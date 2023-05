Mi-séance Paris : léger repli du CAC40 avant l'inflation américaine

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Deuxième séance de repli pour le CAC40 qui cède 0,20% à 7.382 points à la mi-journée. Les investisseurs restent sur la défensive à quelques heures de la publication de l'évolution des prix à la consommation aux Etats-Unis en avril. Ils attendent de savoir si l'inflation rentre dans le rang ce qui légitimerait la fin d'une politique monétaire dure de la part de la Fed, ou si elle reste vigoureuse... Le consensus table sur une stagnation de l'inflation à 5% sur un an, mais sur une accélération de 0,4% d'un mois à l'autre. L'inflation annuelle 'core' est elle anticipée à 5,5% après +5,6% en mars.

Outre l'incertitude autour du plafond de la dette américaine et la menace d'un défaut de paiement des Etats-Unis, l'actualité est également dominée par une nouvelle série de résultats d'entreprises. Alors qu'Airbnb a jeté un froid hier soir à Wall Street, le Crédit Agricole a assuré ce matin. C'est plus compliqué pour Alstom qui a repoussé d'un an ses objectifs à moyen terme et vu sa note crédit dégrader par Moody's. Casino est encore sous pression, la note crédit du distributeur ayant été encore abaissée par S&P.

L'Indice américain des prix à la consommation (14h30) et la balance budgétaire (20h00) seront à suivre cet après-midi outre-Atlantique. La parité euro / dollar atteint 1,0955$ ce midi. Le baril de Brent se négocie 76,3$ (-1,5%). L'once d'or se traite 2.029$.

VALEURS EN HAUSSE

* Ateme s'envole de 12,5% à 10,2 euros après son excellent début d'année. Le groupe spécialisé dans le développement et la fabrication d'équipements et de logiciels de compression vidéo a généré un chiffre d'affaires de 27,3 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 38% (+34% à périmètre et taux de change constants). Le management a ainsi réitéré avec confiance ses objectifs financiers pour l'année en cours et les années suivantes. Il bise une croissance supérieure à 10% en 2023 ; un EBITDA de 5 à 10 millions d'euros en 2023, supérieur à 10 millions d'euros en 2024 et 30 ME en 2026 ; et une poursuite du développement des revenus récurrents mensuels, avec un objectif de 3 millions d'euros en 2024 et 4 millions d'euros en 2026. Alors que le titre sous performe sensiblement depuis plusieurs mois, il devrait bien réagir à cette publication, affirmait avant l'ouverture TP ICAP Midcap. Le broker est à l''achat' sur la valeur avec un objectif de 12 euros.

* Credit Agricole bondit de 5,6% à 11,8 euros, les investisseurs saluant les solides résultats trimestriels de la banque. Sur les trois premiers mois de l'année, la deuxième banque française par la capitalisation boursière a vu son bénéfice net être multiplié par 2,1 à 1,23 milliard d'euros, pour des revenus en hausse de 9,6% à 6,12 MdsE. Le Credit Agricole a notamment bénéficié du dynamisme de ses activités de marché qui affichent des revenus en hausse de 36,8% à 941 millions d'euros, portés par la division 'taux, devises et matières premières (FICC)' où le groupe a fait mieux que ses concurrents comme BNP Paribas, Deutsche Bank ou Goldman Sachs. Cette performance a contribué au chiffre d'affaires record de la banque de financement et d'investissement de l'entreprise. L'activité de trading du Crédit Agricole a bénéficié d'une reprise des marchés primaires du crédit et de la demande de produits de couverture au cours d'un trimestre marqué par l'incertitude sur la trajectoire des taux d'intérêt et les craintes de récession.

Le Crédit agricole s'attend toutefois à un ralentissement du trading au deuxième trimestre avec la baisse de la volatilité. "Je pense qu'il y aura évidemment une forme de ralentissement. (...) La volatilité des marchés diminuant, les besoins de couverture de nos clients diminuent également", a dit Xavier Musca, directeur général délégué de Crédit agricole SA en charge des grandes clientèles. Autre point positif, la banque a vu son coût du risque diminuer de moitié sur le trimestre, à 374 ME.

* Rothschild & Co (+1,7% à 47,4 euros) s'apprête à distribuer un dividende exceptionnel de 8 euros par action après la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers de l'offre annoncée par Concordia en février dernier. En conséquence, Concordia (holding de la famille Rothschild) a l'intention de déposer son Offre à un prix de 46,6 euros par action (distribution exceptionnelle attachée). Ce prix représente 48 euros diminué du dividende ordinaire proposé de 1,4 euro par action qui sera mis en paiement le 31 mai 2023. Ce prix de 46,6 euros serait alors ajusté à 38,6 euros (ex-distribution) à compter de la date du détachement de la distribution exceptionnelle de réserves.

* Lacroix avance de 1,5% à 33,4 euros au lendemain de la confirmation de ses objectifs annuels. Le groupe anticipe, à périmètre constant, un chiffre d'affaires supérieur à 750 ME, soit une croissance d'au moins 6%, accompagnée d'une nouvelle appréciation de son Ebitda courant, supérieur à 50 ME. Portzamparc estime que la bonne dynamique du début d'année devrait se poursuivre au deuxième trimestre. La valorisation semble toujours attractive alors que la cession de l'activité déficitaire de signalisation offre toujours, selon le broker, un potentiel de rerating. Le courtier remonte sa cible de 46,6 à 47,1 euros et reste à l''achat'.

* Safran (+0,8% à 138,6 euros) va équiper les futurs MAX10 de Ryanair. La compagnie irlandaise et CFM International ont signé une lettre d'agrément (LoA) portant sur l'achat de moteurs LEAP-1B destinés à propulser une flotte de 150 Boeing B737-10. La lettre d'agrément comprend également des moteurs de rechange et une option pour 150 appareils supplémentaires. Aucun détail financier n'a filtré.

VALEURS EN BAISSE

* Casino cède encore 4,5% à 6,8 euros en ce milieu de semaine. S&P Global Ratings a abaissé la note émetteur long terme du distributeur de 'CCC+' à 'CCC-' ainsi que la a dette senior garantie de 'B-' à 'CCC'. Toutes les notes ont été placées sous 'surveillance négative'. " Nous pensons que le processus de sollicitation de consentement, combiné à la faible performance opérationnelle du groupe, à sa position fragile en termes de liquidités et à sa structure de capital insoutenable, rend inévitable un défaut de paiement, un 'distressed exchange' ou un remboursement dans les six mois, en l'absence de changements imprévus et significativement favorables dans les circonstances de l'émetteur". Le placement sous 'surveillance négative' reflète le point de vue de l'agence d'une probabilité croissante de défaut - soit conventionnel, soit par le biais d'un échange en difficulté ou d'une restructuration - en l'absence de développements favorables.

* Alstom recule de 3,4% à 22,9 euros. Alors que le géant du ferroviaire vient de reporter d'un an ses objectifs à moyen terme en matière de marge d'exploitation ajustée et de flux de trésorerie disponible, Moody's a abaissé la note émetteur à long terme du groupe de 'Baa2' à 'Baa3' avec une perspective qui passe de 'négative' à 'stable'. Cette dégradation équilibre la solide performance commerciale d'Alstom au cours de l'exercice 2023 malgré les défis macroéconomiques plus larges et le rythme encore incertain de la reprise des ratios de crédit à des niveaux correspondant à une notation 'Baa2', affirme l'agence. "Moody's s'attend à ce que les mesures de crédit d'Alstom continuent de s'améliorer et considère l'entreprise sur une base plus solide aujourd'hui qu'il y a un an. Cependant, les faibles ratios de crédit de la société, avec une capacité limitée à toute sous-performance potentielle, et le rythme incertain de la reprise ont pesé sur la précédente notation Baa2 ".