Mi-séance Paris : légère baisse pour débuter la semaine avec des indicateurs économiques dégradés

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 évolue en légère baisse depuis l'ouverture ce lundi. L'indice parisien cède 0,3% en fin de matinée autour de 6.720 points, les derniers allègements en date des restrictions sanitaires en Chine, facteur qui a déjà contribué au rebond soutenu des actions européennes ces dernières semaines, ne semblent pas devoir faire effet aujourd'hui, alors même que de nombreuses places asiatiques en ont largement profité, à l'image de Hong Kong qui a bondi de 4%. Plusieurs villes chinoises ont annoncé dimanche un allègement des restrictions liées à l'épidémie de COVID-19, laissant entendre que Pékin continue d'assouplir sa politique sanitaire après les manifestations des dernières semaines, une détente qui pourrait soutenir la croissance et la demande de matières premières.

En Europe, les dernières données PMI ont mis en évidence une cinquième baisse mensuelle consécutive de l'activité dans le secteur privé de la zone euro en novembre. Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "ayant mis en évidence une cinquième baisse mensuelle consécutive de l'activité en novembre, les dernières données PMI composites soulignent la très forte probabilité d'une entrée en récession de la zone euro. Pour l'heure, le rythme de la contraction demeure toutefois modeste, le ralentissement de la baisse de l'activité observé en novembre suggérant un recul du PIB de la région de l'ordre de 0,2% seulement au quatrième trimestre 2022".

VALEURS EN HAUSSE

* Sanctionné début novembre après des prévisions un peu courtes pour la fin d'exercice, Bénéteau s'envole cette fois de plus de 15% à 12,7 euros en début de semaine à Paris après avoir rehaussé sa guidance 2022. A l'occasion de la présentation de son plan stratégique 2020-2025 "Let's Go Beyond" lors du 'Nautic de Paris', le management a indiqué que son chiffre d'affaires consolidé 2022 devrait dépasser 1,4 milliards d'euros, en progression de 15% sur un an (contre une hausse de 13 à 16% annoncée précédemment), tandis que son résultat opérationnel courant devrait atteindre - voire dépasser- son estimation précédente de 120 à 125 ME et progresserait ainsi de plus de 30% par rapport à 2021. En outre, la direction a précisé que l'exercice 2023 s'engage avec un carnet de commandes solide, porteur d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 15% et permettant d'atteindre, grâce aux progrès opérationnels réalisés, une marge opérationnelle supérieure à 10% dès 2023. À horizon 2025, le Groupe Beneteau vise un chiffre d'affaires compris entre 1,8 et 2 milliards d'euros, soit une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 10%. La marge opérationnelle courante pourrait atteindre 11,5% dans la fourchette haute de cette prévision.

* Parmi les rares hausses significatives sur le CAC40 ce lundi, Saint-Gobain avance de 1,3% à 46,3 euros en fin de matinée, bien aidé par une note de Jefferies qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur tout en remontant sa cible de 41,4 à 65 euros. L'analyste juge le spécialiste des matériaux de construction bien placé pour bénéficier des ambitions de décarbonation des gouvernements européens : "nous pensons que la poursuite de la dynamique au niveau des initiatives gouvernementales et de la réglementation peut amener les revenus de Saint Gobain à surperformer ses marchés locaux de la construction à long terme".

* CGG (+2,5% à 0,68 euro) a annoncé un projet de données multi-clients axé sur l'exploration et le développement de l'industrie minière dans le sud-est de l'Arizona. Ce projet qui est financé par l'industrie est prévu de commencer très prochainement et les souscriptions pour une licence déjà ouvertes. Les produits finaux seront livrés via la plateforme GeoVerse propriétaire de CGG.

* Valneva grimpe de 6,6% ce lundi, alors que la société spécialisée dans les vaccins a annoncé aujourd'hui des données positives sur la persistance des anticorps douze mois après la vaccination avec une seule dose de son candidat vaccin contre le chikungunya, VLA1553.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Bouygues perd 2,8% à 29,08 euros. Bank of America a dégradé Bouygues à 'sous-performer'.

* Plastic Omnium abandonne 4% à 14 euros. Le flux vendeur sur l'équipementier automobile est alimenté par une note de JP Morgan qui a dégradé le dossier à 'sous-pondérer' tout en réduisant son objectif de 17 à 14 euros. Jeudi, c'est Kepler Cheuvreux qui avait abaissé sa recommandation sur la valeur à 'conserver' avec une cible ajustée de 18 à 16 euros. Au global, les analystes sont désormais assez partagés sur le titre puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 4 sont 'positifs', 4 sont 'neutres' et 2 sont à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 17,37 euros.

* Michelin recule de 2% à 26,6 euros. JP Morgan a revalorisé Michelin de 20 à 22 euros mais reste à 'sous-pondérer'.