Mi-séance Paris : les 6.000 points de nouveau en danger sur le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 repart nettement à la baisse aujourd'hui et recule de plus de 1% en fin de matinée autour de 6.010 points. La bourse de Paris s'inscrit dans le sillage de Wall Street qui a terminé en forte baisse (-3% pour le Nasdaq) ainsi que de Tokyo (-0,91%). Les marchés actions accusent le coup en raison d'une dégradation plus marquée qu'anticipé du moral des ménages américains, une nouvelle venue raviver les craintes liées à l'inflation et ramener le risque de récession au premier plan des préoccupations des investisseurs.

Les déclarations de responsables de la Réserve fédérale américaine réaffirmant la nécessité d'une remontée rapide des taux pour juguler l'inflation n'ont pas rassuré les investisseurs : Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, a souligné que la banque centrale agissait "aussi vite que possible" et son homologue de New York, John Williams, a jugé nécessaire d'agir "rapidement". Les investisseurs attendent désormais le discours que doit tenir Jerome Powell à la mi-journée, lors du Forum des banques centrales à Sintra, au Portugal.

En Europe, les derniers indicateurs de conjoncture ne devraient guère réjouir les membres de la BCE. En Espagne tout d'abord, l'inflation annuelle a encore accéléré en juin pour atteindre un niveau record de 10,2%. Le consensus tablait sur une hausse à 9% après +8,7% en mai. En attendant les données des prix à la consommation en Allemagne en début d'après-midi, et ceux pour l'ensemble de la zone euro vendredi, cette pression accrue sur les prix de l'autre côté des Pyrénées devrait encore animer un peu plus les débats au sein de la BCE. Alors que la présidente Christine Lagarde a réitéré cette semaine ses plans d'une hausse des taux d'un quart de point en juillet, pour ce qui constituerait une première depuis plus d'une décennie, d'autres responsables de l'Institution se sont prononcés en faveur d'une action plus agressive.

VALEURS EN HAUSSE

* Seule hausse significative sur le CAC40, TotalEnergies progresse encore de 1,6% à 51,5 euros. Le titre est porté par une note de Bernstein qui a relevé à 'surperformer' sa recommandation sur le dossier tout en remontant sa cible de 65 à 70 euros. "L'action TotalEnergies est l'une des plus résilientes en cas de récession", souligne le broker, jugeant faible le risque d'une remise en cause de la croissance des dividendes et des rachats d'actions sur les cinq prochaines années. Ajoutant que la valorisation du titre par rapport au bénéfice par action et au flux de trésorerie attendus est "au plus bas depuis plusieurs décennies", le courtier dit avoir identifié "un point d'entrée opportun" pour profiter d'un potentiel d'appréciation qu'elle estime à 40%. Concernant le gaz naturel liquéfié, l'un des grands axes de développement du groupe, Bernstein souligne que malgré le revers lié à la guerre en Ukraine, TotalEnergies peut tabler sur une croissance annuelle moyenne de 6% d'ici 2027 hors Russie, grâce à l'accélération de ses projets en Papouasie-Nouvelle Guinée, aux Etats-Unis, au Mexique et au Qatar.

* Ipsen (+2,6%) a annoncé aujourd'hui que les autorités de santé américaines (FDA) ont accordé une revue prioritaire à la demande d'approbation du médicament expérimental palovarotène pour le traitement des patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), une maladie génétique ultra-rare. Ipsen demande l'approbation du palovarotène, un agoniste oral sélectif du récepteur gamma de l'acide rétinoïque.

VALEURS EN BAISSE

* TF1 (-3% à 6,8 euros) vient de signer un accord en vue de la cession au Groupe Reworld Media, des actifs médias et des activités digitales du pôle Publishers de Unify déployés en France et en Angleterre. L'accord porte donc sur 12 marques digitales dont certaines figurent parmi les plus emblématiques en France : aufeminin, Marmiton, Doctissimo, Les Numériques, Minute Buzz, Fraîches, Juste Mieux, Hero, Super Bon, Paroles de Maman, Gamekult, Beauté Test. L'ensemble des activités évoquées génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 60 millions d'euros.

* Pernod Ricard trébuche de 3% à moins de 175 euros alors que Kepler Cheuvreux a dégradé la valeur à 'réduire'. Les entreprises de spiritueux sont "résilientes mais pas à l'abri" dans un contexte de consommation plus faible et souffrent d'une élasticité-prix négative, les volumes ayant tendance à être touchés lorsque les prix augmentent, explique l'analyste. Les bénéfices anticipés de la part du consensus dans le secteur seront sous pression dans les mois à venir, ce qui pèsera sur les cours. L'objectif est abaissé de 196 à 165 euros. Morgan Stanley ('surpondérer') a par ailleurs ramené sa cible de 220 à 207 euros.

* Eurofins perd 4,5% à 74,8 euros. Stifel a dégradé Eurofins à 'conserver' en visant 80 euros.

* Stellantis recule de 2,5% à 12,2 euros. BNP Paribas Exane a dégradé Stellantis à 'neutre' et réduit sa cible de 20 à 16 euros.