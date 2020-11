Mi-séance Paris : les valeurs les plus exposées à la crise sanitaire poursuivent leur rebond !

(Boursier.com) — La hausse, encore ! On attendait des prises de bénéfices après l'envolée majeure d'hier (+7,57%) liée à l'espoir d'un vaccin contre la Covid-19, mais finalement le CAC40 poursuit sa remontée en gagnant environ 1% en fin de matinée à presque 5.400 points, des niveaux qui remontent au début du mois de mars. Le CAC40 ne perd d'ailleurs plus que moins de 11% depuis le début de l'année, les valeurs les plus exposées à la crise sanitaire prolongeant leurs hausses ce mardi. Le secteur bancaire reste également bien orienté après son envolée de la veille dans le sillage de la forte hausse des taux obligataires.

Eli Lilly, le laboratoire d'Indianapolis, se distingue à son tour sur le compartiment pharmaceutique. Ainsi, la FDA, agence américaine du médicament, vient d'autoriser l'utilisation en urgence de son traitement expérimental aux anticorps contre le Covid-19 dans le cas de patients non hospitalisés mais risquant de tomber gravement malades du fait de leur âge ou de leur santé. La FDA justifie sa décision par des données montrant qu'une injection unique du traitement réduirait la nécessité d'hospitaliser ou de soigner en urgence les patients à haut risque contaminés. La Maison blanche a salué la décision de la FDA, évoquant un 'tournant majeur'.

* En tête du CAC40, BNP Paribas avance encore de presque 6% à 41,5 euros. Crédit Agricole et la Société Générale gagnent environ 4%. Du côté des analystes, JP Morgan a réitéré son avis 'surpondérer' sur BNP Paribas et Société Générale avec une cible ajustée de 52 à 51 euros pour la banque de la rue d'Antin, et un objectif maintenu à 23 euros pour la banque rouge et noire.

* Klepierre flambe encore de 20% à 18,1 euros. L'action de la société d'immobilier commercial a ainsi repris plus de 50% depuis hier et l'annonce du duo Pfizer-BioNTech sur l'efficacité de leur candidat vaccin contre le coronavirus. Si le chemin s'annonce encore long, les opérateurs tablent sur un retour 'à la normale' plus rapide qu'escompté après cette annonce.

* Complètement délaissé par les opérateurs avec la mise en place des mesures de confinements pour faire face à la pandémie, le secteur retrouve de l'intérêt depuis lundi. Outre Klepierre, qui a par ailleurs annoncé le placement de 600 millions d'euros d'obligations à échéance 2031, Icade gagne près de 9% (après 23,5% hier) et Unibail-Rodamco-Westfield s'envole de 25% (+24% lundi) alors que les actionnaires ont rejeté le projet de résolution concernant l'augmentation de capital souhaitée par la direction. Ces derniers ont aussi approuvé l'entrée au conseil de surveillance du duo Léon Bressler / Xavier Niel à l'origine de la fronde et qui contestaient le bien-fondé de l'appel au marché.

* Les valeurs pétrolières poursuivent aussi leur rebond entamé hier : Vallourec gagne 14%, CGG et TechnipFMC 9%.

* Air France KLM reprend 11% à 4,35 euros.

* Airbus et Safran reprennent aussi environ 5%.

* Renault (+5%) bénéficie d'un avis de Citigroup qui a revalorisé le constructeur automobile de 32 à 40 euros.

* Des prises de bénéfices quand même sur d'autres valeurs du CAC40 : Teleperformance abandonne près de 4%, STM et Worldline 3%.

* Sanofi plie aussi de 1%.

* Ubisoft reste en baisse de 4% à Midcap Partners a réduit sa cible de 72 à 70 euros ('neutre').

* Neoen recule de 2,6% à 46,5 euros. Si le producteur indépendant d'énergie renouvelable a confirmé ses objectifs annuels, il a fait état d'une nouvelle faible croissance au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires consolidé de 66,9 millions d'euros, en hausse de 1%.