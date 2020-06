Mi-séance Paris : les 5.000 points de nouveau dans le viseur

LA TENDANCE

Un rebond de plus de 2% propulse le CAC40 au-dessus des 4.900 points depuis ce matin. Les marchés européens sont dopés une nouvelle fois par les annonces de la banque centrale américaine qui a repoussé ses limites d'actions en se disant désormais disposée à acheter de la dette obligataire d'entreprises sur le marché secondaire ! Jusqu'à présent, la Banque centrale américaine avait uniquement acheté des obligations privées de façon indirecte, via des fonds indiciels (ETF).

Cette annonce a permis de reléguer au second plan l'évolution inquiétante de la situation sanitaire en Chine : la mairie de Pékin annonçait ce matin que la situation est "extrêmement grave" alors que la résurgence de l'épidémie de Covid-19 est avérée dans la capitale chinoise. Ce regain épidémique, une nouvelle fois à partir d'un marché alimentaire, suscite la crainte d'une "deuxième vague", et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué suivre "de très près" la situation à Pékin qui s'est engagé dans "une course contre la montre" contre le nouveau coronavirus. La métropole géante de 21 millions d'habitants a porté sa capacité quotidienne de dépistage à plus de 90.000 personnes.

VALEURS EN HAUSSE

* Renault gagne 5,5% à 23,1 euros. Bank of America a repris la couverture du constructeur automobile avec un conseil 'achat' et une cible de 27 euros. Globalement, les analystes sont assez partagés sur le groupe au losange. Selon le consensus 'Bloomberg', 6 sont 'positifs', 13 sont 'neutres' et 5 sont 'vendeurs' du dossier. L'objectif à douze mois est fixé à 26,92 euros.

* BNP Paribas et Société Générale remontent de 4 à 5%. Les deux banques avaient été pénalisées hier par une note d'analystes.

* Elior bondit de 10% à 6,32 euros. Le flux acheteur sur le groupe de restauration collective sous contrat est alimenté par une note de Citigroup qui a rehaussé à 'achat' sa recommandation sur le dossier tout en portant son objectif de 6 à 7,8 euros. Le broker évoque la forte décote de la valeur même si des risques sur le bilan subsistent.

* CGG gagne 6%, TechnipFMC 5% et Total 2%. Le baril de pétrole poursuit sa remontée, au-dessus de 40 dollars pour le baril de Brent.

* Rémy Cointreau (+2,8% à 117,4 euros) est en négociations exclusives avec la famille Lhopital en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire du capital de la société Champagne de Telmont. Le périmètre de l'offre d'acquisition inclut les marques, stocks, outils de production et actifs immobiliers du domaine ainsi que des vignes en Champagne.

* Inventiva s'envole de 250% à 13,75 euros. Le lanifibranor a atteint le critère principal et les critères secondaires clés de l'étude clinique de Phase IIb NATIVE dans la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Ce résultat est obtenu avec une réduction statistiquement significative du score d'activité SAF, combinant inflammation du foie et "ballooning", sans aggravation de la fibrose dans les populations Intention de Traiter (ITT) et Per Protocole (PP).

VALEURS EN BAISSE

* Aucune baisse parmi les valeurs du CAC40 et rien de significatif sur le SBF120.

* MedinCell (-4% à 8,1 euros) a finalement levé 15,6 ME auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, dans le cadre d'un placement privé d'actions nouvelles par construction accélérée d'un livre d'ordres. Le prix de souscription a été fixé à 7,75 euros.