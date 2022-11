Mi-séance Paris : le secteur pétrolier en grande forme

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En très légère hausse en fin de matinée (+0,1% à 6.640 points), le CAC40 récupère sa petite perte de la veille après être monté jusqu'à 6.665 points en début de séance. De façon générale, les initiatives se font rares sur les marchés d'actions en cette semaine écourtée à Wall Street pour cause de Thanksgiving. Wall Street sera fermée jeudi et ne rouvrira que pour une demi-séance vendredi.

Il faudra attendre demain pour avoir un peu de grain à moudre avec la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed, qui pourrait donner aux investisseurs plus d'informations sur ses intentions face à l'inflation et aux risques de récession. Concernant la zone euro, l'OCDE estime que la croissance va ralentir à 0,5% en 2023 contre 3,3% attendu cette année, avant de revenir à 1,4% en 2024. Le PIB de la France afficherait une croissance de 0,6% l'an prochain.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, TotalEnergies gagne 3,6% à 57,6 euros. Le baril de pétrole avait fortement baissé dans la zone des 75 dollars pour le WTI hier après-midi mais le brut s'est déjà repris au-dessus des 80 dollars.

* Vallourec remonte aussi de 7% à 10,68 euros après sa forte baisse de la veille malgré la confirmation des prévisions financières 2022.

* Interparfums (+3% à 52,3 euros) va réaliser une nouvelle année de forte croissance, bien supérieure aux anticipations de début d'année, avec un chiffre d'affaires désormais attendu autour de 670-680 ME, en progression d'environ 20% par rapport à 2021. Cette performance illustre, une fois de plus, l'attrait des consommateurs pour les marques du portefeuille, au premier rang desquelles Montblanc, Jimmy Choo et Coach dont les croissances vont dépasser 20% en 2022.

* Orpea (+2,5% à 6,87 euros) a décidé de rembourser l'intégralité du montant dû à la CNSA, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, représentant, sur la base des informations disponibles, 55,8 millions d'euros, "et de mettre en oeuvre des solutions pour répondre durablement à la problématique des auxiliaires de vie " faisant fonction " d'aide soignants." Le groupe se dit "soucieux de tourner la page des errements du passé et de reprendre une pleine coopération avec les autorités."

VALEURS EN BAISSE

* La nouvelle dégradation sanitaire en Chine impacte un peu les groupes de luxe : Hermès, LVMH et Kering reculent d'environ 1% et L'Oréal cède 2% à 341 euros.

* Nicox (-6% à 1,6 euro) a annoncé une levée de fonds par placement privé réalisée au travers d'une augmentation de capital de 6.849.316 actions ordinaires nouvelles, assorties chacune d'un bon de souscription d'actions portant globalement sur 6.849.316 nouvelles actions ordinaires supplémentaires, au prix de 1,46 euros par action assortie d'un bon de souscription d'action exerçable à un prix de 1,70 euro (ABSA). Le produit brut attendu de cette levée de fonds est de 10 millions d'euros, environ 8,9 millions d'euros net, sans tenir compte de l'exercice éventuel des bons de souscription associés.