Mi-séance Paris : marche arrière du CAC40 avec l'accélération de l'inflation

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après 4 séances consécutives de hausse et plus de 300 points repris, le CAC40 fait marche arrière ce mardi. En recul de 1% en milieu de journée, le CAC40 repasse juste sous les 6.500 points alors que les inquiétudes relatives à l'inflation et donc au rythme de hausse des taux directeurs sont à nouveau bien présentes.

L'augmentation des prix dans la zone euro a atteint des niveaux sans précédent au mois de mai. Selon les données préliminaires d'Eurostat, le taux d'inflation annuel est estimé à 8,1% dans la région, contre 7,4% en avril, et 7,8% attendu par les économistes. En ce qui concerne la France, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 5,2% en mai, après +4,8% le mois précédent. Pour ne rien arranger, le baril de pétrole augmente encore et se rapproche des 120 dollars.

Wall Street est attendu assez stable avant bourse ce mardi, après trois jours de pause pour cause de Memorial Day. Le gouverneur de la Fed Christopher Waller a donné lundi son soutien à des hausses de taux de 50 points de base pour plusieurs autres réunions jusqu'à ce que l'inflation revienne à l'objectif de 2% de la Fed. Il note que les marchés s'attendent à un resserrement d'environ 250 points de base en 2022, et sa propre opinion est à peu près conforme aux attentes des marchés.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies (+1% à 55,7 euros) profite de la poursuite de la hausse du baril.

* D'autres valeurs pétrolières comme Maurel & Prom (+4%) ou Rubis (+3%) se distinguent.

* Aperam avance de 0,5% à 38,8 euros. Selon nos informations, Morgan Stanley est passé à 'surpondérer' sur le titre du sidérurgiste tout en rehaussant sa cible de 46 à 51 euros.

* Pierre & Vacances (+6% à 7,06 euros) a relevé ses prévisions pour l'exercice 2021/2022 en cours, avec un chiffre d'affaires des activités touristiques supérieur au budget (en croissance de près de 7% par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2019), un Ebitda ajusté groupe également supérieur au budget, estimé à 96 millions d'euros hors bénéfice d'éléments non-récurrents. Cet Ebitda ajusté est revu à la hausse par rapport à la précédente communication du 22 avril 2022 (Ebitda ajusté groupe alors anticipé à 83 millions d'euros hors éléments non-récurrents).

VALEURS EN BAISSE

* Maisons du Monde trébuche de 4% à 12,4 euros. Fortement secoué la semaine passée après son warning, le spécialiste des articles de décoration et du mobilier fait cette fois les frais d'une note de Citi qui a dégradé le dossier à 'neutre' tout en coupant sa cible de 24 à 14 euros. Le marché est désormais bien partagé sur la valeur puisque selon le consensus 'Bloomberg', 4 analystes sont à l''achat', 4 à 'conserver' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 19,23 euros.

* Sanofi recule de 1,3% à 99 euros. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande supplémentaire de licence de produit biologique (supplemental Biologics License Application, sBLA) relative à Dupixent (dupilumab) pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte. Le prurigo nodulaire est une maladie chronique et inflammatoire de la peau qui provoque d'intenses démangeaisons et des lésions cutanées. LA FDA devrait rendre sa décision le 30 septembre 2022.

* Pas de reculs très prononcés sur les valeurs du CAC40 mais Airbus et Safran consolident d'environ 2% pendant que Hermès rend également 2%.

* BNP Paribas (-1,2%) compte recruter 7.000 personnes en France cette année, notamment dans les métiers de commerce au service des clients particuliers et entreprises, de l'IT (data, cloud, cybersécurité, etc.) ainsi que des fonctions supports et de contrôle (audit, conformité, risques, etc). Attaché à l'insertion professionnelle, BNP Paribas poursuit par ailleurs son engagement auprès des jeunes. Le Groupe souhaite ainsi accueillir plus de 3.000 nouveaux collaborateurs en CDI, parmi lesquels 2.000 jeunes diplômés, 2.000 alternants, 1.500 stagiaires et 300 VIE partout en France.