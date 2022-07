Mi-séance Paris : les 6.200 points tiennent bon

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 se maintient juste au-dessus des 6.200 points en fin de matinée grâce à une petite hausse de 0,2% après un début de séance en légère baisse. De quoi assurer pour l'instant un beau rebond de 3% sur la semaine.

Le tour de vis de 50 points de base de la BCE hier sur les taux directeurs, sur lequel tous les investisseurs ne misaient pas, a été intégré sans difficulté devant la menace de l'inflation. Quant au mécanisme anti-fragmentation présenté hier par la BCE afin de lutter contre un spread trop important des taux de refinancement des états de la zone euro, il semble commencer à faire son effet. Les taux à 10 ans reviennent ainsi à 1,05% en Allemagne, autour de 1,60% en France (OAT 10 ans) et de 3,40% en Italie malgré la crise politique du pays.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies (+0,1% autour de 48 euros) fait un nouvel effort face à l'augmentation des prix de l'essence et annonce que du 1er septembre au 1er novembre, il baissera le prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 centimes d'euro par litre, par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux, puis de 10 centimes du 1er novembre au 31 décembre.

* GL Events gagne 6% à 16,9 euros. L'EBITDA du premier semestre s'établit à 63,9 ME (-2,4 ME à fin juin 2021) avec une marge d'EBITDA de 12,2% (-1,2% à fin juin 2021). Les économies sur coûts fixes par rapport à 2019 s'élèvent à 13 ME sur le semestre (17 ME à périmètre constant), en ligne avec l'objectif de 20 ME pour l'exercice. Le résultat opérationnel courant augmente de près de 63 ME par rapport au 1er semestre 2021, passant de -28 ME à 34,8 ME. La marge opérationnelle courante ressort à 6,6%. Le résultat net ressort à 16,8 ME (-27,7 ME à fin juin 2021).

* Compagnie des Alpes (+3% à 16 euros) : Le chiffre d'affaires consolidé, pour le 3e trimestre de l'exercice 2021-2022, s'élève à 203,46 millions d'euros, ce qui représente une progression de +22% par rapport à la même période de l'exercice 2018-2019 (retraité de la sortie du domaine skiable des 2 Alpes), dernier exercice complet avant l'apparition de la crise sanitaire. Au global, depuis le début de l'exercice soit sur 9 mois, le chiffre d'affaires atteint 744,66 ME, soit une progression de +17,7% par rapport à la même période de l'exercice 2018-2019 (retraité de la sortie du domaine skiable des 2 Alpes).

* ID Logistics (+5% à 294 euros) : le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022 est de 641,6 ME, +40,3% dont +15,5% à données comparables. On note une bonne croissance de l'activité en France à 218,7 ME, +11,6% et +4,5% à données comparables et une poursuite de la forte dynamique à l'international à 422,9 ME, +61,7% et +23,6% à données comparables. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 est de 1.181 ME dont +32,2% et +15,3% à données comparables...

VALEURS EN BAISSE

* Les valeurs bancaires ne bénéficient guère du début de normalisation de la politique monétaire de la BCE qui était déjà largement intégré dans les cours. Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole affichent les plus fortes baisses du CAC40 mais sur des replis limités autour de 1,5%.

* Guerbet recule de 5% à 21,5 euros. Les ventes semestrielles du Groupe s'élèvent à 371,1 millions d'euros, en hausse de +2,2% à période comparable (363,1 ME au 1er semestre 2021). L'évolution de l'activité intègre un effet de change favorable de 12,8 ME. A taux de change constant (TCC), le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 est en recul de -1,3% avec notamment un 2nd trimestre en légère baisse. L'activité du semestre intègre un effet de base défavorable après le très fort rebond des ventes qu'avait connu le Groupe au cours du 2e trimestre 2021 (+25,1% à périmètre et taux de change comparable par rapport au 2e trimestre 2020).

* En baisse ce matin, Ubisoft se stabilise autour de 41,7 euros après avoir présenté un chiffre d'affaires IFRS15 de 318,2 ME pour le premier trimestre de son exercice 2022-2023, en baisse de 9,8% (13,9 % à taux de change constants) par rapport aux 352,8 ME réalisés au premier trimestre 2021-2022. Le net bookings de ce premier trimestre s'élève à 293,3 ME, supérieur à l'objectif d'environ 280 ME, mais en baisse de 10% (14,2% à taux de change constants) par rapport au premier trimestre 2021-2022. Ubisoft précise que la performance du jeu Tom Clancy's Rainbow Six Siege a été supérieure aux attentes et que la marque Assassin's Creed a également enregistré des résultats supérieurs aux attentes, grâce à un trimestre solide pour Odyssey, Origins et Valhalla. Le net bookings du deuxième trimestre 2022-2023 est attendu aux alentours de 270 ME. Ubisoft continue de s'attendre à une croissance significative du net bookings et confirme son objectif de résultat opérationnel non-IFRS aux alentours de 400 ME pour l'exercice complet. Par ailleurs, la Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours de 60 à 50 euros.