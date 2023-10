Mi-séance Paris : les gains annuels du CAC40 sont en train de fondre

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La chute s'est poursuivie jusqu'à 6.875 points ce matin sur le CAC40 qui perdait alors 1,3%. En fin de matinée, la baisse se limite désormais à -0,5% autour de 6.930 points mais les gains annuels du CAC40 sont en train de fondre : ils excèdent à peine plus de 6%.

Les taux obligataires connaissent de nouvelles tensions alors que l'emprunt à 10 ans américain retrouve quasiment les 5% dans un contexte international de plus en plus instable. En France, l'OAT 10 ans s'affiche proche de 3,60%, ce qui appelle de nouvelles inquiétudes budgétaires. Les derniers indicateurs économiques ont par ailleurs souligné de nouveau la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux, ce qui pourrait pousser la Réserve fédérale à maintenir sa politique monétaire, et déplaire fortement aux investisseurs en actions...

Les investisseurs s'attendent cependant à un maintien des taux à leur niveau actuel lors du prochain rendez-vous de la Fed, d'après le baromètre Fedwatch. Mais la bonne santé de l'économie pourrait désinciter la Fed à baisser les taux aussi vite que le Marché ne l'anticipait jusqu'alors... Jerome Powell s'exprimera ce soir à 18H00, heure de Paris, un rendez-vous encore très attendu dans ce contexte tendu.

VALEURS EN HAUSSE

* Largement en tête du CAC40, Pernod Ricard avance de 5% à 166,5 euros. Le groupe de spiritueux a, comme attendu, connu un début d'exercice 2023-2024 difficile avec un repli de son chiffre d'affaires de 8% à 3,042 milliards d'euros, pénalisé par le repli de ses ventes aux Etats-Unis et en Chine. Le consensus était positionné à 3,07 MdsE. Pernod Ricard avait prévenu fin août d'un "démarrage plus modeste" au premier trimestre, après un exercice 2022-2023 meilleur que prévu, en raison du ralentissement en Chine et aux Etats-Unis. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe anticipe des perspectives favorables en Chine et aux Etats-Unis et attend une "forte" croissance en Inde et dans le "travel retail". La direction table ainsi sur une croissance du chiffre d'affaires "diversifiée" pour son exercice 2023-2024 et réitère ses perspectives à moyen terme, à savoir une progression interne des ventes dans le haut d'une fourchette comprise entre +4% et +7%.

* Le luxe soutient la tendance avec LVMH et Kering en hausse d'environ 1%.

VALEURS EN BAISSE

* Renault corrige de plus de 6% à 33,8 euros après la présentation de comptes trimestriels un peu courts par rapport aux attentes du marché. Au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires du constructeur ressort à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 7,6% (+13,8% à taux de change constants) mais légèrement inférieur aux anticipations des analystes (10,77 MdsE). Les ventes affichent une progression de 6,1% dans le monde et de 15,3% en Europe. Le constructeur a réitéré ses perspectives financières 2023, à savoir une marge opérationnelle entre 7% et 8%, un free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros avec une marge opérationnelle du Groupe du second semestre supérieure à celle du 1er semestre, qui s'élevait à 7,6%.

* Edenred se replie de 4% à 51,8 euros malgré une solide publication trimestrielle. La firme, qui propose aux entreprises des services visant à gérer les frais de personnel et les avantages sociaux, a dégagé un chiffre d'affaires de 634 millions d'euros entre juillet et septembre, en hausse de 25%, contre un consensus de 624 ME. La direction vise désormais un Ebitda 2023 dans la moitié supérieure d'une fourchette annoncée en juillet et allant de 1,02 milliard à 1,09 milliard d'euros.

* Aubay s'effondre de 15% à 29 euros, sanctionné après son avertissement sur résultats. La société de services informatiques vise désormais un chiffre d'affaires annuel dans une fourchette comprise entre 530 à 540 ME, avec une marge opérationnelle d'activité entre 8 et 9%. La firme visait auparavant des revenus entre 540 ME et 550 ME, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

* Nouveau warning et nouveau décrochage pour le titre SergeFerrari qui chute de près de 17% à 6,1 euros. Le spécialiste des matériaux composites souples de haute technicité a vu son activité se contracter de 8,3% (à périmètre et change courants) au troisième trimestre, à 73 millions d'euros. Le groupe observe une dégradation plus rapide qu'attendue de ses entrées de commandes liées aux activités de la construction, et de la rénovation et des aménagements résidentiels, pénalisés, notamment, par l'accroissement des coûts de financement et l'attentisme des consommateurs dans un environnement économique et géopolitique défavorable. La forte baisse des mises en chantiers déjà observée dans le bâtiment en 2023 et les perspectives communiquées par les acteurs du secteur, en Europe essentiellement, laissent ainsi présager une contraction des activités du groupe liées à ces secteurs. Dans ces conditions, SergeFerrari émet donc un nouvel avertissement en révisant à la baisse ses prévisions 2023. Le chiffre d'affaires est désormais attendu proche de celui de 2022 (+4% auparavant) avec une marge opérationnelle courante proche 3% (entre 5% et 5,5% auparavant).