Mi-séance Paris : les 6.000 points attendront

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La volatilité reste forte en cette fin de semaine. Le CAC40 a presque retrouvé les 6.000 points ce matin dans le sillage du fort rebond assez surprenant observé hier soir sur les marchés américains. En fin de matinée, le mouvement se calme assez nettement avec un CAC40 autour de 5.930 points (+0,85%). Depuis le point bas touché hier après-midi à 5.705 points, l'indice parisien garde quand même pour l'instant un rebond de presque 4%.

Le rallye des actions américaines observé jeudi, après des données sur l'inflation pourtant plus élevées que prévu, ressemble à un "bear hug" en raison de conditions de survente, des niveaux élevés de liquidités et de l'absence d'un événement de crédit, affirment d'ailleurs les stratèges de Bank of America.

L'orientation de Wall Street sera donc déterminante cet après-midi sachant que le nouveau dérapage de l'inflation annoncé hier a fait évoluer à la hausse les anticipations de taux directeurs à moins de trois semaines de la réunion de la Réserve fédérale : les marchés estiment désormais à 86,6% la probabilité d'une hausse de trois quarts de point le mois prochain.

VALEURS EN HAUSSE

* Danone (+1,8% à 48,5 euros) a annoncé sa décision de lancer le processus de transfert du contrôle de son activité Essential Dairy and Plant-based (EDP) en Russie. Le groupe agroalimentaire estime qu'il s'agit de la meilleure option pour assurer la continuité de la performance opérationnelle de cette activité, pour ses salariés, consommateurs et partenaires. Durant les 9 premiers mois de l'année 2022, l'activité EDP en Russie a représenté environ 5% du chiffre d'affaires consolidé de Danone. Elle a eu une contribution dilutive à la croissance des ventes en données comparables et à la marge opérationnelle courante du groupe. L'opération pourrait entraîner une dépréciation allant jusqu'à 1 milliard d'euros.

* En tête du CAC40, TotalEnergies reprend encore 2,8% à 52,7 euros après voir publié ses principaux indicateurs du troisième trimestre 2022. Sur la période, avec un Brent à 100,8$ par baril contre 113,9$ un trimestre avant, le prix moyen de vente liquides (hors activités de négoce de pétrole) s'établit à 93,6$/b contre 102,9$ un trimestre avant. Le prix moyen de vente gaz (hors activités de négoce de gaz) grimpe à 16,83$/Mbtu) contre 11,01$ un trimestre plus tôt, et le prix moyen de vente GNL (hors activités de négoce) progresse à 21,51$/Mbtu contre 13,96$ un trimestre avant. La marge sur coûts variables de raffinage Europe (marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de TotalEnergies en Europe égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de TotalEnergies et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes) recule à 99,2$/t contre 145,7$ un trimestre plus tôt. La performance des actifs GNL est attendue en forte hausse compte tenu du prix moyen de vente du GNL en hausse de 50%.

* Claranova reprend 3,8% à 2,59 euros. Après la sanction infligée au titre hier (-9%), dans le sillage de la présentation de comptes annuels dégradés, le Groupe réaffirme ses objectifs de 700 ME de chiffre d'affaires et de plus de 10% de profitabilité opérationnelle, désormais alignés sur le même horizon de 2023-24, et confirme ainsi sa confiance dans ses perspectives de développement autour de ses trois activités à très fort potentiel.

* FDJ (+1,4% à 30,9 euros) : La Française des Jeux réalise au 3e trimestre 2022, un chiffre d'affaires en croissance de +12% à 592 millions d'euros, sur la base de mises en hausse de +9%. Pour la loterie, la progression du chiffre d'affaires (+14% à 478 millions d'euros) est portée par celle des mises (+11%).

* Ubisoft avance de 1% à 26,8 euros en fin de matinée à Paris. La Deutsche Bank a coupé sa cible sur le dossier de 50 à 40 euros tout en restant à l'achat'.

VALEURS EN BAISSE

* Une seule baisse significative parmi les valeurs du CAC40 : Schneider recule de 1,2% à 121,7 euros.

* Saint-Gobain perd 0,6% à 38,3 euros. Goldman Sachs a dégradé Saint-Gobain à 'neutre' avec un objectif de cours réduit de 68 à 47 euros.

* Hermès cède 0,25% à 1.251,5 euros. Goldman Sachs reste à la vente sur avec une cible ajustée de 1.150 à 1.180 euros mais t reste à l'achat sur Kering avec un objectif relevé de 720 à 735 euros.

* Valeo perd 1% à 16 euros, le nouvel objectif de cours de Citigroup (20 euros auparavant).