Mi-séance Paris : les prises de bénéfices renvoient le CAC40 sous les 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est rattrapé par la baisse de Wall Street consécutive à la forte détérioration des indicateurs aux Etats-Unis, notamment celui des ventes au détail, ayant ravivé les inquiétudes sur un atterrissage brutal de l'économie américaine. L'indice principal de la bourse de Paris cède 1,4% ce jeudi et repasse sous les 7.000 points après avoir accumulé 11 séances de hausses sur les 13 premières de 2023 pour afficher un gain qui se réduit actuellement à 8,7%.

Wall Street poursuit d'ailleurs sa correction avant bourse ce jeudi, après une chute de 1,8% du DJIA hier et une baisse de 1,2% du Nasdaq. Les opérateurs 'jouent la prudence' après le rebond technique de début d'année. Il faut dire que les nombreux commentaires de responsables de la Fed hier ont signalé que la banque centrale américaine n'était pas encore prête à lever le pied ou à "pivoter", toujours trop préoccupée par l'inflation.

En Europe, des membres de la BCE ont par ailleurs averti que les investisseurs semblent trop optimistes sur la trajectoire des taux directeurs alors que l'inflation 'core' évolue à des niveaux records. Il pourrait ainsi y avoir encore plusieurs relèvements de 50 points de base après celui, largement anticipé, du 2 février prochain.

VALEURS EN HAUSSE

* Accor (+1,40% à 28,90 euros) annonce avoir réalisé la cession de sa participation résiduelle dans H World Group Limited (qui portait auparavant le nom de Huazhu Group Limited) pour un montant de 460 millions de dollars. Cette transaction permet de finaliser la création de valeur de l'investissement initié en 2016. Le groupe hôtelier précise que la valeur de cession cumulée depuis 2019 atteint 1,2 milliard de dollars, à comparer à un investissement initial de moins de 200 millions de dollars. Ceci contribue à la stratégie " asset-light " de simplification du bilan du groupe. À l'issue de cette opération, Accor ne détient plus aucun titre du capital de H World Group Limited.

* Virbac (+4% à 263 euros) a réalisé un chiffre d'affaires de 294,9 millions d'euros au quatrième trimestre 2022, en progression de +19,7% par rapport à la même période de 2021 et de 15,9% à parités constantes. Le chiffre d'affaires annuel ressort à presque 1,22 milliard d'euros, soit une évolution globale de +14,3% par rapport à la même période de 2021. Hors impact favorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +9,6%. Le groupe anticipe à présent une marge opérationnelle courante 2022 (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) autour de 15% à taux de change constants (entre 14% et 15% précédemment) et un désendettement autour de 35 ME hors dividendes, à périmètre et taux de change constants (30 ME précédemment). Pour 2023, Virbac confirme sa prévision de marge opérationnelle courante entre 13% et 14% à taux de change constants, avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue entre 4% et 6%.

* Une seule hausse significative parmi les valeurs du CAC40 : Thales gagne 0,8% à 117 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Les prises de bénéfices gagnent le secteur du luxe qui évoluait hier au plus haut : LVMH et Hermès rendent 2 à 3%. Kering perd aussi 2,3%.

* Renault recule de 2% à 36,50 euros. HSBC a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" auparavant et son objectif de cours à 42,50 euros, contre 44 euros.

* STMicro reperd 1,3% à 39 euros ce jeudi, malgré Bernstein qui a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours à 45 euros.

* Fnac Darty recule encore de près de 1% à 33,75 euros ce jeudi dans la foulée de son 'avertissement'... Dans un environnement moins porteur, marqué par un niveau d'inflation élevé et des tensions sur le pouvoir d'achat, le groupe a fait état de résultats préliminaires 2022 dégradés et a décidé de reporter d'un an son objectif de cash-flow libre opérationnel.

* Vetoquinol perd plus de 10% à 86 euros. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 540 ME en 2022, en progression de +3,6% à données publiées mais en repli de -0,8% à changes constants après un quatrième trimestre décevant.