Mi-séance Paris : légère baisse du CAC40, le secteur automobile souffre

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Légère baisse du CAC40 qui évolue autour de 7.520 points ce jeudi midi (-0,4%), sans beaucoup s'éloigner de ses records. Un plus haut en clôture a été atteint hier à 7.549 points, le dernier record en séance du CAC40 ayant été établi mardi à 7.559 points.

Beaucoup de publications financières animent la séance. En particulier, la croissance toujours au rendez-vous du groupe L'Oréal maintient le secteur du luxe au plus haut. Renault souffre par contre de la guerre des prix dans les voitures électriques malgré une forte dynamique des ventes au premier trimestre. Stellantis en fait également les frais.

VALEURS EN HAUSSE

* L'Oréal progresse de 0,3% à 423,7 euros. Le numéro un mondial des cosmétiques a réalisé un bon début d'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 10,38 milliards d'euros, en hausse de 13% à données comparables (+14,6% en publié). Le consensus tablait sur une croissance interne limitée à +8,1%. Les ventes en Europe et en Amérique du Nord ont augmenté respectivement de 16% et 16,6%, l'entreprise soulignant les bonnes performances de ses produits de consommation, ainsi que de sa division de beauté dermatologique. Le management reste confiant dans sa capacité à surperformer à nouveau le marché et à réaliser, en 2023, "une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats". Lors de la présentation de l'activité, le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, a indiqué que les ventes dans en Chine s'améliorent depuis février, ajoutant que la société avait réussi à gagner des parts de marché en Chine par rapport à ses concurrents.

* Hermès (+0,6% à 1.970 euros) poursuit le développement de ses capacités de production avec la construction d'une nouvelle maroquinerie prévue à l'horizon 2027. À terme, 260 artisans exerceront leur savoir-faire dans les futurs ateliers situés à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Ce nouveau projet s'ajoute aux trois autres sites en cours de développement à Riom (Puy-de-Dôme), à l'Isle d'Espagnac (Charente) et à Loupes (Gironde), où les recrutements et les formations se poursuivent.

* LVMH remonte aussi de 0,7% à 891 euros, au contact de ses records historiques.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Renault perd 6,6% à 34,2 euros. Si le groupe a fait état d'une forte hausse de 29,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 11,498 milliards d'euros, porté par un rebond des ventes en volume et le maintien d'un fort effet prix, le marché s'inquiète de la durabilité de la stratégie de prix du constructeur pour sa Mégane E-Tech, un produit clé, à un moment où son rival américain Tesla réduit agressivement ses tarifs.

Lors de la conférence de présentation, le directeur financier de Renault a indiqué ne pas prévoir de baisses de prix drastiques pour la Mégane E-Tech électrique même s'il continue de travailler sur la compétitivité de la voiture et de rendre le " montage financier le plus attractif possible ". Les tarifs de leasing pour Mégane E-Tech électrique sont "compétitifs" et "si nous devons prendre des volumes légèrement inférieurs, tant pis", a ajouté le dirigeant. "Il n'y a aucune incitation à baisser les prix de la Mégane et à être entraîné dans une spirale comme certains de nos concurrents". Renault s'attend à ce que son portefeuille de commandes en Europe se maintienne au-dessus de deux mois tout au long de l'année, après un nouveau record de 3,3 mois de ventes à fin mars. Le constructeur a également maintenu ses objectifs 2023, soit une marge opérationnelle supérieure ou égale à 6% et un free cash-flow opérationnel de l'automobile supérieur ou égal à 2 milliards d'euros.

* Stellantis recule aussi de près de 5% à 16,14 euros après avoir annoncé un changement de Directeur Financier. Natalie Knight rejoindra la société en tant que vice-présidente exécutive et directrice financière au plus tard le 10 juillet 2023, en remplacement de Richard Palmer. Natalie Knight est actuellement directrice financière du groupe néerlandais de distribution alimentaire Ahold Delhaize.

* Publicis (-0,3%) a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes au premier trimestre, grâce en particulier à ses activités numériques axées sur les données. Le chiffre d'affaires net du groupe progresse ainsi de 7,1%, à hauteur de 3,08 milliards d'euros, soit une croissance supérieure aux 4,5% qu'affichait le consensus de place. Le groupe a profité de l'évolution des dépenses publicitaires vers la gestion des données, le commerce et la transformation des entreprises.

* Maisons du Monde recule de presque 5% à 9,67 euros. Bryan Garnier é dégradé le titre à 'vendre' avec une cible de 9 euros.

* FDJ cède environ 2% à 38,8 euros. La Française des Jeux affiche au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 662 millions d'euros. Sur une base 2022 pro-forma, intégrant Aleda et L'Addition en année pleine, sa croissance ressort à +5,3%. Par rapport aux données publiées du 1er trimestre 2022, la progression est de +8% sur la base de mises qui augmentent de +8,6%, à 5.495 millions d'euros. FDJ réitère ses objectifs 2023 tant en termes de croissance d'activité que de taux de marge avec une progression du chiffre d'affaires entre +4% et +5%, sur la base d'un exercice 2022 pro-forma intégrant Aleda et L'Addition en année pleine, soit 2.514 millions d'euros. Le taux de marge d'EBITDA courant est attendu à environ 24%.