Mi-séance Paris : légère baisse du CAC40 avec un palmarès animé par les trimestriels

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Légère baisse du CAC40 qui glisse à nouveau sous les 6.700 points. L'indice du marché parisien cède 0,3% en fin de matinée sur les 6.685 points. De nombreux groupes se sont pliés à l'exercice de publication de leurs chiffres trimestriels. Hermès, Atos, Pernod Ricard, Carrefour, Eurofins entre autres. Les arbitrages sont donc nombreux et on constate que beaucoup de titres s'en sortent particulièrement bien, avec plusieurs révisions de perspectives à la hausse : Eurofins, Ipsen, Soitec notamment... Mais aussi des publications extrêmement solides comme celle d'Hermès, ou des nouvelles saluées comme le départ du DG d'Atos.

Aux Etats-Unis, selon le tableau de bord des bénéfices de FactSet, les profits des entreprises du S&P publiés jusqu'à présent pour le troisième trimestre ont dépassé les attentes de 13,5%. Il s'agit néanmoins d'une moindre surperformance, par rapport aux 16,5% du deuxième trimestre et aux 22,5% du premier trimestre. La dynamique négative des surprises économiques et les vents contraires sur les marges dus aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement et les coûts des intrants, expliquent en bonne partie ce phénomène. Sans surprise, les entreprises préviennent largement que ces pressions se poursuivront pendant au moins quelques trimestres supplémentaires. Cela alimente les inquiétudes concernant le pic de marge et le risque sur les prévisions du consensus 2022.

VALEURS EN HAUSSE

* Hermès (+1% à 1.323 euros) : au troisième trimestre, le sellier a réalisé sur les trois mois clos fin septembre un chiffre d'affaires de 2,367 milliards d'euros, en hausse de 31,5% en données publiées et de 31,2% à changes constants, là où le consensus était positionné à +23,8%. Le groupe de luxe a bénéficié du redressement de l'activité en Europe, d'une accélération en Amérique et du dynamisme de l'Asie qui a permis d'afficher une croissance à deux chiffres dans tous ses métiers.

* Atos gagne 1,8% à 44,4 euros au lendemain d'une publication trimestrielle sans grande surprise. L'entreprise de services du numérique a dégagé des revenus de 2,666 milliards d'euros au troisième trimestre, stables à taux de change constants, et en baisse de -2,3% en organique (contre -1,8% de consensus). Les prises de commandes sur la période ont atteint 2,399 MdsE, soit un ratio prises de commandes sur chiffre d'affaires de 90%. Le Groupe a confirmé ses objectifs pour 2021, revus en baisse en juillet, soit un chiffre d'affaires à taux de change constants stable ; un taux de marge opérationnelle d'environ 6% et un flux de trésorerie disponible positif.

Mais plus que ce point d'activité, le marché retient surtout la démission du directeur général d'Atos, Elie Girard, qui sera remplacé par Rodolphe Belmer, actuellement à la tête d'Eutelsat. Rodolphe Belmer, ancien directeur général de Canal+, prendra ses fonctions au plus tard le 20 janvier 2022. Les spéculations sur l'avenir d'Elie Girard, qui avait succédé à l'actuel commissaire européen à l'Industrie Thierry Breton en tant que directeur général d'Atos en 2019, se sont multipliées ces derniers mois après une série de revers qui ont fait chuter l'action de plus de 40% depuis le début d'année, entraînant la sortie du titre du CAC 40 le mois dernier.

* Carrefour progresse de 1,5% à 15,25 euros malgré le ralentissement de sa croissance au troisième trimestre, sous l'effet d'une baisse des ventes en France, impactées par l'obligation du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux. Le premier distributeur européen a fait état d'un chiffre d'affaires de 20,468 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 0,8% à périmètre comparable, mais en net recul par rapport à la progression de 3,6% réalisée au cours des trois mois précédents. En France, les ventes ont diminué de 0,3% après une hausse de 4,0% au deuxième trimestre. Dans les seuls hypermarchés, dont la redynamisation est la priorité d'Alexandre Bompard, la baisse atteint même 2,8% alors que les ventes avaient progressé de 4,3% au trimestre précédent.

Concernant l'inflation, sujet du moment dans les salles de marché, le groupe explique que l'impact de l'augmentation des prix des matières premières a eu un effet limité sur sa performance puisqu'il bénéficie de contrats négociés sur l'année entière pour la majorité de ses achats marchands et non marchands en Europe. A ce stade, Carrefour n'anticipe pas d'effet matériel de l'inflation sur sa production annuelle. Dans ce contexte, et sur la base de la bonne performance opérationnelle enregistrée au troisième trimestre, Carrefour confirme son objectif de génération de cash-flow libre net pour 2021, qui reste attendue nettement supérieure à l'objectif initial de 1 MdE.

* bioMérieux s'adjuge logiquement 4% à 107,5 euros à l'ouverture du marché parisien alors que le spécialiste du diagnostic in vitro a rehaussé ses objectifs 2021 après un solide troisième trimestre. Sur la période, la croissance organique a atteint 11,6%, au-dessus des attentes grâce à une reprise de la demande pour les panels respiratoires aux Etats-Unis, associée à une dynamique favorable sur toutes les autres gammes.

* Soitec bondit de 7,5% à 199,5 euros. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a enregistré un chiffre d'affaires semestriel record de 373,1 millions d'euros, en hausse de 46,7% (+52,9% à taux de change constants). Le groupe continue à bénéficier du déploiement de la 5G, de la reprise du secteur automobile, ainsi que des tendances de marché favorables dans le domaine des appareils intelligents. Soitec s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires 2021-2022 atteigne environ 975 millions de dollars US (contre 950 M$ précédemment), ce qui représenterait une croissance d'environ 45% à taux de change constants. Grâce à un niveau d'activité supérieur et à une bonne performance opérationnelle, Soitec réhausse également son objectif de marge d'EBITDA de l'Electronique pour l'exercice 2021-2022 à environ 34% contre un objectif précédent autour de 32%.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40 Eurofins Scientific (-5,8% à 105,5 euros) continue pourtant à bénéficier d'une solide dynamique. Le leader mondial des services bio-analytiques a fait état de revenus en hausse de 14,6% à 1,63 milliard d'euros au troisième trimestre, avec une croissance organique de 11,7%. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires atteint 4,9 MdsE (+30,9%). Les revenus liés aux tests et réactifs Covid-19 se sont maintenus à un niveau élevé au troisième trimestre, générant un peu plus de 300 ME de recettes, pour un total d'environ 1,05 MdE sur neuf mois. Les tests Covid se poursuivent à des niveaux importants, mais l'évolution future de la pandémie et les mesures gouvernementales connexes restent difficiles à prévoir. Pour l'instant, Eurofins revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires Covid de 1 milliard d'euros à 1,2 MdE pour l'ensemble de l'année 2021. Malgré ce rehaussement de la guidance de chiffre d'affaires, le titre est sous pression. L'action présente toutefois encore un gain de plus de 50% depuis le premier janvier contre une hausse d'environ 20% pour l'indice parisien. Morgan Stanley ('pondération en ligne') explique que le fait que la direction laisse ses prévisions d'Ebitda et de flux de trésorerie disponible inchangées pour 2021, implique une marge d'Ebitda inférieure à celle prévue précédemment. Selon le broker, la demande s'est déplacée vers des tests Covid qui nécessitent davantage de coûts d'échantillonnage et de logistique, ce qui a entraîné une baisse de la marge d'Ebitda. Quant à la croissance organique meilleure que prévu au T3, elle était "largement anticipée".

* Pernod Ricard cède 0,5% à 198 euros après un premier trimestre dynamique, avec une croissance interne de ses ventes qui s'établit à 20%. Le management a cependant prévenu que le rythme de progression serait "plus modéré" sur le reste de l'exercice 2021-2022. Pour le trimestre clos fin septembre, le chiffre d'affaires du groupe de vins et spiritueux a grimpé à 2,718 Milliards d'euros contre 2,236 Milliards un an plus tôt. Le groupe a connu une forte activité dans toutes les régions, avec une demande solide et de bonnes expéditions avant les périodes de fêtes, a commenté le groupe dans un communiqué.

* Technip Energies perd environ 5% à 13,7 euros après avoir marginalement ajusté sa guidance annuelle. Le groupe d'ingénierie et de technologies pour l'industrie énergétique table désormais sur un chiffre d'affaires ajusté compris entre 6,5 et 6,8 milliards d'euros, contre une précédente fourchette allant de 6,5 à 7 MdsE, et sur une marge d'EBIT récurrent ajusté d'au moins 6% contre 5,8 à 6,2% visé auparavant. Le groupe a malgré tout réalisé un solide troisième trimestre, enregistrant notamment 540,6 ME de prises de commandes, faisant ainsi ressortir un carnet de commandes de 16,46 MdsE à fin septembre contre 11,6 MdsE un an plus tôt.

* Rexel est sanctionné (-7% sous les 17euros). Malgré la confirmation des objectifs annuels, le distributeur de matériel électrique est pénalisé à la suite de l'annonce de ventes inférieures aux attentes au troisième trimestre. Sur les trois mois clos fin septembre, le groupe a en effet enregistré des revenus de 3,55 milliards d'euros, en hausse organique de 11,5%, contre un consensus de 3,65 MdsE. Le groupe vise pour 2021 une croissance des ventes à jours constants comprise entre 12% et 15%, et une marge d'Ebitda autour de 5,7%.