Mi-séance Paris : légères prises de bénéfices

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les prises de bénéfices étaient assez nettes ce matin, le CAC40 reculant jusqu'à -1% après deux séances de nette hausse vendredi (+2,04%) et lundi (+0,93%). Vers la mi-journée, la Bourse de Paris refait désormais une bonne partie de son retard, le CAC40 ne perdant plus que 0,2% autour de 6.080 points.

Les investisseurs jouent quand même la prudence dans l'attente des décisions de deux grandes banques centrales (BCE ce jeudi et Fed la semaine prochaine) et de nouveaux indicateurs économiques. L'amplification des publications de résultats cette semaine va aussi susciter de nouveaux arbitrages.

La décision sur les taux du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne sera connue jeudi et si une hausse du coût du crédit de 25 points de base était largement anticipée jusqu'à présent, l'hypothèse d'un geste plus fort de 50 points de base a fait rebondir la parité l'Euro à 1,023 dollar ce mardi. Les incertitudes demeurent aussi autour de l'instrument anti-fragmentation préparé par l'institution.

L'inflation dans la zone euro a atteint au mois de juin son plus haut niveau historique selon Eurostat. L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes ressort ainsi en hausse de 8,6% sur un an, un chiffre inchangé par rapport à la première estimation, après 8,1% en mai.

VALEURS EN HAUSSE

* EDF bondit de 15% à 11,75 euros. Le gouvernement français a annoncé ce mardi matin prévoir de lancer une offre de 12 euros par action EDF pour monter à 100% du capital de l'énergéticien qui a vocation à être retiré de la cote boursière.

* Argan (+2%) indique avoir signé une promesse d'acquisition avec Renault Group en sale et leaseback d'une plateforme logistique dédiée aux pièces détachées automobiles de 153.000 mètres carrés, sur un foncier d'environ 300.000 mètres carrés.

* Groupe ADP (+2% à 128,5 euros) a relevé ses hypothèses pour 2022 de trafic entre 74 et 84% du niveau de 2019 (70 à 80% de 2019 précédemment). Au 1er semestre, le trafic atteint 118,2 millions de passagers, dont 37,5 millions de passagers pour Paris Aéroport, soit respectivement 71,9% et 71,6 % du niveau de trafic pour la même période en 2019.

* Danone gagne 0,5% à 53,8 euros. Berenberg a rehaussé son opinion à "neutre", tout comme l'objectif de cours qui passe de 50 à 52 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Alstom reperd 6% à 23,3 euros. Au cours du premier trimestre 2022/23 (du 1er avril au 30 juin 2022), le groupe a enregistré 5,6 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 8% pour s'élever à 4 milliards d'euros en ligne avec la trajectoire visée. Le carnet de commandes au 30 juin 2022 a atteint 83,4 milliards d'euros et offre une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.

* Biosynex perd 8% à 16,7 euros. Au 1er semestre 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 142,2 millions d'euros, en baisse de -37% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Après un 1er trimestre bien orienté (110 ME) porté par de fortes demandes de Tests de Diagnostic Rapide (TDR) et d'Autotests, l'activité du Groupe a connu un net ralentissement sur le 2e trimestre (32,2 ME) en raison de la diminution des ventes de produits Covid-19 liée à l'amélioration de la situation sanitaire, et à une concurrence accrue sur les différents segments du diagnostic Covid-19. La part des produits Covid-19 qui représentait 89% des ventes du 1er trimestre 2022, est retombée à 54% au 2e trimestre 2022.

* Capgemini cède 0,2% à 165 euros. Citigroup a ajusté son objectif de cours de 225 à 205 euros.

* Neoen recule de 5,5% à 39 euros. Morgan Stanley est repassé de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' avec un objectif de cours de 35 euros.