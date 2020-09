Mi-séance Paris : légère baisse du CAC40 avant la réunion de la BCE

Mi-séance Paris : légère baisse du CAC40 avant la réunion de la BCE









(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 évolue en légère baisse ce jeudi mais préserve les 5.000 points. En repli de 0,2% autour de 5.030 points en fin de matinée, la tendance se veut hésitante en attendant la réunion de rentrée de la BCE cet après-midi.

Tandis que les derniers indicateurs macro-économiques soulignent que la reprise "post-Covid" patine en Europe, la banque centrale pourrait se montrer ouverte à de nouvelles mesures de soutien, même si aucun geste concret n'est attendu dès cette semaine par les économistes...

Après la grande purge qui a secoué les valeurs technologiques US, la cote américaine a opéré un sursaut technique hier soir. Le DJ a repris 1,6% à 27.940 pts et le S&P500 a grimpé de 2,02% à 3.399 pts, alors que le Nasdaq s'est redressé de 2,71% à 11.142 pts. Mais la tendance de pré-séance ne semble pour l'instant pas confirmer ce mouvement...

VALEURS EN HAUSSE

* PSA Groupe avance de 2,7% à 15,9 euros, bien aidé par une étude d'analyste. Bank of America a en effet repris la couverture du titre avec un objectif de 23 euros. Le marché est globalement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 13 analystes sont à l''achat', 1 à 'conserver' et 4 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 19,11 euros.

* Chargeurs bondit de 13% à 18,2 euros. Le spécialiste de la fabrication de films de protection des surfaces, de produits techniques et textiles a vu son EBITDA être multiplié par plus de deux au premier semestre, à 71,2 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 518,5 millions d'euros, en croissance de 59% (+54,4% en organique). Cette performance remarquable est portée par les ventes de Chargeurs Healthcare Solutions au 2ème trimestre, qui atteignent 253,9 millions d'euros, essentiellement réalisées en Europe. Le résultat net atteint 28,9 millions d'euros contre 8,3 ME un an plus tôt, dont 29 ME en résultat net part du Groupe, tiré par la forte augmentation du ROPA.

* Valneva (+2%) a signé un nouveau contrat d'une durée maximale de trois ans avec le Département américain de la Défense pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise IXIARO. Ce nouveau contrat porte sur une période de trois ans (une première année ferme et deux années supplémentaires via des options) pour une valeur de 61 millions de dollars la première année. Le Département américain de la Défense a ensuite la possibilité d'acheter le vaccin pour une valeur de 76 millions à 105 millions de dollars sur deux ans. Les livraisons du vaccin pour la première année vont débuter au quatrième trimestre 2020.

* AKKA (+5%) a enregistré un chiffre d'affaires de 778 ME au premier semestre 2020, en baisse de 12,7%, soit 20,3% sur une base organique. La performance du Groupe au cours du premier semestre 2020 a été pénalisée par les effets négatifs de la crise de la COVID-19 sur la demande et par les mesures de confinement à travers le monde à partir de mars 2020. AKKA a atteint un point bas en mai 2020 et connaît depuis une reprise progressive de son activité. La perte opérationnelle du Groupe s'élève à -66,1 ME, conséquence directe de la crise de la COVID-19. AKKA a enregistré 52,4 ME de coûts non récurrents, dont 46 ME liés à la crise de la COVID-19 consacrés aux mesures visant à préserver la santé des employés, des coûts dus au chômage partiel et des provisions pour créances clients, ainsi que 6,8 ME liés au déploiement de Fit-2 Clear Now, le plan de performance du Groupe.

* Solocal repend 10% à 0,064 euro avant le détachement des DPS permettant de participer à l'augmentation de capital demain matin.

VALEURS EN BAISSE

* Bouygues cède 0,3% à 32,5 euros alors que Barclays a dégradé la valeur à 'pondération en ligne'. Le conglomérat a enregistré des chiffres plus élevés que prévu au deuxième trimestre, à la fois sur les télécoms et la construction. Cela amène le courtier à revoir à la hausse ses estimations pour 2020. Cependant, il avait déjà pris en compte une forte reprise pour 2021, de sorte que ses estimations pour l'après 2020 sont largement inchangées.

* Veolia recule de 0,8%. Le Conseil d'Administration de Suez rejette unanimement l'offre de Veolia. Réuni hier, il a considéré que le projet d'opération hostile annoncé par son concurrent, le 30 août, est incompatible avec l'intérêt de Suez et de l'ensemble de ses parties prenantes, en particulier ses actionnaires, ses salariés et ses clients. Le Conseil apporte son plein soutien à l'équipe de direction.

* Vallourec reste en baisse de 2,8% à 18,6 euros, la faiblesse des cours du pétrole n'arrangeant pas les déboires financiers du groupe.

* Bien orienté hier, Orange reperd 1,4% à 9,46 euros, plus forte baisse du CAC40 à la mi-journée. Orange a réalisé une émission inaugurale de 500 ME d'obligations durables, pour une maturité de 9 ans et un coupon annuel de seulement 0,125%.