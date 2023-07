Mi-séance Paris : les montagnes russes continuent pour Casino

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Peu de mouvements en bourse de Paris ce mardi avec un CAC40 qui reste juste sous les 7.400 points. En fin de matinée, l'indice parisien est parfaitement stable à 7.388 points et évolue à seulement 200 points de de son sommet de 7.581 points atteint fin avril. Les prises d'initiative vont rester limitées sur le marché français aujourd'hui, la séance étant fériée aux Etats-Unis pour la journée de l'Indépendance.

Les derniers indicateurs avancés publiés aux Etats-Unis tempèrent l'image d'une économie résistante, le secteur manufacturier étant en nette contraction. Les investisseurs s'inquiètent d'autant plus d'un ralentissement de l'économie américaine que la Réserve fédérale pourrait relever ses taux deux nouvelles fois cette année, un scénario qui ne semble pas encore bien intégré par les marchés.

Après l'euphorie du premier semestre boursier, certains observateurs mettent en garde contre un potentiel second semestre plus compliqué... Les données économiques devraient se détériorer et les bénéfices seront probablement sous pression, estiment par exemple les stratèges de JP Morgan Chase.

VALEURS EN HAUSSE

* Casino, dont le titre s'est écroulé ces derniers jours, reprend 16% à 4,57 euros. Le distributeur a fait savoir avant l'ouverture des marchés qu'il a reçu deux offres visant à renforcer ses fonds propres alors qu'il risque le défaut sans soutien extérieur. Sans surprise, ces deux propositions émanent de EP Global Commerce, détenu par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, avec le soutien de Fimalac, et de 3F Holding, la société fondée par Moez-Alexandre Zouari, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Ces deux propositions seront analysées et présentées au comité ad hoc du Conseil d'administration de Casino ce jour, puis aux créanciers dans le cadre d'une réunion organisée le 5 juillet sous l'égide des conciliateurs. Les principaux termes de chacune de ces propositions seront alors rendus publics. Mais on sait déjà que le véhicule d'investissement du trio a proposé d'investir 900 millions d'euros dans le cadre du projet de restructuration du distributeur. "L'Offre repose sur un projet industriel et social de long terme, respectueux de l'histoire et de la culture du groupe Casino. Elle comporte également un puissant volet financier dotant le Groupe d'une structure capitalistique et financière appropriée", souligne 3F Holding. De son côté, selon les informations de 'BFM Business' Daniel Kretinsky (déjà actionnaire de Casino à hauteur de 10%), associé à Marc Ladreit de Lacharrière, proposerait désormais une augmentation de capital de 1,8 milliard d'euros pour renflouer Casino. " Ils financeront cette augmentation de capital à hauteur de 900 millions d'euros, afin d'avoir 50% du capital de Casino ". Les créanciers de Casino, fonds d'investissement et banques françaises, feraient partie intégrante du projet.

* La cotation du titre Casino a ensuite été suspendue en fin de matinée. Une suspension "à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis", précise Euronext. La maison-mère Rallye gagne de son côté plus de 70% de retour au-dessus de 1 euro.

* Verallia gagne 0,6% à 35,2 euros. La Deutsche Bank a repris la couverture de Verallia avec un avis 'achat' et 42 euros dans le viseur.

VALEURS EN BAISSE

* Stellantis (-0,6% à 16,2 euros) a annoncé un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros pour transformer son site italien de Mirafiori, à Turin, en " Green-campus ". L'objectif est de réaménager de manière innovante et durable les sites historiques de Stellantis dédiés au design automobile, à la R&D et aux fonctions tertiaires. Mirafiori rejoint ainsi la première phase du programme, qui intègre les installations de Poissy en France et de Rüsselsheim en Allemagne.

* Virbac décroche de 9% à 246 euros au lendemain de son avertissement sur résultats. Le groupe vétérinaire anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires, à taux et périmètre constants, dans une fourchette comprise entre 0% et 4%, contre 4 à 6% précédemment, et un ratio d'EBIT ajusté dans une fourchette comprise entre 12% et 13% contre 13 à 14% espérés auparavant. Le management explique cette révision par divers éléments : ralentissement de la croissance du marché, limitations de capacité de production de vaccins chien et chat temporaires mais plus importantes qu'attendues ou encore la cyberattaque dont Virbac a été victime le 19 juin. Le groupe reste malgré tout confiant sur ses prévisions à horizon 2030, qui restent inchangées.

* Dans le sillage de Virbac, Vetoquinol abandonne 4,7% à 87,7 euros. TP ICAP Midcap a dégradé le titre à 'conserver' tout en ajustant le curseur de 99 à 98,5 euros.

* Lisi retombe de 2% à 25,2 euros ce mardi sur la place parisienne. Selon nos informations, Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation sur l'équipementier à 'réduire' tout en ramenant son objectif de 27 à 24,1 euros.