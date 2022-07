Mi-séance Paris : les publications semestrielles se bousculent

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Léger repli du CAC40 en milieu de journée ce jeudi (-0,1% à 6.252 points) après un début de séance plus optimiste qui a vu l'indice parisien dépasser les 6.300 points. Wall Street a bien accueilli hier soir le verdict de la Fed qui a de nouveau relevé ses taux directeurs de 0,75 point pour tenter de mieux maîtriser l'inflation tout en balisant le terrain pour la fin de l'année. Le taux de ses fonds fédéraux se situe désormais entre 2,25 et 2,5%, contre une fourchette précédente allant de 1,5 à 1,75%. Jerome Powell, le patron de la Fed, a répété qu'il ne voyait pas de récession pointer à l'horizon et a laissé entendre que l'objectif de taux pour la fin de l'année se situait 75 à 100 points plus haut seulement.

En bourse de Paris, les résultats des entreprises se bousculent avec du bon (Alten, Ipsen, Rexel, Verallia, Schneider, Stellantis ou Eramet) et du moins bon avec Scor, Orange, Vicat, Nexity, Airbus ou Accor.

VALEURS EN HAUSSE

* Ipsen grimpe de près de 15% ce jeudi à 102,7 euros après la révision à la hausse de ses perspectives 2022. Le groupe biopharmaceutique mondial de spécialité a présenté ses résultats financiers pour le premier semestre 2022 marqués par une forte croissance des ventes de 10,5% à taux de change constant (15,2% en données publiées), une marge opérationnelle des activités à 39,6% et une marge opérationnelle IFRS à 35,7%.

* Verallia (+7%) a dévoilé des résultats du premier semestre 2022 en nette hausse. La prévision d'EBITDA est revue à la hausse autour de 1,6 MdsE en 2022.

* Schneider grimpe de près de 5% à 132,55 euros. Le groupe a relevé ses objectifs annuels de chiffre d'affaires de résultat opérationnel et confirmé ses prévisions visant à porter le cash-flow libre à environ 3 milliards d'euros.

* Stellantis (+3,3%) a publié de nouveaux résultats record, les marges réalisées sur ses véhicules électrifiés Jeep, Fiat et Peugeot lui permettant de tirer son épingle du jeu dans un contexte "particulièrement difficile". Le quatrième constructeur automobile mondial a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 88 milliards d'euros, en progression de 17%, les prix de vente élevés et des effets de changes positifs ayant plus que compensé l'impact des pénuries de composants, de l'inflation et de la guerre en Ukraine. La marge opérationnelle courante du groupe a atteint 14,1% sur la période, contre 11,4% un an plus tôt, et le bénéfice net, 7,96 milliards d'euros, en hausse de 34%.

* STMicroelectronics (+2,8%) a annoncé un chiffre d'affaires net de 3,84 milliards de dollars au T2, une marge brute de 47,4%, une marge d'exploitation de 26,2% et un résultat net de 867 millions de dollars.

* Saint-Gobain (+2,6%) a vu son résultat d'exploitation atteindre un nouveau record au 1er semestre 2022 à 2,791 MdsE, soit une progression de +17,5% en réel et de +13% à taux de change comparables (+11,1% à données comparables) par rapport au premier semestre 2021.

VALEURS EN BAISSE

* Nexity recule de 9% à 24 euros après la présentation de ses comptes semestriels marqués par des résultats en baisse. Le groupe a annoncé que l'incertitude géopolitique et macroéconomique amène à piloter ses opérations avec une prudence renforcée. Pour faire face aux pressions inflationnistes, Nexity se montre désormais sélectif dans le lancement commercial de ses nouveaux programmes de logements neufs avec certains décalages. Nexity maintient son objectif d'une part de marché supérieure à 14% mais anticipe désormais un marché en repli de 17% pour 2022 (environ 130.000 lots contre 157.000 lots en 2021). La marge opérationnelle 2022 reste attendue autour de 8% sur la base d'un chiffre d'affaires au moins égal à celui de 2021.

* Airbus abandonne 6% sur les 100 euros. Le résultat net consolidé ressort à 1,901 MdE au 1er semestre (2,231 MdsE au 1er semestre 2021), soit un bénéfice par action (BPA) consolidé (reporté) de 2,42 euros (2,84 euros au 1er semestre 2021). Airbus a actualisé sa prévision de livraison à environ 700 avions commerciaux en 2022. L'objectif de cadence de production est inchangé (75 avions par mois d'ici à 2025). Il est ajusté de la montée en cadence en 2022 et 2023. Le groupe maintient son objectif d'Ebit ajusté à 5,5 MdsE et de flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients à 3,5 MdsE.Jefferies reste à l'achat sur Airbus avec un objectif qui passe de 155 à 145 euros.

* Solutions 30 recule de près de 5% à 3,31 euros après un avertissement sur les marges du premier semestre. Pour l'ensemble du 1 er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Solutions 30 s'élève à 444,4 millions d'euros, en progression de +0,7% (-1,5% en organique). Avec un chiffre d'affaires de 74,7 millions d'euros, l'activité Télécoms en France est en retrait de 18,4% au deuxième trimestre 2022. Solutions 30 constate un marché devenu mature après cinq années de croissance exponentielle. En outre, le redéploiement géographique de l'un des contrats majeurs du groupe pèse sur l'efficacité opérationnelle des filiales françaises, en particulier dans la moitié sud de la France. Les nouveaux paramètres de ce contrat ont ajouté des contraintes sur Solutions 30 comme sur ses pairs, et le Groupe doit revoir ses process et ses méthodes, recruter et former ses personnels pour obtenir de nouvelles habilitations, tout en réajustant ses structures localement et en préparant l'avenir. Ces adaptations, engagées au deuxième semestre 2021, ont continué d'impacter la rentabilité du groupe et Solutions 30 prévient que sa marge d'EBITDA en France s'inscrira en repli par rapport à celle du deuxième semestre 2021. " La transition opérationnelle du Groupe en France et les montées en charge de contrats pèseront sur les marges du 1er semestre 2022, qui s'inscriront en repli par rapport aux marges du 2ème semestre 2021 ", ajoute Solutions 30.

Casino (-1%) a annoncé ce jeudi un accord avec le fonds Ardian pour la cession d'une part majoritaire dans GreenYellow, sa filiale dans les énergies renouvelables, nouvel acte de son plan de cession d'actifs destiné à alléger son bilan. La valeur d'entreprise retenue est de 1,4 milliard d'euros. Le produit de cette cession pour Casino s'élèvera à 600 millions d'euros.

* Teleperformance (-5%) a confirmé ses objectifs annuels 2022 : une croissance organique hors impact des contrats d'assistance Covid supérieure à +10%, une croissance organique supérieure à +5% et une marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires en hausse de 30 pb...

* Orange (-2,8%) a publié une légère hausse de son bénéfice d'exploitation de référence au deuxième trimestre, de 0,5% par rapport à l'année précédente, la forte croissance de sa division Afrique/Moyen-Orient ayant compensé la baisse de l'activité en France et en Espagne. L'EBITDAaL, l'indicateur phare du groupe en matière de résultat d'exploitation, atteint 3,31 milliards d'euros sur la période, un chiffre en ligne avec la moyenne des estimations des analystes de la place. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est tassé de 0,4% sur une base comparable, pour atteindre 10,7 milliards d'euros. Orange a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année, notamment une augmentation du bénéfice d'exploitation de base comprise entre 2,5% et 3%. Il a indiqué par ailleurs qu'il proposerait un dividende de 70 centimes d'euro par action au titre de l'exercice 2022, conformément à ce qui était prévu.