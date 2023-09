Mi-séance Paris : le secteur pétrolier se distingue

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris reprend timidement 0,25% ce mardi en fin de matinée après avoir décroché hier de 1,39%. Le CAC40 revient proche de 7.300 points en attendant le prochain rendez-vous monétaire de la semaine demain. La décision de la FED sur les taux directeurs n'est pas l'enjeu tant le consensus est rangé vers un statu quo mais il faudra suivre toutes les éventuelles indications pour la suite, sachant que les analystes ne privilégient pas de hausse des taux non plus lors de la réunion suivante du début novembre.

" La Banque centrale européenne maintiendra les taux d'intérêt à 4% aussi longtemps que nécessaire pour maîtriser l'inflation ", a déclaré François Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs, indiquant qu'il n'est pas favorable à de futures augmentations à ce stade. "En regardant la situation aujourd'hui, nous pensons que c'est un bon niveau et sauf surprise - nous sommes pragmatiques, nous regardons l'évolution de l'inflation - il est plus important maintenant d'être patient, d'être tenace", a-t-il souligné sur 'BFM TV'.

L'inflation a d'ailleurs finalement légèrement reculé en août dans la zone euro. Selon les données finales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel dans la région s'est établi à 5,2% le mois passé, contre 5,3% annoncé initialement et 5,3% en juillet. L'inflation annuelle 'core' est confirmée à 5,3% après 5,5% le mois précédent. Une évolution conforme aux attentes.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies gagne encore 1,5%, proche de 63 euros et de ses meilleurs niveaux boursiers. Sur le Nymex, le baril de brut WTI poursuit sa progression et grimpe encore de 1% à 91,5$ alors que le Brent de la mer du Nord dépasse les 95$.

* Dans le secteur pétrolier, Technip Energies progresse aussi de 1,7% à 23,3 euros, nouveau plus haut pour le groupe d'ingénierie en tant que société indépendante scindée de TechnipFMC en 2021.

* Colas (+53% à 173,5 euros) s'ajuste proche du prix de 175 euros par action proposé par Bouygues pour son projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une opération de simplification de la structure capitalistique de Colas et du groupe Bouygues. Bouygues détient déjà 96,8% du capital et 98% des droits de vote de Colas.

VALEURS EN BAISSE

* SMCP s'effondre de 28% à 3,8 euros, durement sanctionné après son avertissement sur résultats. La maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac vise désormais une croissance moyenne à un chiffre (à taux de change constants) contre "une croissance à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute" précédemment, et une marge d'EBIT ajusté comprise entre 7% et 9%, contre "une amélioration de sa marge d'EBIT ajusté vs. 2022", soit 9,2% du chiffre d'affaires, auparavant. La société est confrontée à une dégradation des conditions de marché, avec un ralentissement de la croissance en Europe dans un environnement durablement inflationniste, comme en France. La consommation chinoise n'a par ailleurs pas poursuivi la trajectoire escomptée, comme l'indiquent les indicateurs clés en Chine. Pour le second semestre, le Groupe anticipe une "croissance modérée de ses ventes par rapport à 2022, avec un 3e trimestre stable ou en légère baisse, et un 4e trimestre plus en ligne avec la tendance du 1er semestre, bénéficiant notamment d'un effet de base favorable en Chine".

* Société Générale reste sous pression (-1% à 23 euros) après sa violente chute de lundi dans le sillage de la présentation d'un nouveau plan stratégique guère convaincant. Plusieurs analystes ont revu leur copie sur le dossier à la suite de ces annonces, dont Exane BNP Paribas qui a dégradé le titre de la banque de la Défense à 'neutre' en visant 28 euros. Il faudra plus de temps que prévu au nouveau DG pour redresser la société, affirme le broker. Malgré la valorisation bon marché, il indique que les cartes distribuées à Slawomir Krupa semblent pires que prévu : "2024 ressemble désormais plus à une année de transition qu'à l'année de livraison que nous attendions". La crédibilité viendra de la réalisation des objectifs et de la distribution de davantage de capitaux, mais le rendement de la distribution pour 2023 et 2024 semble médiocre dans le contexte sectoriel, souligne l'analyste.

* ALD perd encore 5% à 8 euros. Exane BNP Paribas a dégradé la société de location de voitures longue durée à 'neutre' en coupant sa cible de 19 à 9 euros.