Mi-séance Paris : le scénario économique s'améliore en Europe

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une semaine de consolidation, le CAC40 reprend 0,6% autour de 7.170 points ce lundi en fin de matinée. La séance devrait être assez calme dans l'attente des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis qui seront publiés demain à 14h30. Ce 'CPI' américain revêt une importance particulière, alors que le président de la Fed Jerome Powell avait donné espoir aux marchés il y a quelques jours en constatant le début du processus de désinflation - avant toutefois que ne soient révisés vendredi les chiffres 2022 des prix à la consommation.

Le consensus actuel des économistes mesuré par FactSet est de 0,5% de hausse de l'indice américain des prix à la consommation pour le mois de janvier, en comparaison du mois antérieur, soit une hausse de 6,2% en comparaison de l'année antérieure. Hors alimentaire et énergie, le consensus est logé à 0,3% de hausse en comparaison de décembre et 5,4% sur un an.

La zone euro devrait par ailleurs éviter la récession. Selon les dernières prévisions de la Commission européenne, la région devrait enregistrer une croissance de 0,9% en 2023, soit 0,6 point de pourcentage de plus que précédemment estimé. Le taux de croissance prévu pour 2024 reste inchangé, à 1,5%. Les prévisions d'inflation ont été revues légèrement à la baisse par rapport à l'automne, principalement du fait de l'évolution du marché de l'énergie. De 8,4% en 2022, l'inflation dans la zone euro devrait tomber à 5,6% en 2023, puis à 2,5% en 2024.

VALEURS EN HAUSSE

* Parmi les plus fortes hausses du CAC40, L'Oréal gagne 2,3% à 384,3 euros. Bryan Garnier reste (très) confiant sur L'Oréal. Après avoir nettement surperformé le marché de la beauté en 2022 (+10,9% contre +6%), le broker affirme que le groupe saura gagner de nouvelles parts de marché en 2023. Sur un segment qui devrait croître de 5%, il anticipe une augmentation organique des ventes de 7% (1,5x plus rapide que le marché). Selon lui, L'Oréal semble assez confiant et probablement même plus qu'il y a six mois, car la réouverture de la Chine est un vent arrière crucial pour le secteur de la beauté et L'Oréal, en particulier pour L'Oréal Luxe. Le broker est à 'conviction à l'achat' sur le dossier avec une cible de 415 euros. Berenberg a lui rehaussé sa cible de 365 à 378 euros tout en restant à 'conserver'.

* Thales (+2,8% à 125,5 euros) et Schiebel ont remporté un contrat auprès du ministère britannique de la Défense pour fournir un système de drones aériens révolutionnaire visant à doter les navires de guerre de la Royal Navy de capacités de protection de type "oeil dans le ciel". Ce contrat ayant pour objet le programme Peregrine implique de déployer un drone tactique à voilure tournante équipé de puissants capteurs de surveillance maritime afin de protéger une frégate de type 23 en opération. Dans le cadre de ce programme alliant les capacités de Schiebel en matière de système de drone aérien et toute une série de capteurs et systèmes de haute précision en renseignement, surveillance et reconnaissance développés par Thales, Thales jouera le rôle de maître d'oeuvre de systèmes intégrés.

* Nissan et Renault (+1,5%) vont investir 600 millions de dollars afin de produire 6 nouveaux modèles de véhicules en Inde, parmi lesquels deux modèles électriques, un plan qui prévoit la création de jusqu'à 2.000 emplois.

* Vinci gagne 1,8% à 107 euros. À la suite de la publication annuelle de la société et d'un roadshow avec le management, Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformer' et ajuste son objectif de 118 à 123 euros. Oddo BHF n'est pas le seul à revoir sa copie puisque Goldman Sachs a lui revalorisé le dossier de 124 à 132 euros avec un avis maintenu à 'achat' tandis que MedioBanca ('surperformer') a rehaussé sa cible de 121 à 125 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Orpea (-13% à 3,19 euros) a fait état d'une progression de 7,7%, dont +5,7% en organique, de son chiffres d'affaires au quatrième trimestre. Sur l'exercice 2022, la croissance ressort à +8,9%, dont +5,5% en organique, conduisant à un chiffre d'affaires global de 4,7 milliards d'euros, en ligne avec celui présenté le 15 novembre 2022 dans le cadre du Plan de Refondation de la société. Compte tenu de la position de trésorerie au 31 décembre incluant le tirage de la Tranche A4 de 200 millions d'euros et de la suspension au 1er décembre 2022 des remboursements de dette non sécurisée d'Orpea SA mise en oeuvre dans le cadre de la conciliation en cours, la Société considère désormais que le risque de manque de liquidité est repoussé à la fin du deuxième trimestre 2023. Le Groupe rappelle que la mise en oeuvre des augmentations de capital envisagées dans le cadre de cette restructuration financière entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants, qui, sur la base des paramètres financiers communiqués par la Société le 1er février et de la valorisation des capitaux propres de la Société retenue par les parties pour les besoins de ces opérations, feraient ressortir des prix d'émission significativement inférieurs au cours de bourse actuel de l'action Orpea et une valeur unitaire théorique des actions après opérations inférieure à 0,20 euro.

* Sanofi (-0,5% à 88,3 euros) a annoncé que le Dr John Reed, Responsable Monde Recherche et Développement, allait quitter le groupe pour poursuivre une opportunité externe. Sanofi a entamé le processus de recherche interne et externe pour la succession du Dr John Reed, et le Dr Dietmar Berger a accepté d'assurer l'intérim de la direction de l'organisation R&D. Le Dr Berger est Responsable Monde Développement et Chief Medical Officer depuis qu'il a rejoint Sanofi en 2019, après une longue carrière dans diverses sociétés pharmaceutiques, notamment Genentech, Bayer et Amgen.