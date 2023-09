Mi-séance Paris : le scénario de fin du cycle de hausse des taux directeurs prend forme

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'optimisme des investisseurs reste fort ce vendredi et profite à la bourse de Paris avec un CAC40 en hausse de 1,4% vers la mi-journée, de retour juste au-dessus des 7.400 points. Aucune baisse significative n'est à signaler parmi les valeurs du CAC40 et le luxe fait partie des plus fortes hausses, ce qui favorise nettement la tendance compte tenu de la forte pondération de ce secteur dans l'indice parisien.

Les investisseurs ont entendu ce qu'ils voulaient entendre hier auprès de la BCE, à savoir qu'elle ne semble pas prévoir pas d'augmenter davantage les taux. Elle a relevé jeudi pour la dixième fois d'affilée ses taux directeurs face à des pressions inflationnistes persistantes, portant le taux de dépôt à 4%, mais a signalé que ce cycle de resserrement monétaire, le plus agressif depuis la création de l'institution, touchait probablement à sa fin. Si la hausse des taux est désormais derrière nous, ce serait alors le meilleur scénario auquel on pouvait s'attendre.

"Nous supposons que la Banque centrale européenne ne bougera plus jusqu'à ce qu'elle commence à abaisser lentement les taux d'intérêt au cours de l'été de l'année prochaine. Dans l'ensemble, il s'agira probablement de la dernière étape en matière de taux d'intérêt. L'économie de la zone euro s'affaiblit déjà suffisamment pour rendre très improbable une nouvelle hausse de l'inflation. Ce n'est que dans le cas, peu probable, où les taux d'inflation deviendraient vraiment incontrôlables et dépasseraient les prévisions d'inflation déjà très élevées de la BCE que cette dernière prendrait une nouvelle mesure de hausse", estime à ce sujet Martin Moryson, Chef Economiste Europe chez DWS.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, LVMH s'adjuge 3,6% à 769 euros pendant que Kering et Hermès progressent de près de 3% et L'Oréal de 1,7%. Le compartiment est recherché après la publication d'indicateurs chinois (production industrielle et ventes au détail) supérieurs aux attentes, confirmant ainsi que les dernières mesures de relance prises par Pékin commencent à porter leurs fruits.

* Saint-Gobain grimpe de presque 2% à 57,70 euros tandis qu'Exane BNP Paribas a remonté sa cible de 77,5 à 80 euros avec un avis à 'surperformer'.

* TotalEnergies (+0,8% à 62,8 euros), Petrobras et Casa dos Ventos Holding ont signé un protocole d'accord pour évaluer les perspectives de projets communs dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène bas carbone au Brésil. Dans le cadre de cet accord, les partenaires examineront ensemble les opportunités d'investissement et d'acquisition dans les secteurs de l'éolien terrestre, de l'éolien en mer, de l'énergie solaire et de l'hydrogène bas carbone dans le pays, en tirant parti des synergies crées par l'association des trois entreprises.

* Capgemini (+2,3% à 171,8 euros) a annoncé le lancement d'une collaboration de recherche avec la Chaire de technologie de stockage de l'énergie électrique de l'Université technique de Munich (TUM), pour développer des solutions d'intelligence artificielle afin d'optimiser les technologies virtuelles avancées et durables. Cette nouvelle collaboration permettra de créer des méthodes et des outils pour la modélisation et le développement de batteries pour véhicules électriques, y compris la simulation au niveau des cellules pour aider à optimiser la conception de batteries durables.

VALEURS EN BAISSE

* Pas de baisses significatives sur le CAC40.

* Ubisoft reperd près de 2% à 28,5 euros. Morgan Stanley a débuté le suivi avec un avis 'pondération en ligne' et une cible de 31,5 euros.

* Savencia (-2,5% à 53,4 euros) a vu son chiffre d'affaires semestriel progresser de 11,7% en données publiées dont 14,4% de croissance organique, à 3.376 millions d'euros. Dans un environnement d'inflation durable, la croissance organique des Produits Fromagers est de 11,5%, forte d'un effet prix sur tous les marchés mondiaux. Les marques locales du groupe continuent de croître malgré les tensions sur le pouvoir d'achat des consommateurs qui tendent à privilégier des offres plus accessibles. A 112 millions d'euros, le résultat opérationnel courant se contracte de 11%. Il bénéficie des hausses de tarifs et des gains de productivité industrielle, mais est pénalisé par l'impact de la baisse des cotations mondiales des ingrédients laitiers. Le résultat opérationnel prend en compte les effets exceptionnels liés à l'impact de la fermeture d'un atelier de Corman et de la dépréciation d'actifs.