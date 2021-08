Mi-séance Paris : les biotechnologies à l'honneur

Mi-séance Paris : les biotechnologies à l'honneur









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Début de semaine prudent avec un CAC40 quasiment stable à la mi-journée (+0,1% autour de 6.690 points). Les investisseurs ont entendu ce qu'ils voulaient entendre vendredi dans les propos du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lequel n'a pas donné de calendrier précis pour la réduction des mesures de relance de la Réserve fédérale, que ce soit sur le 'tapering' ou les taux, lors de son allocution dans le cadre du symposium de Jackson Hole vendredi. Il a déclaré que la Fed resterait prudente dans toute décision éventuelle sur une hausse de taux alors qu'elle tente de ramener l'économie vers le plein emploi, affirmant vouloir éviter d'accorder une attention excessive à une inflation qu'il juge toujours "transitoire". Bref, Powell a validé le 'tapering', sans affoler les marchés. Mission accomplie.

Le palmarès du jour fait la part belle aux secteurs médical et biotech, avec notamment la poursuite de la hausse de Valneva qui affiche un parcours impressionnant depuis la semaine dernière, dans l'attente de l'autorisation de son candidat vaccin contre la Covid-19.

VALEURS EN HAUSSE

* Valneva débute la semaine comme elle avait fini la précédente, en très forte hausse. Dans des volumes une nouvelle fois étoffés, le titre de la société spécialisée dans le développement de vaccins gagne encore plus de 13% à 18,5 euros. Dans le vert pour la sixième séance consécutive, la valeur a été multipliée par plus de deux depuis le début de l'année et pèse désormais 1,9 milliard d'euros. Le laboratoire de Saint-Herblain a annoncé la semaine dernière qu'il avait commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001, auprès de l'agence de santé britannique MHRA. VLA2001 est actuellement le seul candidat vaccin à virus entier, inactivé et adjuvanté contre la Covid-19 en essais cliniques en Europe. VLA2001 est actuellement testé au Royaume-Uni dans le cadre d'un essai pivot de Phase 3, 'Cov-Compare' (VLA2001-301), dont les premiers résultats sont attendus au début du quatrième trimestre 2021. Sous réserve de données positives de l'étude Cov-Compare et de l'opinion de la MHRA sur le dossier soumis, Valneva estime qu'une autorisation initiale pourrait lui être accordée d'ici la fin de l'année.

* Quantum Genomics gagne 10% à 5,7 euros. La cotation a repris ce matin pour le titre suspendu vendredi. Quantum a dévoilé les résultats de firibastat dans l'étude QUORUM, qui ouvre, selon le groupe, la voie à une nouvelle prise en charge de l'insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde chez les patients sévères. Parmi les faits principaux, Quantum évoque une efficacité comparable de firibastat et du traitement de référence (ramipril) sur l'ensemble de la population étudiée pour prévenir la dégradation de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (critère principal) après infarctus du myocarde. Il fait état d'une efficacité plus marquée de firibastat par rapport au ramipril chez les patients sévères avec fraction d'éjection basse, ainsi que d'une amélioration du profil tensionnel plus importante sous firibastat. Enfin, le groupe évoque une bonne tolérance clinique des deux doses de firibastat.

* Ose Immuno (+4,5%) continue après son bond de 14% vendredi suite à l'inclusion de la première patiente d'une étude de phase 2 dans le cancer de l'ovaire. L'essai clinique de phase 2 évaluant Tedopi en monothérapie et en combinaison avec Keytruda (pembrolizumab) de MSD, en traitement de maintenance chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en rechute après échec d'une chimiothérapie (étude Tedova).

* Lysogène (+7,6% à 2,4 euros) a annoncé le traitement du premier patient aux Etats-Unis avec le candidat-médicament de thérapie génique LYS-GM101, réalisé au CHOC Hospital (CHOC) dans le cadre de l'essai clinique global au design adaptatif (NCT04273269) pour le traitement de la gangliosidose à GM1. Cet essai est une étude interventionnelle, multicentrique, en ouvert, au design adaptatif en deux phases évaluant l'administration intra-cisternale d'un vecteur recombinant de virus adéno-associé de sérotype rh.10 (AAVrh.10).

* Peu de hausses significatives sur le CAC40 : Air Liquide affiche la meilleure performance sur un gain légèrement supérieur à 1%.

VALEURS EN BAISSE

* Peu de baisses significatives non plus sur le CAC40 : Société Générale ferme la marche sur un repli de 1,4% à 26,3 euros.

* Sanofi cède 0,1% sur les 88 euros. Un essai pivot de phase III évaluant Dupixent (dupilumab) chez des enfants âgés de 6 mois à 5 ans présentant une dermatite atopique modérée à sévère, une maladie chronique portant une signature inflammatoire de type 2, a atteint ses critères d'évaluation primaires et l'ensemble de ses critères d'évaluation secondaires. Les résultats de cet essai montrent qu'à 16 semaines, l'ajout de Dupixent à des corticoïdes à usage topique (traitement de référence) permet de réduire significativement la sévérité globale de la maladie et d'améliorer la cicatrisation de la peau, les démangeaisons et les indicateurs de la qualité de vie en lien avec la santé, comparativement à un traitement par corticoïdes à usage topique seulement.