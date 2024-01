Mi-séance Paris : les records de Wall Street n'influencent guère le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 ne parvient pas à se maintenir au-dessus des 7.400 points, en légère baisse ce mardi en fin de matinée (-0,2%) malgré la bonne tenue des indices à Wall Street où le S&P 500 et le Dow Jones ont même inscrit de nouveaux records.

L'attentisme prévaut alors que les investisseurs ont le discours de jeudi de Christine Lagarde en ligne de mire pour la réunion de la BCE jeudi. Aux Etats-Unis, les attentes concernant la première baisse des taux directeurs ont tendance à se décaler au mois de mai alors que le baromètre FedWatch penchait encore assez largement vers le mois de mars il y a une dizaine de jours.

Ce matin, le gouvernement chinois s'est engagé à soutenir davantage son économie, des déclarations jugées insuffisantes par les investisseurs fuyant toujours les actions chinoises... Le cabinet du Premier ministre chinois s'est ainsi engagé à prendre davantage de mesures pour restaurer la confiance des marchés, dont des injections plus importantes de capital, tandis que le gouvernement chercherait à mobiliser 2.000 milliards de yuans pour stabiliser les marchés domestiques en chute libre, selon des informations de Bloomberg.

VALEURS EN HAUSSE

* Alstom s'adjuge 5% à 12 euros en fin de matinée et confirme son gain de 4,56% lundi. Le géant du ferroviaire dévoilera ses résultats trimestriels demain. Sur le troisième trimestre, le consensus 'Bloomberg' table sur des ventes de 4,38 MdsE avec des commandes de 5,15 MdsE. Sur l'ensemble de l'exercice, le marché attend un ratio book to bill de 1,09 et une marge opérationnelle ajustée de 5,69%.

* Saint-Gobain gagne 1,4% à 63,3 euros. Le spécialiste des matériaux de construction bénéficie d'un soutien de poids dans la mesure où UBS a relevé à 'acheter' son conseil sur la valeur tout en remontant sa cible de 62 à 71 euros. Le marché intègre une baisse de marge qui ne se matérialisera pas, selon la banque.

* Le luxe remonte un peu avec Kering et LVMH en hausse de 1%.

* Nacon avance de 7% à 1,8 euro au lendemain de sa publication trimestrielle. Le groupe a enregistré, sur son troisième trimestre, un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros, en croissance de 43,3%. Le management a confirmé ses perspectives de croissance forte du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024.

VALEURS EN BAISSE

* Sanofi perd 1,6% à 92,7 euros. Sanofi et Inhibrx, une société biopharmaceutique au stade clinique cotée sur le Nasdaq qui se spécialise dans le développement d'un vaste portefeuille de nouveaux candidats-médicaments biologiques, ont conclu un accord définitif en vertu duquel Sanofi accepte de se porter acquéreur d'Inhibrx après scission de l'entreprise et séparation de ses actifs non-INBRX-101. Sanofi se portera acquéreur de toutes les actions en circulation de Inhibrx au prix de 30$ l'action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée à approximativement 1,7 milliard de dollars (sur une base entièrement diluée). Sanofi prévoit de financer cette opération en puisant dans sa trésorerie disponible.

* Maisons du Monde cède 1,4% à 4,54 euros. TP ICAP Midcap a ajusté son objectif de cours de 5,8 à 5,4 euros.