13% à 26,3 euros. La société a annoncé aujourd'hui la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique, Aeson, dans le cadre commercial. L'implantation du coeur artificiel Aeson a été réalisée par l'équipe du Dr Ciro Maiello, chirurgien cardiaque au Centre Hospitalier de Naples, l'un des centres bénéficiant de la plus grande expérience en matière de coeurs artificiels en Italie. Cette implantation marque la première vente réalisée par Carmat depuis sa création en 2008.

* Aucune hausse sur les valeurs du CAC40.

VALEURS EN BAISSE

* Parmi les plus fortes baisses du CAC40, Airbus et Safran perdent plus de 3% en lien avec les nouvelles restrictions ou contraintes pesant sur le trafic aérien. Air France-KLM recule aussi de plus de 3%.

* Société Générale et BNP Paribas abandonnent également 3% alors que le taux à 10 ans français (OAT) vient de repasser en territoire négatif.

* Les constructeurs automobiles Renault et Stellantis flanchent aussi de 3 à 4%.

* Capgemini (-1,2% à 164,8 euros) a annoncé la conclusion d'un accord en vue d'acquérir la société australienne Empired sous un régime réglementaire australien nécessitant l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de Empired. Avec plus de 1.000 professionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande, cette acquisition viendrait renforcer les capacités de Capgemini en matière de gestion des données et de cloud dans la région. Le leadership de Capgemini en Australie serait conforté par cette acquisition, sa quatrième en 18 mois dans ce pays. Avec des sites en Australie et en Nouvelle-Zélande et un chiffre d'affaires annuel prévisionnel au 30 juin 2021 qui se situerait entre 186 et 188 millions de dollars australiens, Empired propose des solutions dans le cloud et les data.

* Scor retombe de 2,5% à 24,4 euros malgré la Commerzbank qui est repassée à l'achat sur le réassureur.