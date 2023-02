Mi-séance Paris : le secteur bancaire bien orienté après la publication de BNP Paribas

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 reprend un peu de hauteur ce mardi mais la tendance reste hésitante. Une hausse de 0,2% s'impose en fin de matinée autour de 7.150 points après la correction de la veille (-1,34%).

Le patron de la Fed est de nouveau attendu sur le sujet des taux ce mardi, à 18H30 heure de Paris, dans le cadre d'une interview qui sera accordée à l'Economic Club de Washington. Après un ton un peu plus accommodant la semaine passée à l'issue de la dernière réunion monétaire de la Fed, les marchés surveilleront de près le message du patron de la banque centrale, alors que les derniers chiffres très solides de l'emploi aux Etats-Unis ont refroidi les anticipations les plus optimistes d'assouplissement monétaire à l'horizon du deuxième semestre outre-Atlantique.

VALEURS EN HAUSSE

* BNP Paribas gagne 1,5% à 61,7 euros après que le management eut relevé plusieurs objectifs financiers à horizon 2025 et annoncé prévoir un plan de rachats d'actions de cinq milliards d'euros à la suite de la cession de la filiale américaine Bank of the West. La direction cible désormais une croissance annuelle moyenne de plus de 9% de son résultat net entre 2022 et 2025, contre une précédente prévision d'une hausse de plus de 7%. Le groupe bancaire anticipe en 2025 à une rentabilité de ses fonds propres à environ 12%, contre une prévision au-dessus de 11% précédemment, avec des économies de coûts relevées à 2,3 milliards d'euros à cet horizon.

* Société Générale en profite pour progresser de 1,9% au-dessus de 28 euros avant la présentation de ses comptes 2022 demain.

* Renault reprend 2% autour de 40 euros après l'officialisation hier de la très attendue, mais aussi largement anticipée, refonte de l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi. Sur le front opérationnel, de nouveaux projets clés en Amérique latine, en Inde et en Europe verront le jour afin d'offrir aux membres de l'Alliance des résultats mutuellement bénéfiques. Parmi ces projets, Nissan produira un nouveau modèle pour Renault au Mexique, ce qui permettra au groupe français de produire un véhicule dans le pays pour la première fois en 20 ans. En Inde, l'un des marchés automobiles à plus forte croissance du monde, Renault et Nissan collaboreront sur plusieurs projets de nouveaux véhicules, dont des nouveaux SUV. Sur le front électrique, Nissan a confirmé son intention d'investir jusqu'à 15% dans Ampere, l'entité EV & Software de Renault Group en Europe, dans le but de devenir un investisseur stratégique. Mitsubishi Motors envisagerait également d'investir dans l'entité. La valorisation de cette dernière sera décidée par le marché, a précisé Luca de Meo lors de la présentation de l'Alliance. Ces projets pourraient générer des centaines de millions d'euros de bénéfices pour les entreprises au fil du temps, pouvant atteindre des milliards "si les choses se passent très, très bien", a souligné le patron du groupe au losange. "La pertinence de ces projets a été sous-estimée jusqu'à présent".

VALEURS EN BAISSE

* Carrefour abandonne 2,3% à 17 euros. La pression vendeuse sur le distributeur est à relier à une note d'Exane BNP Paribas qui a dégradé le dossier à 'sous-performer' avec un objectif ajusté de 16,5 à 16 euros.

* Airbus perd 1,7% à 113,8 euros), victime d'une nouvelle dégradation d'analyste. Berenberg a en effet abaissé sa recommandation sur le géant de l'aéronautique à 'vendre' tout en réduisant sa cible de 120 à 100 euros. Le broker voit des risques sur les estimations de résultats en lien avec les clauses d'inflation dans les contrats d'avions.

* Casino reperd 2,3% à 11,58 euros. Casino va-t-il bientôt devenir une holding vide et endettée ? Les analystes de la banque Bryan Garnier penchent clairement vers cette possibilité quelques jours après la confirmation des discussions entre le distributeur et Teract. Le courtier pense qu'en cas de rapprochement entre les deux entités, le groupe Casino deviendrait une nouvelle holding vide et endettée, similaire à Rallye, appelée à s'effondrer avec toutes les autres holdings de la galaxie d'ici début 2025.