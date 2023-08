Mi-séance Paris : les records s'éloignent à grands pas

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 n'aura fait que s'approcher de ses records lundi car il évolue désormais près de 300 points en dessous, au rythme d'une deuxième séance de forte baisse ce mercredi. Les prises de bénéfices l'emportent malgré une séquence de publications semestrielles qui avaient globalement réservé de bonnes surprises la semaine dernière. Le CAC40 perd actuellement 1,2% à 7.320 points après être retombé sous les 7.300 points dans la matinée.

La dégradation de la notation des Etats-Unis a fait tâche cette nuit, à l'initiative de l'agence Fitch. L'agence a ainsi abaissé la note de crédit des Etats-Unis à "AA+", estimant que la gouvernance en matière de fiscalité devrait se détériorer au cours des trois prochaines années et que le fardeau de la dette publique, qui continue de croître, était élevé. Cette décision intervient alors qu'une loi prévoyant la suspension du plafond de la dette américaine jusqu'au 1er janvier 2025 a été promulguée au mois de juin, écartant ainsi le spectre d'un catastrophique défaut de paiement.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a affirmé qu'elle désapprouvait la décision de Fitch, la considérant comme "arbitraire et établie sur des données obsolètes". En Asie, la baisse était aussi prononcée avec des replis de plus de 2% à Tokyo ou à Hong Kong..

VALEURS EN HAUSSE

* Pas de hausses significatives parmi les valeurs du CAC40.

* Klépierre s'adjuge 1,9% à 24,4 euros après le relèvement de sa guidance annuelle. Sur la base des solides performances du 1er semestre, le management anticipe désormais un cash-flow net courant d'au moins 2,40 euros par action en 2023, soit une hausse de +7% par rapport au cash-flow net courant de 2,24 euros en 2022, et contre un précédent objectif de 2,35 euros. Ces prévisions supposent un chiffre d'affaires des commerçants à un niveau au moins égal à celui de 2022 ; un taux d'occupation stable ; et des taux d'encaissement stables.

VALEURS EN BAISSE

* Nouveau coup de bambou sur le titre Atos qui plonge encore de 13% sous les 8 euros. L'annonce de la prochaine vente de Tech Foundations au fonds d'investissement EP Equity Investment, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, pour une valeur d'entreprise de 2 milliards d'euros n'a provoqué qu'un bref soulagement sur le marché. En hausse de près de 10% hier matin, l'action a terminé en baisse de 4% à la clôture et pique donc encore du nez ce matin. La transaction globale et transformatrice envisagée aboutirait à la séparation effective d'Eviden et de TFCo et au renforcement de la structure du capital du Groupe. La cession envisagée aurait un impact positif net sur la trésorerie de 0,1 milliard d'euros avec le transfert de 1,9 milliard d'euros d'engagements au bilan, pour une VE de 2 MdsE, a détaillé Atos. Mais comme le souligne Oddo BHF, Atos déboucle aussi le besoin de BFR de TFCo (1 MdE), partiellement couvert par l'affacturage déconsolidant (0,4 MdE). In fine, cela fait plutôt ressortir un prix de cession négatif d'environ 0,5 MdE d'un point de vue économique, très en dessous de ses estimations et probablement de celles du marché...Concomitamment à ce projet de cession, Atos a dévoilé un projet d'augmentation de capital en deux étapes : une augmentation de capital réservée à EPEI au prix de 20 euros par titre pour un montant de 180 ME (EPEI détiendrait alors 7,5% du capital d'Atos, devenu Eviden) ; et une AK de 720 ME avec DPS pour tous les actionnaires, à laquelle EPEI souscrira à hauteur de 37,5 ME. Cette augmentation de capital, couplée aux cessions d'actifs additionnelles annoncées vendredi dernier (400 ME), vise à réduire l'endettement d'Eviden, difficilement soutenable compte tenu du besoin de financer les BFR de TFCo lors de la cession, souligne l'analyste. En effet, hors augmentation de capital et nouvelles cessions, le ratio de dette nette sur EBITDA fin 2023 aurait été de plus de 6x. Pro forma de l'augmentation de capital et de ces cessions, il est attendu à 4x précise le broker.

* Renault recule de 1,7% à 38,7 euros alors que l'agence Moody's vient pourtant de relever les notes crédit long terme (CFR) et senior non sécurisées du groupe automobile de 'Ba2' à 'Ba1'. La perspective est 'stable'. La décision de l'agence reflète "la poursuite de l'amélioration de la rentabilité de Renault, tirée par des effets prix et un mix produits positifs, et la forte génération de cash-flow libre, qui permet à Renault de réduire sa dette, y compris le remboursement intégral du prêt garanti par l'État français au premier semestre 2023".

* Après ses derniers sommets atteints à plus de 2.000 euros, Hermès International redonne encore 1% à 1.958 euros. AlphaValue est à la vente sur le groupe de luxe avec un objectif de cours ramené à 1.459 euros. Stifel conserve de son côté le titre avec un objectif de cours ajusté à 1.850 euros. Oddo BHF avait de son côté revalorisé le dossier à 2.100 euros, tout en restant à 'surperformer' dans la foulée de la nouvelle publication de choix du groupe de luxe.

* Capgemini recule de 1,3% à 166,7 euros. Goldman Sachs qui est à l'achat sur le dossier, a ramené son objectif de cours de 230 à 215 euros.

* Schneider recule à peine de 0,2% en préservant les 160 euros. BNP Paribas Exane reste à 'surperformance' sur l'électricien avec un objectif de cours relevé à 190 euros.