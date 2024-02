Mi-séance Paris : les nouveaux records du CAC40 sont tombés !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les records s'enchaînent pour le CAC40 qui évolue autour de 7.820 points ce mercredi midi (+0,3%). Hier, l'indice principal de la Bourse de Paris avait atteint 7.804 points en séance, tout en battant son record de clôture à 7.795 points. Il s'agit aujourd'hui de la sixième séance consécutive sans baisse. Comme les jours précédents, les publications de résultats 2023 apportent leur contribution et c'est Carrefour qui s'illustre depuis ce matin.

VALEURS EN HAUSSE

* Carrefour grimpe de 5,5% à 16,6 euros, dopé par une solide publication annuelle. Le distributeur a réalisé en 2023 un résultat opérationnel courant avant amortissement (EBITDA) de 4,459 MdsE, en progression de +8,9% à change constant, pour un chiffre d'affaires TTC en hausse de +10,4% en comparable à 94,132 MdsE (pre-IAS 29). La marge opérationnelle ressort à 2,7% (2,9% en 2022), stable au second semestre à 3,7%, et la génération de cash-flow libre net atteint 1,622 MdE (1,262 MdE en 2022). Concernant les actionnaires, la société a décidé de renforcer sa politique de rémunération avec un niveau de dividende ordinaire rehaussé à 0,87 euro par action (+55% par rapport à 2022). Carrefour a confirmé son objectif de progression d'au moins 5% du dividende chaque année, sur la base de ce niveau rehaussé. Parallèlement, le Conseil d'Administration a décidé d'un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant total de 700 ME.

* Nexans gagne plus de 6% à 96,5 euros. La SocGen a relevé son objectif de 105 à 120 euros ('achat') et Oddo BHF est passé à 'surperformer' en visant 115 euros.

* Forvia rebondit de 6% à 13,5 euros après deux séances précédentes de forte baisses accompagnant les comptes 2023.

* LVMH gagne 0,7% à 826 euros. RBC Capital a porté sa cible sur LVMH de 790 à 900 euros ('surperformer'). Bernstein a revalorisé le groupe de luxe de 849 à 944 euros ('surperformer').

VALEURS EN BAISSE

* Air Liquide rend 0,6% à 184,8 euros après ses records de la veille. Parmi les dernies avis d'analystes les plus positifs, Stifel a revalorisé Air Liquide de 188 à 194 euros ('conserver') et Cowen a remonté le curseur de 190 à 215 euros ('surperformer').

* Safran souffle ce mercredi sous les 190 euros (-0,5%), après avoir lui aussi enchaîné les records historiques. Les perspectives pour 2024 (en données ajustées) passent par un Chiffre d'affaires d'environ 27,4 MdsE, un Résultat opérationnel courant : proche de 4 MdsE et un Cash-flow libre d'environ 3 MdsE. Goldman Sachs a revalorisé Safran de 182 à 196 euros ('neutre').

* Seule hausse significative parmi les valeurs du CAC40, Edenred trébuche de plus de 5% à 53,3 euros. Alors que le groupe dévoilera ses comptes 2023 la semaine prochaine, Oddo BHF attend une très bonne publication, portée par la solide dynamique commerciale sur l'ensemble des métiers et des géographies. Le bureau d'analyses anticipe un CA de 2,522 milliards d'euros, en hausse de 24,2%, dont une croissance organique du CA opérationnel de 17,3% (consensus 17%) et un CA financier de 200 ME (consensus en ligne). L'EBITDA est anticipé à 1,094 MdE, au-dessus de la fourchette haute de la guidance à 1,090 MdE, soit une croissance organique de 28,2% (consensus +27,4%, hors intégration partielle de Reward Gateway et effets devises). Oddo BHF est à 'surperformer' sur Edenred avec une cible de 70 euros.