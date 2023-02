Mi-séance Paris : les publications de résultats toujours en soutien

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après quatre séances de repli, le CAC40 opère un léger sursaut, autour de 7.320 points ce jeudi midi (+0,3%). Beaucoup de publication de résultats annuels animent encore le palmarès et apportent leurs contributions positives à la tendance, notamment Axa et Bouygues.

D'un point de vue économique, les indices de conjoncture plus fermes que prévu des deux côtés de l'Atlantique pourraient retarder un allègement des conditions de crédit espéré après l'été. En attendant, la publication des Minutes de la dernière réunion de la banque centrale américaine, hier soir, n'a pas vraiment éclairé la lanterne des boursiers.

Pour la zone euro, l'inflation 'core', qui exclut les éléments les plus volatils, a été révisée de +5,2% à+5,3% pour janvier, un nouveau plus haut historique. Des données qui ne font que renforcer les attentes d'une nouvelle hausse des taux de 50 points de base de la BCE le 16 mars.

VALEURS EN HAUSSE

* Fnac Darty bondit de 12% à 40 euros. Un accès de fièvre à relier à une information de 'BFM Business' qui affirme que Daniel Kretinsky serait prêt à racheter les 24% de Ceconomy dans le distributeur français. Le milliardaire tchèque détient déjà 20% de la Fnac. Le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez, et Daniel Kretinsky "s'entendent très bien", assurent plusieurs sources proches des deux hommes, citées par le site d'informations. "Daniel Kretinsky a des ambitions et aimerait que Fnac Darty soit offensive pour réaliser des acquisitions", ajoute un proche du groupe. Le potentiel rachat de Cdiscount est notamment évoqué. Reste que selon les sources de 'BFM Business', Ceconomy "n'est pas vendeur" malgré plusieurs approches effectuées l'an passé.

* Axa progresse de 4% à 28,9 euros. L'assureur a dévoilé un résultat net inférieur aux attentes des analystes en raison de l'impact plus marqué que prévu de la remontée des taux d'intérêt sur la valorisation des actifs obligataires du groupe, mais l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros et le relèvement de son objectif de croissance du résultat par action dans le cadre du plan "Driving Progress 2023" sont clairement bien perçus. Le numéro deux de l'assurance en Europe a dégagé l'an dernier un bénéfice net en repli de 8% à 6,67 milliards d'euros, contre un consensus de 7,20 MdsE. Le résultat opérationnel a augmenté de 7% à 7,26 MdsE (7,23 MdsE attendus) pour un chiffre d'affaires de 102 milliards d'euros, en hausse de 2% (103 MdsE de consensus). Axa table désormais sur une croissance au-dessus de la fourchette de 3 à 7% de son résultat par action pour la période 2020-2023 alors que le groupe visait précédemment une croissance dans le haut de cette fourchette. Ses autres objectifs financiers à horizon 2023 sont confirmés. La direction a fait savoir qu'un nouveau plan stratégique à horizon 2026 serait présenté en février 2024.

* Bouygues gagne près de 3% à 32,3 euros après des résultats 2022 de très bonne facture. Le conglomérat a dégagé l'an passé un résultat opérationnel courant des activités de 2,02 milliards d'euros, contre 1,73 MdsE en 2021, pour un chiffre d'affaires de 44,32 MdsE, en progression de 18%, en ligne avec ses attentes. La marge ressort ainsi stable à 4,6%. La direction avait dit viser lors de la publication de ses précédents résultats une "nouvelle augmentation" de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant. Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, Bouygues vise pour 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022, et une augmentation de son ROCA (sur la base d'un proforma intégrant Equans sur l'ensemble de l'exercice 2022). Bouygues propose le versement d'un dividende de 1,80 euro par action au titre de 2022, stable par rapport à celui de l'an passé.

* Sopra Steria figure en bonne place parmi les publications du jour saluées par le marché. Le titre de l'entreprise de services du numérique française bondit de 7,6% à 174,2 euros après que la firme eut dévoilé des comptes et une guidance supérieurs aux attentes des analystes. Le groupe a fait état d'un profit net de 247,8 ME en 2022, en hausse de 32%, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 8,9%, dépassant les 5,1 MdsE. La croissance organique s'est élevée à 7,6%, au-delà de l'objectif révisé en hausse à 7% en octobre dernier avec un 4ème trimestre en croissance organique de 8%. Le taux de marge opérationnelle d'activité a atteint 8,9%, en progression de 0,8 point par rapport à 2021, en haut de fourchette de l'objectif compris entre 8,5% et 9%. Le flux net de trésorerie disponible a été très solide à 287,2 ME, soit 5,6% du chiffre d'affaires, dépassant l'objectif annoncé ("au moins 250 ME").

* Le groupe de petit électroménager Seb (+5,7% à 106 euros) a dégagé en 2022 un résultat opérationnel d'activité de 620 ME, en baisse de 24% par rapport au plus haut historique de 2021 (813 ME). La marge opérationnelle s'établit à 7,8% des ventes, contre 10,1% en 2021 mais dépasse un peu le haut de fourchette attendu (de 7% à 7,5%). Seb cite un effet prix-mix très positif, de près de 600 ME, reflétant très majoritairement les hausses de prix passées pour contrer l'inflation et compenser des dépréciations de certaines devises émergentes, mais intégrant aussi la poursuite de l'enrichissement du mix-produit. Les actions mises en place par le Groupe ont permis de réaliser un Résultat Opérationnel d'Activité de 421 ME au second semestre, soit une marge de 9,8% après 5,4% au 1er semestre.

VALEURS EN BAISSE

* Nexity décroche de 10% à 23,9 euros après des perspectives 2023 prudentes. En ligne avec les objectifs, le résultat opérationnel courant 2022 s'établit à 367 millions d'euros et le taux de marge opérationnelle s'élève à 7,8% après 8% en 2021. La marge se maintient à 8,4% dans la promotion de logements. Le résultat net part du groupe au 31 décembre 2022 est stable à 188 millions d'euros. Il sera proposé la distribution d'un dividende stable de 2,5 euros par action. Il sera détaché de l'action le mercredi 24 mai 2023 et payable le vendredi 26 mai 2023. Nexity affiche 18.015 réservations de logements neufs (-10% en volume) pour un montant de 3,9 milliards d'euros (soit seulement -5% en valeur par rapport à 2021) dans un marché du logement neuf en France attendu en recul sur l'ensemble de l'année 2022, à environ 120.000 unités (-26%). La baisse du marché du logement neuf en France devrait se poursuivre au premier semestre 2023 avant une stabilisation espérée au second semestre, avec une tension sur les prix de vente. Nexity ne vise qu'un résultat opérationnel 2023 supérieur à 300 millions d'euros.

* EssilorLuxottica recule de 3,4% à 168,6 euros malgré des résultats 2022 historiques. Le numéro un mondial des verres optiques a enregistré l'an passé un résultat net ajusté de 2,860 milliards d'euros, en hausse de 15,4% à taux de change constants, pour un chiffre d'affaires de 24,494 MdsE, en croissance de 7,5% à taux de change constants. La marge brute ajustée s'élève à 15,606 MdsE, atteignant 63,7% du chiffre d'affaires, soit 30 points de base de plus que la base pro forma de l'année 2021 (ou 40 points de base à taux de change constants), ce qui constitue une performance remarquable compte tenu de l'impact de l'inflation des coûts de production, à savoir la main d'oeuvre, l'énergie, le fret et les matières premières, souligne la firme. Le résultat opérationnel ajusté atteint 4,115 MdsE, représentant 16,8% des revenus (en ligne avec les attentes) par rapport aux 16,1% de la base pro forma 2021, soit une progression de la marge de 70 points de base

* Orpea (-5% à 2,6 euros) a annoncé que la procédure amiable de conciliation ouverte le 25 octobre 2022 par le Président du Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, sous l'égide de Maître Hélène Bourbouloux en qualité de conciliatrice, et devant initialement se terminer à l'issue d'une période de 4 mois (soit le 25 février 2023), a été prolongée pour une durée d'un mois supplémentaire sur requête de la conciliatrice, soit jusqu'au 25 mars 2023. Il est précisé qu'aucune nouvelle prorogation ne pourra intervenir.