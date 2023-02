Mi-séance Paris : les publications de résultats portent le CAC40 au-dessus de 7.200 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après trois séances de baisse, le marché parisien repart vigoureusement de l'avant ce jeudi. Vers 12h00, le CAC40 affiche un gain de 1,4% à 7.220 points. On revient ainsi à seulement 165 points des plus hauts historiques de janvier 2022 à 7.385 points.

L'annonce d'un ralentissement de l'inflation en Allemagne, sur un plus bas de cinq mois, apporte un certain soulagement alors que la lutte contre l'envolée des prix à la consommation par les Banques centrales est le sujet majeur du moment dans les salles de marché. Par ailleurs, si l'agenda macro est quasi vide de part et d'autre de l'Atlantique ce jeudi, une avalanche de résultats, dans l'ensemble de bonne facture, soutient également la tendance. A Paris, Legrand, Vinci et le Crédit Agricole se distinguent très nettement.

VALEURS EN HAUSSE

* Crédit Agricole (+6% à 11,9 euros) a dévoilé des comptes plus solides que prévu au quatrième trimestre, à la faveur notamment d'une baisse de son coût du risque et du dynamisme de ses activités de marché, et a confirmé ses perspectives pour 2025. Sur les trois mois clos fin décembre, la banque (Crédit Agricole S.A) a enregistré un bénéfice net en hausse de 9% à 1,56 milliard d'euros pour un Produit net bancaire de 5,97 MdsE, en hausse de 2,7%. Les charges d'exploitation, surveillées par le marché, ont reculé de 4,3% à 3,56 MdsE et les provisions pour pertes sur prêts ont atteint 443 ME. Le ratio CET1 full-loaded ressort à 11%. Comme ses concurrents français BNP Paribas et Société générale, Crédit agricole SA (CASA) a profité du dynamisme de ses activités sur les taux, changes et matières premières, où ses revenus ont crû de 23%. Globalement, dans la banque de financement et d'investissement, les revenus ont progressé de 14,8%. La banque prévoit de verser un dividende de 1,05 euro par action au titre de l'exercice 2022. Pour 2025, la banque vise un résultat net annuel supérieur à 6 milliards d'euros, ainsi qu'un rendement des fonds propres tangibles (ROTE) au-dessus de 12%.

* En tête du palmarès sur le CAC40, Legrand bondit de 7% à 87,5 euros, les investisseurs saluant la solide publication du groupe industriel. La firme a dégagé l'an passé un bénéfice net de 1 milliard d'euros (+10,5%) pour un chiffre d'affaires en hausse de 19,2% à 8,34 MdsE. La progression organique des ventes est de +9,7%, avec +10,2% dans les pays matures et +8,1% dans les nouvelles économies. Portées par une forte dynamique commerciale et le pricing power du Groupe, ces réalisations tiennent également à une gestion très active de la supply-chain dans un contexte de tensions sur les approvisionnements. L'effet périmètre lié aux acquisitions est de +3%. Sur la base des acquisitions annoncées, et de leurs dates probables de consolidation, cet effet serait d'environ +1,5% en 2023 en année pleine. L'impact de l'effet de change sur l'année est de +5,5%. Sur la base des taux de change moyens du mois de janvier 2023, l'effet de change annuel sur le chiffre d'affaires 2023 serait d'environ -2%. Le résultat opérationnel ajusté est de 1,7 MdE, en hausse de 18,7%, et la marge opérationnelle ajustée s'établit à 20,4%. A 1,5 MdE, la marge brute d'autofinancement représente 17,8% des ventes en 2022, en baisse d'un point par rapport à 2021.

* Unibail-Rodamco-Westfield gagne du terrain (+0,8% à 62,1 euros) après des résultats 2022 plus robustes que prévu. L'exploitant de centres commerciaux a dégagé l'an passé un résultat net récurrent de 1,34 milliard d'euros, en hausse de 33,2%, un EBITDA de 2,2 MdsE (+30,2%) et un résultat net récurrent ajusté par action de 9,31 euros, en progression de 34,7%, contre un consensus de 9,12 euros. Cette année, le RNRAPA est anticipé entre 9,30 et 9,50 euros, reflétant une performance opérationnelle sous-jacente constante.

* Ipsen grimpe de 5% à 103 euros, soutenu par une solide publication annuelle. Le groupe pharmaceutique a enregistré l'an passé un résultat net consolidé IFRS de 647,5 ME pour un chiffre d'affaires de 3,025 MdsE, en croissance de 8,5% à taux de change constant (14,4% en données publiées). Le résultat opérationnel des activités a progressé de 13,5% à 1,115 MdE.

* Vinci (+2,6% à 107 euros) a dévoilé des comptes annuels en nette amélioration et globalement conformes, voire légèrement supérieurs, aux attentes du marché. Le géant du BTP et des concessions a réalisé en 2022 un EBITDA de 10,2 milliards d'euros, contre 7,9 MdsE en 2021 et 8,5 MdsE en 2019, pour un chiffre d'affaires consolidé de 61,7 MdsE, en hausse de 25% à structure réelle et de 11% à structure comparable. Les variations de périmètre, concernant essentiellement l'intégration de Cobra IS, acquis fin 2021, ont un impact positif sur le chiffre d'affaires de 12,5%. Les variations de change ont un impact positif de 1,5%, en raison de l'appréciation du dollar américain et de nombreuses autres devises par rapport à l'euro. Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) s'établit à 6,8 milliards d'euros, en forte croissance par rapport à ceux des derniers exercices (4,7 MdsE en 2021 et 5,7 MdsE en 2019). Le Conseil a approuvé le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 4 euros par action, payable entièrement en numéraire.

* ArcelorMittal (+0,8%) a dévoilé des comptes en net repli au quatrième trimestre 2022 avec un profit net limité à 261 millions de dollars contre 4,045 Mds$ un an plus tôt, pour des revenus en retrait de 19% à 16,89 milliards de dollars. L'EBITDA a atteint 1,26 Md$ contre 5,05 Mds$ un an auparavant. Le consensus tablait sur un résultat net de 358 M$, des ventes de 15,96 Mds$ et un EBITDA de 1,26 Md$. La baisse des prix de l'acier, les coûts élevés de l'énergie, entraînés par la guerre en Ukraine, et des dépréciations d'actifs sur ses actifs ukrainiens ont pesé sur les résultats.

* Renault avance de 2% à 41,7 euros et porte ses gains depuis le début de l'année à plus de 31%. Le constructeur a annoncé ce matin que la contribution de Nissan à ses propres résultats est estimée à 174 millions d'euros sur le quatrième trimestre. La contribution totale de Nissan aux résultats annuels de Renault s'élève maintenant à 526 millions d'euros. Il faut remonter à 2018, avant l'apparition des difficultés financières des deux groupes et la chute de Carlos Ghosn, pour retrouver une contribution supérieure.

VALEURS EN BAISSE

* Aucune baisse significative sur le CAC40.

* Société Générale (-0,2% à 26,6 euros) a fini la séance de mercredi en repli de 5% à 26,6 euros à Paris. La banque, qui a dévoilé ses comptes 2022 mercredi matin, se retrouve dans le viseur de la Securities and Exchange Commission. Le gendarme boursier américain a inclus l'établissement de la Défense dans son enquête sur le secteur afin de savoir si son personnel a utilisé des canaux de communication non autorisés pour leurs communications professionnelles. "SG Americas Securities a reçu une demande d'information de la US Securities and Exchange Commission concernant l'usage de moyens de communication non-autorisés par SGAS pour la conduite de ses opérations et sa conformité avec les obligations d'archivage et de contrôle en la matière. Cette enquête fait suite à un certain nombre d'accords conclus en 2022 par d'autres institutions financières avec les régulateurs touchant à des problématiques similaires. SGAS coopère dans le cadre de cette enquête", a indiqué la banque.