Mi-séance Paris : les publications trimestrielles relancent le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris est relancée ce mercredi par de bonnes publications trimestrielles. Les chiffres d'affaires trimestriels de Danone, L'Oréal ou Téléperformance sont ainsi bien accueillis et participent à une hausse de 1,5% pour le CAC40, à 6.630 points.

La toile de fond demeure toutefois peu favorable sur les marchés actions, alors que les confirmations se multiplient quant au poids de la guerre en Ukraine et de l'inflation sur la croissance mondiale : le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont ainsi tour à tour abaissé leur prévision de croissance mondiale annuelle. Les marchés suivront aujourd'hui la publication du "Livre beige" de la Réserve fédérale, qui servira de base de discussions pour sa réunion de politique monétaire dans deux semaines. Une nouvelle hausse des taux directeurs est attendue début mai mais son ampleur fait encore débat.

VALEURS EN HAUSSE

* Danone accroît ses gains en fin de matinée avec un titre qui prend désormais 9% à 57,3 euros. Outre le très bon début d'année du groupe dirigé par Antoine Saint-Affrique, Danone est également porté par un vent spéculatif. Selon 'La Lettre A', qui ne précise pas où elle a obtenu cette information, Lactalis envisagerait une éventuelle offre sur la totalité ou une partie de Danone, même si l'opération serait difficile à réaliser. Lactalis étudie toutes les options possibles depuis plusieurs mois, précise la publication numérique. Réagissant à cette information, un porte-parole de Danone a indiqué à 'Bloomberg' que le groupe est "pleinement engagé" dans tous ses métiers et voit un potentiel de croissance pour toutes les branches.

* Bien orienté en début de séance, L'Oréal se stabilise désormais à 351 euros malgré un solide début d'exercice. Le numéro un mondial des cosmétiques, qui a bénéficié d'une demande robuste aux Etats-Unis, en Europe et en Chine alors que les consommateurs ont fait fi de l'inflation pour se procurer des produits de beauté haut de gamme, a fait état d'un chiffre d'affaires de 9,06 MdsE au cours des trois premiers mois de l'exercice 2022, en progression de 19% en données publiées et de 13,5% à périmètre et taux de change constants. Le consensus 'Bloomberg' tablait sur des ventes de 8,77 milliards d'euros, en hausse de 11,7% à périmètre comparable. La division cosmétique active, qui comprend les marques Vichy et CeraVe, a connu la plus forte progression (+18%), tandis que la principale division du groupe, L'Oréal Luxe, a affiché une augmentation de son activité de 17,5% à données comparables.

* Prodways avance de 1,5% à 2,82 euros, les opérateurs saluant logiquement le meilleur trimestre de l'histoire du spécialiste de l'impression 3D à destination de l'industrie. Grâce à un ensemble de facteurs structurels et conjoncturels, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 22,7 millions d'euros, en croissance de +37% et +31% sur une base organique.

* Teleperformance monte de 3,3% à 336 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'est élevé à 1.962 ME, soit une progression de 6,5% à données comparables et de +14,6% à données publiées par rapport à la même période de l'année dernière. Fort de ce 1er trimestre encourageant, et en dépit d'un environnement global de plus en plus déstabilisé, Teleperformance a confirmé ses objectifs annuels 2022...

* Renault gagne près de 3% et Stellantis 1,3%. Les immatriculations de voitures neuves sur le Vieux continent (UE) ont chuté de 20,5% en mars à 1,063 million de véhicules, a annoncé l'Association des constructeurs automobiles européens. Ce repli porte la baisse du marché sur l'ensemble du premier trimestre à 12,3% (2,25 millions d'unités). Les perturbations continues au niveau de la chaîne d'approvisionnement, exacerbées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont eu un impact négatif sur la production automobile. En conséquence, la plupart des pays de la zone ont enregistré des baisses à deux chiffres le mois dernier, y compris les quatre marchés clés : l'Espagne (-30,2%), l'Italie (-29,7%), la France (-19,5%) et l'Allemagne (-17,5%). Au niveau des constructeurs, Renault (-14,1%) a mieux résisté que Stellantis (-32,9%) en mars.

VALEURS EN BAISSE

* Carrefour recule de 1,5% à 20,3 euros avant la publication ce soir de ses ventes du premier trimestre.

* Thales perd 0,9% à 127,8 euros. Morgan Stanley a dégradé Thalès à 'pondération en ligne' malgré un objectif remonté de 98 à 110 euros.

* MedinCell chute de 25% à 6,6 euros alors que son partenaire Teva a récemment reçu une lettre de réponse complète (de la Food and Drug Administration (FDA) américaine concernant la demande d'approbation de TV-46000/mdc-IRM. Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell, a déclaré : "Nous avons pleinement confiance en notre partenaire Teva pour agir rapidement compte tenu des résultats positifs des études de phase 3. Teva reste confiant dans la technologie de MedinCell pour le développement de produits injectables à libération prolongée. "Une lettre de réponse complète est émise par la FDA quand la demande de mise sur le marché ne peut pas être approuvée en l'état. Dans la mesure du possible, la FDA propose des mesures correctives et émet des recommandations pour obtenir une approbation. Le Dr Richard Malamut, Président du Conseil Médical de MedinCell, a ajouté : "Les lettres de réponse complète sont habituelles dans le processus réglementaire de la FDA. Une nouvelle demande de mise sur le marché après la mise en oeuvre de mesures correctives conduit la plupart du temps à une approbation."

* Haulotte cède 0,8% à 3,9 euros. Dans un marché mondial de la nacelle en croissance soutenue malgré des difficultés persistantes d'approvisionnement de certains composants, le groupe Haulotte a enregistré au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 135,8 ME contre 106 ME à la même période l'année précédente (+25%). Malgré un contexte très compliqué lié à la pénurie persistante de certains composants, à la crise ukrainienne et au rebond de l'épidémie de la Covid-19 en Chine, Haulotte estime que la dynamique commerciale observée depuis quelques mois ne montre, pour le moment, aucun signe de ralentissement. Le groupe bénéficie d'un niveau de carnet de commande encore en hausse par rapport à sa dernière publication et confirme une prévision de croissance 2022 supérieure à +20%. Les effets du conflit ukrainien sur le coût des composants, de l'énergie et des transports, et les réponses à apporter sont en cours d'évaluation si bien qu'Haulotte n'est pas en mesure de confirmer, à ce stade, ses objectifs de marge opérationnelle courante pour 2022...