Mi-séance Paris : les 6.800 points ne tiennent pas

Après avoir refranchi les 6.800 points hier, la tendance est plus discutée ce vendredi midi sur le CAC40, en repli de 0,4% à 6.780 pts La faute aux publications décevantes dans la nuit d'Apple et d'Amazon. En attendant, les indices S&P 500 et Nasdaq ont terminé jeudi soir sur de nouveaux sommets historiques, les investisseurs ayant ignoré l'annonce d'un ralentissement de la croissance économique à 2% en rythme annuel pour le troisième trimestre aux Etats-Unis...

Hier, la BCE n'a rien changé à sa posture, même si le "transitoire" pourrait durer un peu plus longtemps que prévu du côté de l'inflation. Pendant ce temps, les publications trimestrielles d'entreprises se poursuivent en masse avec notamment BNP Paribas, EssilorLuxottica, TF1, Safran, ou Air France qui font bonne figure. Saint-Gobain subit par contre des prises de bénéfices malgré des performances solides.

VALEURS EN HAUSSE

* BNP Paribas (+1,3% à 58,2 euros) a publié un bénéfice meilleur que prévu au troisième trimestre, principalement en raison d'une baisse des provisions sur les créances douteuses liées à la pandémie de coronavirus et à une forte hausse des revenus tirés du négoce des actions. La première banque française a fait état d'une hausse de 32,2% de son bénéfice net au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, à 2,50 Milliards d'euros, dépassant le consensus de place qui était situé à 2,25 MdsE. Le produit net bancaire a augmenté de 4,7% sur la période à 11,40 Milliards d'euros, tandis que le coût du risque a reculé de 43,3%. Comme ses concurrentes américaines et européennes, BNP Paribas a profité du rebond économique pour réduire le montant des provisions qui avaient été mises de côté pendant la pandémie. La banque a également bénéficié d'une forte croissance de l'activité de trading d'actions, avec des revenus en hausse de 79,3%. Le groupe bancaire présentera son nouveau plan stratégique lors de la publication de ses résultats annuels le 8 février 2022. La direction va par ailleurs lancer, le 1er novembre prochain, un plan de rachat d'actions de 900 millions d'euros.

* Safran (+2,5% à 117 euros) a publié une progression de 10,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à 3,734 Milliards d'euros et a relevé son objectif de cash-flow libre pour 2021, tout en maintenant ses autres prévisions. "Nous sommes très confiants dans l'atteinte de nos perspectives de chiffre d'affaires et de rentabilité en 2021 et encore plus positifs sur celle de cash-flow libre, qui est bien meilleur qu'attendu", a expliqué Olivier Andriès, le directeur général de Safran.

* EssilorLuxottica progresse de 2,5% à 177 euros. En incluant GrandVision, le chiffre d'affaires est proche de 5,5 milliards d'euros au 3e trimestre, en hausse de +33,2% par rapport à 2019 à taux de change constants. Au vu de ces solides performances, EssilorLuxottica a revu à la hausse ses prévisions pour l'année 2021, indiquant désormais une croissance de 5 à 9% du chiffre d'affaires par rapport à 2019 à taux de change constants (au lieu de "environ 5%" précédemment) et une progression pouvant aller jusqu'à 100 points de base de la marge opérationnelle ajustée en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2019 à taux de change constants (au lieu de " supérieure à 2019" précédemment). Ces objectifs se rapportent au périmètre EssilorLuxottica, hors GrandVision, qui est consolidé depuis le 1 er juillet 2021.

* Ubisoft grimpe de 7% à 46,6 euros. Le groupe a confirmé son objectif de résultat opérationnel non-IFRS attendu entre 420 ME et 500 ME pour l'exercice 2021-2022. Le net bookings est désormais attendu entre stable et légère baisse par rapport à l'objectif précédent d'une croissance à un chiffre.

* Air-France KLM reprend 3,5% à 4,08 euros. La reprise a généré une forte croissance de ses revenus au T3 et un résultat d'exploitation positif pour la première fois depuis le début de la crise du Covid-19. Le Cash-flow libre d'exploitation ajusté est positif à 278 Millions d'euros grâce à la contribution de l'EBITDA. Le Chiffre d'affaires s'établit ainsi à 4.567 Millions d'euros, en hausse de 2.043 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Le résultat d'exploitation est de 132 Millions d'euros, en hausse de 1.178 millions d'euros par rapport à l'année dernière. L'EBITDA a augmenté à 796 Millions d'euros, soit une amélioration de 1.238 Millions d'euros par rapport à l'année dernière.

* TF1 (+4%) à a relevé son objectif d'un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres pour 2021, supérieur à 12%.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Saint-Gobain rend 4% à 58,35 euros. Au troisième trimestre, Saint-Gobain a réalisé un chiffre d'affaires de 10,802 milliards d'euros (10,127 MdsE un an plus tôt). A données comparables, le chiffre d'affaires progresse de +9,4% par rapport au 3e trimestre 2020 (en hausse de +13,3% vs 2019), tiré par l'accélération des prix à +8,7% (après +3,9% au 1er semestre) dans un environnement de coûts des matières premières et de l'énergie nettement plus inflationniste. Comme anticipé, les volumes progressent plus modérément à +0,7% sur le trimestre compte tenu d'une base de comparaison élevée en 2020 où les artisans du bâtiment avaient pris peu de congés au cours de la période estivale en Europe en raison de la pandémie de coronavirus. Dans le contexte actuel d'accélération de l'inflation des coûts de l'énergie, Saint-Gobain anticipe désormais une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières d'environ 1,5 milliard d'euros en 2021 par rapport à 2020 (conformément à l'estimation donnée lors de la journée investisseurs du 6 octobre dernier, et contre une précédente estimation annuelle formulée à fin juillet 2021 à 1,1 milliard d'euros), dont 1,1 MdE pour le seul second semestre 2021. Le Groupe vise sur l'ensemble de l 'année 2021 une très forte progression du résultat d'exploitation à un nouveau plus haut historique avec, au second semestre 2021, un résultat d'exploitation proche du précédent record du second semestre 2020 à structure et taux de change comparables.

* Valeo cède 0,7% à 25,35 euros. L'équipementier aannoncé une hausse de 15% de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois, malgré un chiffre d'affaires de 3.964 millions d'euros au 3eme trimestre en baisse de 10%. Le groupe souligne la progression de 26% de l'activité du remplacement sur les 9 premiers mois et de 18% sur le 3eme trimestre. La direction met en avant la surperformance des ventes de première monte dans toutes les régions de production. Le groupe souligne le resserrement de l'objectif 2021 de marge EBITDA sur le haut de la fourchette de 13% à 13,4%, contre 12,8% à 13,4% précédemment avec la confirmation de l'objectif de génération de cash flow libre entre 330 et 550 millions d'euros.

* Sopra Steria glisse de 0,5% à 173,2 euros. Le chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2021 s'est élevé à 1.116,1 ME, en croissance totale de 13%. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a progressé de 8,9%.