Mi-séance Paris : les 6.000 points en danger !

Le CAC40 perd 1,1% à la mi-journée autour de 6.010 points après être brièvement repassé sous les 6.000 points en début de matinée. C'est un élément très inattendu qui perturbe actuellement les marchés boursiers : Pékin a recensé plus de 200 personnes contaminées à un nouveau coronavirus d'un type inconnu, décelé à Wuhan dans un premier temps avant de se propager à d'autres régions, y compris au-delà des frontières chinoises. 4 décès ont déjà été signalés et ces informations peuvent faire craindre un phénomène comparable à l'épidémie de SRAS de 2003. Si la situation devient critique, elle pourrait porter un coup sévère au secteur du transport aérien. Lundi, déjà, ce facteur avait entraîné la baisse des valeurs du transport aérien et du luxe en Europe. Wall Street est d'ailleurs attendu dans le rouge avant bourse ce mardi, après trois jours de pause.

A noter quand même un signe bienvenu de détente commerciale entre la France et les Etats-Unis ! Emmanuel Macron et Donald Trump sont tombés d'accord pour prolonger les discussions sur la taxation des géants du numérique jusqu'à la fin de l'année, écartant pour le moment la menace de sanctions américaines sur des produits français, a indiqué lundi une source diplomatique française...

VALEURS EN HAUSSE

* Genomic Vision bondit de 30% à 0,61 euro. La technologie de peignage moléculaire de la société sera utilisée par le 'National Institute of Standards and Technology' (NIST) pour caractériser et quantifier les événements d'édition du génome, voulus et non voulus, comme outil de contrôle au sein de ses équipes.

* Une seule hausse significative sur le CAC40 : Publicis progresse de 0,7% à 42,5 euros.

* Abivax (+7% à 22,3 euros) a obtenu le feu vert de la FDA pour des essais cliniques avec ABX464 dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère.

VALEURS EN BAISSE

* Les valeurs du luxe sont en première ligne des baisses du CAC40 : Kering perd près de 4% et LVMH près de 3%. Bryan Garnier a sorti LVMH de sa liste de valeur favorites mais reste 'acheteur' de la valeur.

* Air France-KLM (-1,8% à 9,27 euros) est également impacté par les craintes de perturbation du trafic aérien.

* Airbus cède 1% à 136,4 euros. Afin de faire face à une demande toujours soutenue, Airbus a décidé de créer de nouvelles capacités de production A321 sur son site de Toulouse. D'ici mi-2022, l'usine Jean-Luc Lagardère, site d'assemblage actuel de l'A380 à Toulouse, abritera une chaîne A321 dotée des dernières technologies numériques, dans le cadre d'une modernisation du système de production de l'A320.

* Carrefour (-0,5% à 14,7 euros) a annoncé l'acquisition de la start-up Potager City, leader de la livraison par abonnement en ligne de paniers de fruits et légumes extra-frais et de saison, issus des circuits courts.

* Bigben (-4% à 15,2 euros) a réalisé 85,4 millions d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice 2019-2020, en croissance de 6,3% sur un an. Dans la continuité des trimestres précédents, l'activité Gaming affiche une progression soutenue de ses ventes à 37,7 ME (+19,2%). L'activité Mobile pâtit en revanche d'un marché particulièrement atone dans l'attente d'un calendrier de déploiement en France des nouvelles licences 5G et affiche au 3ème trimestre un chiffre d'affaires de 30,8 ME, en diminution de 10,8%. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'élève à 212,4 ME (+14%) dont 99,8 ME dans le Gaming (+24%). Bigben confirme ses objectifs annuels avec un chiffre d'affaires compris entre 270 et 290 ME et une marge opérationnelle courante de 11%.