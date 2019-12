Mi-séance Paris : légère baisse du CAC40

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

Le CAC40 évolue en légère baisse ce mercredi (-0,2% à 5.836 points) gommant la légère hausse de la veille. Les investisseurs en gardent sous le pied alors que plusieurs rendez-vous majeurs approchent... Celui du 15 décembre avec la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane sur plus de 150 Mds$ de produits chinois importés est dans tous les esprits. Les revirements sur le sujet depuis plusieurs jours ne rassurent pas les investisseurs qui font logiquement le choix de l'attentisme en attendant d'en savoir plus. Aucun accord entre américains et chinois ne semble en vue.

Par ailleurs, la Fed a entamé mardi une réunion de politique monétaire de deux jours, et la BCE se réunira aussi jeudi. Les marchés n'en attendent pas énormément mais ils guetteront les détails des discours des banquiers centraux. Enfin, dernier sujet de préoccupation ralentissant les prises de risque sur les actions : les élections au Royaume-Uni, ce jeudi. Les marchés aimeraient enfin être fixés sur les modalités du Brexit !

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire aux Etats-Unis (taux inchangés entre 1,50 et 1,75%) le 11 décembre serait de plus de 97% (contre 2,2% de chances d'un relèvement d'un quart de point), ce qui laisse donc peu de suspense. En ce qui concerne la réunion suivante, celle des 28 et 29 janvier, ce même outil FedWatch fait ressortir une probabilité de plus de 89% d'une fourchette de taux inchangée, entre 1,50 et 1,75% (contre 8,7% de chances pour la fourchette 1,25-1,50% et 2% pour la fourchette 1,75-2%).

VALEURS EN HAUSSE

* Oeneo bondit de 11,7% à 13,5 euros alors que le groupe fait l'objet d'une offre publique d'achat simplifiée de la part de Caspar, société détenue indirectement à hauteur de 96,3% par Andromède - elle-même contrôlée par la famille Hériard Dubreuil. Caspar, qui détient à ce jour 63,1% du capital et des droits de vote d'Oeneo, offre 13,50 euros par action, une prime de 11,6% sur le cours de clôture du 6 décembre et de 23% sur la moyenne des cours pondérés par les volumes sur un mois. L'offre s'inscrit dans la volonté de l'initiateur et de la famille Hériard Dubreuil de faciliter le développement de la société en dehors des contraintes de la cotation boursière, dans un contexte d'accroissement de la volatilité des coûts des matières premières et d'une pression concurrentielle croissante.

* Rallye (+10%) poursuit sa remontée. Toujours portée par la finalisation de son projet de plan de sauvegarde, la holding du groupe Casino bondit encore de 8% à 9,3 euros en début de séance à Paris, portant à environ 30% ses gains sur quatre séances. Les dernières annonces soulèvent pourtant pas mal d'interrogations au sein de la communauté financière. Les analystes se demandent notamment comment Casino va pouvoir verser de très importants dividendes à sa maison-mère sans céder davantage d'actifs. Ce matin, Oddo BHF a repris la couverture de Rallye avec un conseil 'neutre' et un objectif de 8 euros.

* Engie (+0,8% à 14,53 euros) et Meridiam ont remporté une concession de 50 ans évaluée à 1 milliard de dollars afin d'apporter une réponse aux enjeux de l'Université de l'Iowa (UI) en matière d'efficacité énergétique, de gestion de l'eau et plus globalement de durabilité. Le projet concerne deux campus s'étendant sur près de 700 hectares à Iowa City, soit l'une des plus grandes surfaces universitaires aux Etats-Unis. Meridiam, l'un des principaux investisseurs à long terme dans les infrastructures de transition énergétique durable, et Engie seront partenaires à parts égales (50/50) dans une nouvelle entité ad hoc dotée de ressources locales.

* SII (+0,40% à 26,50 euros) : le résultat opérationnel en augmentation de +14,6% à 23,33 ME sur le semestre. Le résultat opérationnel international progresse de 17% porté par l'amélioration des performances au Chili et aux Pays-Bas et la poursuite des très bons résultats en Pologne. En France, le résultat opérationnel ressort en hausse de 11,3% soutenu par un jour ouvré supplémentaire. Le résultat opérationnel bénéficie de façon peu significative (+219 kE) de la première application de la norme IFRS16 qui impacte positivement la marge opérationnelle à hauteur de +0,07%. La progression de l'activité fait ressortir un résultat net en hausse de +8,2% à 14,77 ME, après prise en compte du résultat financier et des impôts. A fin septembre 2019, la trésorerie disponible s'élève à 78,7 ME (79,9 ME à fin mars 2019).

* Gensight (+31% à 2,28 euros) a dévoilé les premiers résultats de l'étude observationnelle REALITY, ainsi qu'une analyse des données de phase III REVERSE et RESCUE, qui mettent en évidence le mauvais pronostic des patients souffrant d'une perte de vision due à une neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) associée à la mutation ND4. "Les résultats confirment les observations des experts de la NOHL dans leur pratique clinique et contrastent fortement avec l'amélioration bilatérale observée dans les études de phase III du LUMEVOQ (GS010)", commente Gensight.

* TechnipFMC gagne 0,4%. Citi est passé à l''achat' sur le groupe de services pétroliers.

VALEURS EN BAISSE

* Valeo ne parvient pas à rebondir (-1,2% à 32,6 euros) au lendemain d'une chute de près de 7,5%. Invest Securities estime pourtant que ce repli de l'action offre un point d'entrée attractif sur la valeur alors que la journée investisseurs a réaffirmé les perspectives 2022 de Valeo dans un contexte de marché automobile incertain en 2020. Pour le broker, les guidances 2022 sont rassurantes sur la croissance, plus élevées qu'attendu sur la marge d'EBITDA (15% en 2022), même si le décalage de la montée en puissance de Valeo Siemens Automotive impacte modérément ses estimations de bpa 2020-2021, ajutées respectivement de -5% et -6%. L'objectif est relevé de 37 à 38 euros. Goldman Sachs a de son côté réitéré son conseil 'vendre' tout en ajustant sa cible de 22 à 25 euros.

* Airbus cède 0,4% à 123,7 euros alors que Jefferies a dégradé la valeur à 'conserver'. Le broker estime qu'il est nécessaire, pour le géant européen, de mettre l'accent sur la solidité financière au cours des 24 à 36 prochains mois pour investir dans la préparation aux pressions environnementales et rationaliser la fabrication et l'assemblage. Dans ces conditions, le courtier ne prévoit pas de rachat d'actions ou de dividendes spéciaux, mais plutôt une sorte de période de transition qui pourrait permettre de créer une société encore plus 'précieuse'. L'électrification pourrait amener à des changements substantiels dans la conception des avions, créant le risque qu'un concurrent ne parvienne à une rupture technologique et menace la position d'Airbus... Une forte solidité financière peut aider à contrer ce risque, estime l'analyste, qui porte son objectif de 110 à 120 euros.

* Balyo (-8,25% à 1 Euro) enchaîne les forts reculs depuis plusieurs séances les investisseurs se montrant circonspects depuis le départ du fondateur et dirigeant.