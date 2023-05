Mi-séance Paris : légère consolidation sous les 7.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une matinée de consolidation sous les 7.500 points, le CAC40 évolue en légère baisse de 0,2% autour de 7.480 points en milieu de journée, dans des volumes de transactions qui restent faibles alors que la période des publications trimestrielles touche à sa fin.

En l'absence d'indicateurs économiques importants aujourd'hui, les investisseurs se focalisent sur la question du plafond de la dette publique américaine et ils continuent de miser sur une issue favorable concernant les négociations sur le plafond du relèvement de la dette des Etats-Unis, Joe Biden ayant déclaré que les négociateurs sur ce dossier faisaient des "progrès constants" pour parvenir à un accord qui permettrait d'éviter un défaut de paiement des Etats-Unis... Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy se rencontreront dans la journée pour poursuivre les discussions.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Orange gagne 1,8% à 11,5 euros. Morgan Stanley a ajusté le curseur sur de 14 à 15 euros ('surpondérer').

* Dassault Systèmes gagne 1,6% à 38,5 euros. Dans une note, Stifel explique que les solides ventes de logiciels chez Siemens, qui a annoncé ses résultats trimestriels la semaine dernière, sont de bon augure pour Dassault Systèmes. Siemens a en effet enregistré une croissance de ses revenus de 23% dans sa division 'Digital Industries' et a souligné une forte augmentation des commandes de logiciels. L'analyste considère le rapport de Siemens comme une lecture croisée positive pour d'autres fabricants de logiciels de gestion du cycle de vie des produits, y compris Dassault Systèmes, qui est l'un des leaders du marché dans le domaine.

* Ubisoft reprend 5% à 25,7 euros après 4 séances précédentes de baisse.

VALEURS EN BAISSE

* Sanofi cède 0,6% à 101 euros. Les résultats positifs d'un essai de phase III évaluant l'utilisation expérimentale de Dupixent (dupilumab), comparativement à un placebo, chez des adultes sous traitement inhalé standard maximal (trithérapie) pour une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), non contrôlée, avec signature inflammatoire de type 2, ont été présentés au Congrès international 2023 de l'American Thoracic Society (ATS) lors de la session "New England Journal of Medicine and JAMA. Discussion on the Edge: Reports of Recently Published Pulmonary Research" et publiés simultanément dans le New England Journal of Medicine (NEJM). Ces résultats seront également présentés le 22 mai lors d'une session consacrée à l'actualité des résultats d'essais cliniques en pneumologie ("Breaking News: Clinical Trial Results in Pulmonary Medicine").

* Virbac consolide de 3% à 297,5 euros en ce début de semaine et ramène ses gains depuis le début de l'année à environ 33%. L'actualité autour du groupe de santé animale est marquée par une note de Jefferies qui a ajusté sa cible sur le dossier de 296 à 297 euros tout en restant à 'conserver'. Le marché est globalement positif sur le titre puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 6 analystes sont à l''achat', 4 à 'conserver' et aucun à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 307,83 euros.

* TotalEnergies (-0,3% à 55,9 euros) a reçu des autorités espagnoles (ministère espagnol de la Transition énergétique et communautés autonomes) les autorisations environnementales nécessaires à la réalisation de projets solaires pour une capacité totale estimée à 3 GW. Ces autorisations concernent les 48 centrales que TotalEnergies développera dans la communauté de Madrid (capacités installées de 1,9 GW), dans la région de Murcie (plus de 350 MW), en Castille-La Manche (plus de 300 MW), en Andalousie (263 MW) et en Aragon (environ 150 MW). Les premiers projets démarreront début 2024. Ces fermes solaires généreront environ 6.000 GWh d'énergie propre par an, soit de quoi couvrir la demande en électricité de près de 4 millions de personnes.