Mi-séance Paris : les difficultés de Credit Suisse pèsent sur la tendance

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le dernier trimestre ne s'ouvre pas sous les meilleurs auspices en Bourse de Paris ! Le CAC40 recule à nouveau de plus de 1% en fin de matinée ce lundi et retombe juste sous les 5.700 points. Seul le secteur pétrolier se démarque en profitant du rebond du baril. Le secteur bancaire souffre au contraire de la nouvelle rumeur qui a émergé durant le week-end autour de la deuxième banque de Suisse, le Crédit Suisse, qui aurait besoin de se recapitaliser pour faire face à une situation de liquidité tendue.

Le Financial Times a rapporté dimanche que les dirigeants du Credit Suisse avaient passé le week-end à rassurer les investisseurs sur sa santé financière. Cela fait suite au mouvement sur les 'credit default swaps' (swaps sur défaillance de crédit) de la banque qui offrent une protection contre le défaut d'une entreprise, en forte hausse vendredi, atteignant leur plus haut niveau depuis au moins 10 ans. Le titre Credit Suisse s'effondre ce matin de 8% supplémentaires à 3,62 francs suisses. Il abandonne 27% sur un mois et près de 60% depuis le début de l'année.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, TotalEnergies progresse de 2% à 49,25 euros. Berenberg reste à l'achat avec un objectif ajusté de 63 à 65 euros.

* Vallourec et CGG gagnent 3 à 4%, Maurel & Prom 6%. Les cours pétroliers progressent assez vigoureusement dans l'espoir de voir l'Opep+ baisser sa production le mois prochain. Le baril de brut léger américain pour livraison novembre avance de 4% à 82,7$ sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat décembre) gagne aussi près de 4% à 88,4$ à Londres.

VALEURS EN BAISSE

* Les banques françaises résistent plutôt bien aux difficultés de Credit Suisse : Société Générale perd 2%, Crédit Agricole et BNP Paribas reculent d'environ 1,4%.

* Worldline (-3,2% à 39,4 euros) a finalisé la cession et l'apport d'environ 85% des actions Ingenico aux fonds d'investissement gérés par Apollo, la cession d'environ 15% restants devant avoir lieu le 1er janvier 2023. Le prix de cession pour Worldline repose sur une juste valeur d'entreprise actuelle de l'ordre de 2,3 milliards d'euros, incluant environ 1,7 milliard d'euros de valeur initiale et jusqu'à 0,9 milliard d'euros d'actions de préférence. Net des ajustements du prix de réalisation et net d'impôts, Worldline recevra un produit total d'environ 1,4 milliard d'euros et restera exposé à la création de valeur future d'Ingenico via des actions de préférence pour un montant allant jusqu'à 0,9 milliard d'euros (environ 0,6 milliard d'euros de juste valeur à la date de signature).

* Orpea perd encore 4% à 10,77 euros. AlphaValue a dégradé sa recommandation à 'réduire' et ramène sa cible de 13,4 à 9,81 euros.

* STMicro cède 1,6% à 31,7 euros. Oddo BHF a abaissé le curseur de 47 à 44 euros mais reste à 'surperformer'.

* Hermès perd 1,4% à 1.200 euros. UBS a pourtant rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur après avoir relevé ses estimations de résultats. La perspective de hausses de prix bien plus importantes en 2023, la forte dynamique de la marque et les primes soutenues sur le marché de l'occasion expliquent le choix de la banque suisse. L'objectif est remonté de 1.101 à 1.382 euros.

* Air France KLM perd 7% à 1,21 euro. HSBC a dégradé Air France KLM à 'conserver' avec un objectif abaissé de 1,60 à 1,35 euro.