Mi-séance Paris : les 6.200 points se rapprochent !

(Boursier.com) — Le CAC40 continue à demeurer haut perché, (+0,45% à 6.190 points) et inscrit au passage un nouveau plus haut depuis novembre 2000. En Europe, les publications trimestrielles vont accélérer et le marché prendra notamment connaissance des comptes trimestriels de LVMH ce mardi après la clôture.

Wall Street n'affiche pratiquement pas d'évolution avant bourse ce mardi. Les marchés restent globalement soutenus par les politiques budgétaires de relance et les largesses des banques centrales. Les craintes liées à l'inflation restent au second plan alors que sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond américain à 10 ans se tend à 1,69% ce jour contre 2,35% environ pour le '30 ans'. La saison des publications financières trimestrielles débute dans le calme les jours prochains à Wall Street, avec notamment JP Morgan, Bed Bath & Beyond, Wells Fargo, Goldman Sachs, Alcoa, Delta Air Lines, Rite Aid, Bank of America, BlackRock, US Bancorp, Citigroup, PepsiCo, Bank of New York Mellon, State Street, Morgan Stanley ou encore PNC Financial. Comme toujours, ce sont donc les valeurs financières qui vont ouvrir le bal.

* Alstom (+2% à 44,9 euros) fournira 100 nouveaux trains électriques à la compagnie ferroviaire publique danoise DSB dans le cadre d'un contrat de 20 milliards de couronnes (2,7 milliards d'euros), a annoncé l'opérateur danois lundi. Les nouveaux trains, qui comprendront chacun 5 voitures, seront construits sur la plate-forme Coradia Stream d'Alstom, déjà utilisée en Italie, et remplaceront des trains diesel. Ils devraient entrer en service à la fin de 2024, les dernières livraisons étant prévues en 2030, a précisé le groupe DSB. L'accord comprend le service et la maintenance. L'opérateur ferroviaire danois précise prévoir l'achat de 50 autres trains à un stade ultérieur.

* Teleperformance poursuit sa marche en avant ce mardi avec un titre qui gagne encore 1,5% à 330 euros, au plus haut historique. Les analystes sont nombreux à revoir leur copie sur le dossier après la nouvelle publication explosive de la société et le relèvement de son objectif de croissance annuelle. HSBC a ainsi remonté sa cible de 340 à 355 euros tout en restant à l''achat', le Credit Suisse a relevé son objectif de 310 à 350 euros alors que Kepler Cheuvreux vise désormais 415 euros sur le titre contre 315 euros précédemment.

* Alors que de récentes rumeurs prêtaient à Casino (+0,6%) l'intention d'introduire en bourse GreenYellow ainsi que d'éventuellement réduire sa participation dans Cnova, le distributeur a annoncé hier soir avoir engagé activement des travaux préparatoires en vue de potentielles levées de fonds propres additionnels de GreenYellow (fournisseur et producteur d'électricité) et Cdiscount, destinées à accélérer leur croissance. "Ces levées de fonds, qui pourraient prendre la forme d'opérations de marché, pourraient aussi s'accompagner de placements secondaires de titres détenus par le Groupe, tout en maintenant le contrôle de ces filiales stratégiques", a précisé le groupe stéphanois.

* Ekinops prend 4% vers les 7 euros. Pour le premier trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 23,2 ME, en progression de +10% par rapport au 1er trimestre 2020. A taux de change constants, le chiffre d'affaires ressort en croissance organique de +12% sur le trimestre. Après une année 2020 stable en termes d'activité, qui constituait une excellente performance relative au regard du contexte de marché, le groupe renoue ainsi, dès le 1er trimestre 2021, avec un rythme de croissance à deux chiffres.

* Air France-KLM (-3% à 5,15 euros) a fixé le prix de souscription de son augmentation de capital à 4,84 euros par action nouvelle. L'opération donnera lieu à l'émission d'un nombre de 186.086.956 actions nouvelles, susceptible d'être porté à 213.999.999 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension, soit un maximum de 50% du capital existant de la société. L'AK, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec délai de priorité de trois jours à titre irréductible et, à titre partiel, réductible des actionnaires, d'un montant d'environ 901 millions d'euros à la suite de la clôture du placement privé, est susceptible d'être portée à un montant maximum de 1,036 milliard d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

* Orange (-1,5% à 10,19 euros) offre un prix définitif de 22 euros par action Orange Belgium. L'opérateur a lancé le 8 avril son offre publique d'acquisition des actions d'Orange Belgium au prix de 22 euros par action. Ce prix a été déterminé sur la base d'une valorisation multicritère détaillée dans le prospectus relatif à l'offre approuvé par l'Autorité des Services et Marchés Financiers belge (FSMA) le 31 mars. Il fait notamment ressortir des primes de 36%, 48%, 49% et 38% respectivement par rapport au dernier cours de clôture et aux cours moyens pondérés par les volumes sur les 3 mois, 6 mois et 12 mois précédant l'annonce de l'opération

* Delta Plus Group (-0,6%) a dégagé l'an dernier un résultat opérationnel courant de 43,3 ME, en augmentation de près de 20% par rapport à 2019. Il atteint 15% du chiffre d'affaires pour la première fois dans l'histoire du groupe d'équipements de protection individuelle. Les ventes de Delta Plus Group avaient progressé de +9,6% sur l'année 2020 (+7,3% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 288,7 ME. Le résultat net part du groupe, qui a progressé dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires, s'élève à 29,3ME (+9,8% par rapport à 2019). Le dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale s'élèvera à 1 euro par action, en augmentation de +43% par rapport au dividende versé l'an dernier.