Mi-séance Paris : les tensions au Moyen-Orient calment l'optimisme

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Réaction logique à la mort du général Qassem Soleimani, commandant d'une unité d'élite iranienne et fer de lance de l'influence de Téhéran au Moyen-Orient, tué par une frappe américaine menée cette nuit à l'aéroport de la capitale irakienne Bagdad, le pétrole et l'or grimpent et les indices boursiers reculent. Le CAC40 reperd 0,5% à la mi-journée mais préserve les 6.000 pts.

Le commandant Abou Mahdi al Mouhandis, à la tête d'une importante milice irakienne et conseiller du général Soleimani, a aussi été tué dans l'attaque... Une initiative saluée par Donald Trump, qui intervient après l'invasion de l'ambassade des Etats-Unis mardi à Bagdad dans la foulée des frappes américaines contre des sites du Hezbollah irakien de dimanche dernier.

L'Iran a immédiatement promis des représailles et le pétrole a aussitôt grimpé de plus de 4% pour repasser les 69$ le Brent pendant que le WTI s'approche de 64 dollars (+4,5%). L'once d'or pointe en nette progression à 1.550$ (+1,4%).

VALEURS EN HAUSSE

* Les valeurs pétrolières constituent les plus fortes hausses du CAC40 : TechnipFMC s'adjuge 2% à 19,3 euros et Total 0,9% au-dessus de 50 euros.

* CGG et Vallourec gagnent aussi environ 2%.

* DBV Technologies (+1,6%) a annoncé la nomination de Monsieur Ramzi Benamar au poste de Directeur Financier à compter du 6 janvier 2020. Ramzi siègera au Comité Exécutif et rapportera à Monsieur Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies.

* Argan gagne 2% à 81,4 euros au lendemain de la publication de revenus en forte hausse. La foncière spécialisée dans le développement et la location d'entrepôts premium a enregistré au quatrième trimestre 2019 des revenus locatifs de 32,2 ME, en croissance de 55%, du fait notamment de l'acquisition du portefeuille 'Cargo' en date du 15 octobre. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus locatifs s'établissent ainsi à 100,2 ME, en augmentation de 17%, dépassant ainsi l'objectif initial de +6% de croissance annuelle. Le groupe dévoilera ses résultats 2019 et présentera son plan 2020 le 15 janvier.

VALEURS EN BAISSE

* Air France KLM trébuche de 7% à 9,5 euros. Outre la baisse généralisée des marchés et les craintes d'embrasement au Moyen-Orient, la compagnie franco-hollandaise est pénalisée par la flambée des prix du pétrole, l'appel à la grève de deux syndicats de PNC la semaine prochaine ainsi que par la chute de Lufthansa (-5,8%) à Francfort. Selon le 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung', citant les données de l'association industrielle 'ADV', le nombre de passagers dans les aéroports allemands devrait diminuer de 0,7% cette année avec un recul de 2,9% du nombre de décollages et d'atterrissages. La hausse du prix du carburant, la faillite de certaines compagnies, l'immobilisation au sol du 737 MAX de Boeing, le ralentissement de la croissance économique et la prochaine augmentation des taxes sur l'aviation expliquent ce déclin attendu.

* Vinci (-1%) a signé le 2 janvier 2020 une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement. Aux termes de cette convention, le prestataire de service d'investissement vendra à Vinci, au plus tard à l'échéance du 27 mars 2020, une certaine quantité d'actions Vinci, dans la limite de 250 millions d'euros, à un prix moyen par action déterminé sur la base des cours de marché constatés pendant toute la durée de la convention, avec une décote garantie. Ce prix ne pourra pas excéder le prix fixé par l'assemblée générale mixte de Vinci.

* Bien orientés hier, PSA Groupe et Renault reperdent un peu plus de 2%.

* Veolia (-0,5%) a annoncé qu'il avait signé un accord pour la reprise du site de traitement des déchets dangereux d'Alcoa USA Corporation situé à Gum Springs dans l'Arkansas (États-Unis), à travers sa filiale Veolia North America. Avec cette opération, Veolia poursuit le développement global de son activité de traitement et de recyclage des déchets dangereux, en franchissant un pas supplémentaire en Amérique du Nord, et ajoute un site phare à son portefeuille d'actifs.

* STMicroelectronics rend 1,5% à 24,4 euros. Le titre du fabricant de puces avait poursuivi sur sa lancée hier alors que la valeur a réalisé une des meilleures performances du marché parisien l'an dernier avec un cours multiplié par deux.