Mi-séance Paris : le secteur bancaire remonte et le pétrole confirme son rebond

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La prudence observée lundi et mardi sur les marchés en Europe laisse place à un rebond en bourse ce mercredi dans des marchés toujours calmes. Ce changement de tendance reste lié au secteur bancaire qui se reprend après la sanction d'hier. Le CAC40 remonte ainsi de 1,3% à 7.365 points en fin de matinée.

Dans l'actualité économique, les investisseurs attendent désormais la publication des prix à la consommation de juillet programmée jeudi aux Etats-Unis. Les économistes tablent sur une légère hausse de l'inflation le mois passé, à 3,3% après une progression de 3% observée en juin, la plus faible en plus de deux ans. Sur une base "core", qui exclut les coûts des aliments et de l'énergie, le marché anticipe le maintien d'une inflation annuelle à 4,8%. Ce rapport sera scruté de très près par la Fed avant sa prochaine décision de politique monétaire le 20 septembre... D'autant que les chiffres de l'emploi dévoilés vendredi dernier ont montré un certain 'refroidissement' sur le marché du travail de la première économie mondiale.

VALEURS EN HAUSSE

* Malmené hier après l'annonce d'une taxe surprise sur les 'surprofits' en Italie, le secteur bancaire européen reprend de la hauteur. A Paris, la Société Générale et BNP rebondissent d'environ 2%. Face au vent de panique, le ministère italien de l'Economie a précisé mardi soir que la nouvelle taxation ne pourrait pas dépasser plus de 0,1% des actifs pondérés en fonction des risques (RWA) des banques. La taxe cible les revenus d'intérêts plus élevés des prêteurs à la suite des hausses de taux réalisés par la Banque centrale européenne pour combattre l'inflation. Son produit sera utilisé pour un fonds destiné à réduire la pression financière sur les familles et les entreprises, a indiqué le gouvernement.

* Renault (+1,7% à 38,3 euros) est soutenu par une note de Citi qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 48 euros. La banque, qui est aussi passée à l''achat sur Volkswagen, évoque des "retardataires bon marché". Elle explique que le secteur semble bon marché en termes absolus, avec des bénéfices toujours solides, le plein effet des hausses de prix et du rattrapage de la production. Cependant, elle voit des risques croissants sur les bénéfices pour 2024-2025, ce qui justifie une approche plus prudente sur 12 mois. Le coût de développement des véhicules électriques et de la technologie associée continue en effet à être un vent contraire majeur. Le broker voit ainsi une "énorme divergence" entre l'opportunité de trading à court terme et les recommandations de détention à long terme.

* Plus forte hausse du CAC40, TotalEnergies grimpe de 2,8% à 56,7 euros. Il faut dire que le baril de pétrole connaît une petite surchauffe depuis hier avec un Brent qui approche les 87 dollars, au plus haut depuis le printemps dernier.

* Légère hausse de Vivendi à 8,2 euros. Canal+ s'est offert les droits du championnat de football d'Arabie Saoudite pour le territoire français et l'Afrique, soit 34 rencontres pour 18 clubs qui s'affronteront jusqu'en mai 2024. Le montant du deal n'a pas été communiqué.

VALEURS EN BAISSE

* Aucune baisse actuellement parmi les valeurs du CAC40.

* Quasiment pas de baisses significatives sur le SBF120 hormis des sociétés en difficultés financières qui ne relèvent pas la tête : Atos (-2%) et Casino (-1,6%).